خلق قيمة جديدة معًا: هواوي تطلق برنامج الشريك المالي جو – جلوبال

شنغهاي، 4 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هواوي اليوم عن برنامج الشريك المالي جو جلوبال (FPGGP) في قمة Huawei Intelligent Finance Summit 2021. سيتعاون برنامج الشريك المالي جو جلوبال مع شركاء جدد مثيرين يرغبون في العمل مع هواوي في صناعة الخدمات المالية. وسيعتمد هذا النظام البيئي العالمي على خبرتهم وخبراتهم المشتركة في الابتكار التقني لدفع التحول الرقمي للتمويل. ومعًا، سيطورون حلولًا رائدة في الصناعة، ويوسعون السوق العالمية، ويبنون نظامًا بيئيًا للأعمال التكنولوجيا المالية، ويخلقون قيمة جديدة، ويحققون نجاحًا مشتركًا في الأعمال.

تطوير رؤى القطاع المالي وتحسين الخدمات وتمكين التعاون

صرح السيد ما يو، في القمة، وهو يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال هواوي انتربرايز ورئيس قسم المبيعات والتطوير للشركاء العالميين، في شركة هواوي: “يتطور تمويل المستهلك نحو تمويل السيناريو الكامل، والذي يتطلب صناعة شاملة، سيناريو ونظام بيئي ثلاثي الأبعاد بعد إطلاق برنامج الشريك المالي جو جلوبال، ستعمل شركة هواوي مع شركاء مختصين عالميين قادرين وراغبين في استهداف توسيع السوق الدولية وإقامة شراكات وثيقة لتطوير استراتيجية للمضي قدمًا. ومن خلال شراكاتنا الجديدة، سنتصدى لتحديات التحول الرقمي، ونخدم العملاء الماليين العالميين، ونخلق قيمة جديدة في الصناعة”.

يتيح برنامج الشريك المالي جو جلوبال كفاءات جديدة ومزايا مشتركة

يضم برنامج الشريك المالي جو جلوبال الأولي 25 عضوًا، من بينهم سبعة أعضاء في مجلس الإدارة من هواوي (Huawei) و صن لاين (Sunline) و تونج دون تكنولوجي (Tongdun Technology) و نيتس (Netis) و واليت (Wallyt) و سينوسوفت (Sinosoft) و تشاينا سوفت إنترناشونال (Chinasoft International). وسيركز البرنامج على السياسات واللوائح، وسيناريوهات التطبيق، والبنية الفنية، والدعم التشغيلي، بالإضافة إلى التعاون والترويج.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع أعضاء برنامج الشريك المالي جو جلوبال بمزايا شركاء هواوي الأساسية الست، والتي تتضمن: مشاركة فرص العمل، وتحسين القدرات، والتسويق، ونمو العلامة التجارية، ودعم الاستثمار والتمويل، والتوجيه التشغيلي، وتعزيز الجهود المشتركة والنجاح المشترك بين شركة هواوي والشركاء. كما سيكون بمقدور الشركات الأعضاء الاستفادة من رؤى بعضها البعض، ومشاركة الموارد، والتعاون بشكل وثيق لتحقيق النجاح معًا. وستستضيف شركة هواوي أيضًا العديد من الأنشطة المتعلقة بالتحول الرقمي المالي في جميع أنحاء الصين لمناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات ذات الصلة نحو “التحول إلى العالمية” (جو جلوبال – Go Global) من خلال القطاع المالي. نرحب بالمؤسسات الطموحة التي تتطلع إلى النمو الدولي للانضمام إلى برنامج الشريك المالي جو جلوبال.

يتعذر على شركة هواوي وحدها بناء أساس العالم الرقمي؛ وبالتالي، فإن التعاون أمر بالغ الأهمية. ومن أجل التحول الرقمي، تحتاج الشركات إلى العمل معًا للبقاء والنمو. كما ستقوم شركة هواوي بإنشاء ومشاركة القيمة مع الشركاء والعملاء. وفي نهاية عام 2020، عملت شركة هواوي مع أكثر من 30,000 شريك في سوق الشركات، لكن الشركة لا تريد التوقف عند هذا الحد. وتواصل الشركة النمو من خلال رعاية وتحفيز ودعم شركاء جدد فيما يعد هدفًا مشتركًا: خلق قيمة جديدة معًا.

وفي نهاية عام 2020، عملت شركة هواوي مع أكثر من 2,000 مؤسسة مالية من أكثر من 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك 47 من أفضل 100 بنك في العالم.

نبذة عن Intelligent Finance Summit

لمزيد من المعلومات حول Huawei Intelligent Finance Summit 2021، يرجى زيارة: https://e.huawei.com/ topic/2021-event-fsi-summit/ en/index.html

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