‫خالد محرم وباراغ خانا لتعزيز فريق القيادة في الشرق الوسط وشمال إفريقيا والتواجد العالمي

WadzPay Worldwide تعيّن مسؤول SWIFT السابق، خالد محرم، وفودافون السابق، باراغ خانا، لتعزيز فريق القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتواجد العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت WadzPay Worldwide، الحاصلة على جائزة أفضل 10 مزودي خدمات الدفع والتجار الواعدين من Silicon India، عن تعيين خالد محرم رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباراغ خانا نائبًا أول للرئيس – BD لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خالد سوف يشارك بنشاط في تطوير وتنفيذ استراتيجية WadzPay لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط. كما سيقود أعمال الشرق الأوسط وسيبني أنظمة وهياكل قوية في مدفوعات العملات الرقمية. وقبل WadzPay، شغل خالد العديد من المناصب القيادية الإستراتيجية في أبرز المؤسسات المالية العالمية. ومن بين هؤلاء الخدمات المالية العربية، والعضو المنتدب لمجلس التعاون الخليجي لشركة BPC، ورئيس قسم الإيرادات في تكنولوجيا البرمجيات والأنظمة المالية (FSS) ورئيس مبيعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT).

باراغ سيكون مسؤولاً عن تنفيذ مبيعات المنتجات وتطوير السوق والتحالفات مع WadzPay في المنطقة؛ مع تركيز محدد على الرؤية الاستراتيجية والبصيرة على المستوى التنفيذي الأول. قبل WadzPay، شغل باراغ العديد من المناصب القيادية داخل المنظمات متعددة الجنسيات، بما في ذلك، مدير تسويق المنتجات في Hutchison Essar Telecom Ltd، ومحلل الأعمال في Reliance Infocomm Ltd، ورئيس المنتج في Bharti Airtel Ltd، ورئيس المبيعات والتسويق في Carrier Devices LLC، ونائب رئيس التسويق في Idea Cellular Ltd، نائب رئيس أعمال المؤسسة في Vodafone Idea Ltd.

يعد سوق الشرق الأوسط أحد أكثر الأسواق أهمية بالنسبة إلى WadzPay لأنه يوفر فرصًا متعددة في مجال المدفوعات. على غرار أجزاء أخرى من العالم، تتجه هذه المنطقة نحو المدفوعات غير النقدية؛ حيث يزداد التسوق عبر الإنترنت، ويتزايد الطلب بمعدل سريع للتنوع في طرق الدفع وحلول الدفع البديلة. تسمح تقنية البلوك تشين بالتحقق دون الاعتماد على أطراف خارجية، وبما أن بنية البيانات في بلوك تشين هي إلحاق فقط، فلا يمكن تغيير البيانات أو حذفها.

أضاف أنيش، قائلًا: “باراغ خبير في صناعة الدفع في المبيعات والتسويق، في حين أن خالد رائد في الصناعة ورائد أعمال محنك لديه شغف عميق بخدمات الصناعة المالية. إن خبرتهم المشتركة وشغفهم في مجالات الدفع ضرورية للغاية ؛ كما إنهم يشكلون إضافة مثالية لفريق WadzPay. نتطلع إلى العمل معهم بينما نقوم بتسريع استراتيجيتنا لجلب أنفسنا إلى الشرق الأوسط والأسواق الدولية الأخرى. إن مواردنا البشرية التي لا تضاهى ترسخ ميزتنا التنافسية وستقود خطتنا للاعتماد العالمي بحلول عام 2023″.