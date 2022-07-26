‫جودة مذهلة، سهلة الاستخدام – تلفزيون توشيبا Z770

هونج كونج، 25 يوليو 2022 / PRNewswire / — يتميز تلفزيون توشيبا Z770 بجودة الصور والصوت مع سهولة الوصول الفائقة، كما أنه يعرض كيف يستعرض محترفي تصنيع التلفزيونات براعتهم التكنولوجية في تصميم ملموس من خلال جلب المزيد من تجارب المشاهدة الرائعة للمشاهدين. مع زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 43% في الحجم الذي تم تسليمه وزيادة بنسبة 43.7% في المبيعات، وجدت Z770 علامات قوية على موافقة المستهلك في الربع الثاني من العام.

في داخل هذا التلفزيون يوجد محرك REGZA Engine 4K Pro ، المحرك الرئيسي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي Z770 الذي يقوم بربط كل بكسل بسلاسة في مشاهد بجودة صور مذهلة – حتى للمحتوى الأصلي الذي لا يحتوي على 4K . تم تصميم المحرك من الطراز العالمي مع مسرع الشبكة العصبية العميق الذي يجمع بين تحليل وضبط جودة صورة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لتقديم الأصالة الدقيقة لكل صورة معروضة.

يتميز النظام الصوتي Z770 بزوج من مكبرات الصوت من فئة السينما، وهو إنجاز مثير للإعجاب بنفس القدر. لإعطاء الانطباع الأكثر واقعية عن نظام الصوت المحيطي المثالي، يقوم جهاز REGZA Power Audio Pro + من تلفزيون توشيبا باستمرار بضبط الموجة الصوتية للتلفزيون، مما يضمن بقاء إخراج الصوت على النقطة، وواضحًا وحيويًا على جميع المستويات دون تشقق. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكنك دائمًا اختيار تشغيل وضع Dolby Atmos أو IMAX Enhanced . صُممت لتضخيم الصوت عبر مكبرات صوت متعددة القنوات موضوعة بدقة، وهي تعيد إنشاء كل ملعب بأصالته السياقية الكاملة، مما يجعل تجربتك في المنزل غمرًا صوتيًا أكثر شمولية كأنك في مسرح سينمائي حي.

لإضافة المزيد من التحسينات النوعية الدقيقة ولكن الهامة إلى تجربة المشاهد الشاملة، تمنحك وظيفة التحدث في المجال البعيد Z770 مجموعة واسعة من الوصول إلى التلفزيون دون الحاجة إلى النقر على جهاز التحكم عن بعد ؛ إلى جانب قدرة التعرف على الصوت التي تستجيب بسرعة وبدقة للأصوات المألوفة لصوتك، يجلب التلفزيون محتوى من جميع أنحاء العالم بكفاءة تحمي وقت فراغك مثل أي شيء آخر.

مع حاشية رائعة من الميزات المرئية والصوتية التي تساعدها التصاميم التفاعلية التي يسهل الوصول إليها Z770 هو الرفيق المثالي للانغماس في الراحة المنزلية في وقت فراغك.

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