دمج موضوع الجنسية عن طريق الاستثمار بإدارة الثروات لحماية عائلتك

دبي الامارات العربية المتحدة, 3 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ —

سرعان ما أصبحت الجنسية عن طريق الاستثمار من الاتجاهات الرئيسية بين أفراد حول العالم للعديد من الأسباب التي تعتبر منطقية، حيث أنها تمنح المستثمرين مزايا لا يمكن حصرها عند رغبتهم بإنشاء مشروع خاص بهم.

لكن هنالك مسألة واحدة في هذه المزايا والتي لا تقوم وسائل الاعلام بالإفصاح عنها بشكل كبير، وهي مسألة التنقل العالمي. عند الحصول على جواز سفر ثاني، سيعمل على تعزيز ميزة التنقل العالمي لجميع الأفراد على مدى واسع حيث سيمنحهم السفر بسهولة وبشكل أسرع مما سبق دون الحاجة للتقدم بطلب بشكل مستمر للحصول على تأشيرة.

تتميز البلدان التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار مثل البرامج الموجودة في دومينيكا، و سانت كيتس ونيفيس والعديد من البلدان الأخرى بضمها لجوازات سفر قوية والتي تمنح خاصية التنقل العالمي، وتعمل هذه الجوازات على منح ميزة الدخول بدون تأشيرة إلى العديد من الوجهات حول العالم. تمنح هذه البلدان الكثير من المزايا الأخرى، ومنها ميزة إدارة الثروات.

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تشتهر الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار بكونها خطة بديلة مثالية للأفراد ذوي الملاءة المالية ولعائلاتهم، حيث تمنح الأفراد موطناً آخراً ليعيشوا به في حال حدوث الاضطرابات في بلدانهم الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكنون الأفراد أيضاً من حماية ممتلكاتهم الخاصة عند استخدامهم لبعض الوسائل الرئيسية لإدارة الثروات.

النقاط المشتركة

يعتبر دور الجنسية عن طريق الاستثمار رئيسياً في الحفاظ على رفاهية حياتك أنت وأفراد عائلتك، في الوقت نفسه تقوم إدارة الثروات بحماية الثروة الخاصة بك من الانهيارات الاقتصادية. ستتمكن من الحصول على خطة ثابتة ومستقرة في التعامل مع جميع أنواع الاضطرابات التي يمكن أن تحدث في أي وقت عند استخدامك لكلا الخاصيتين.

على سبيل المثال، إن عدم الاستقرار السياسي في البلدان من الممكن أن يعرض سكان للأذى الجسدي، ويمكن في الوقت نفسه أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلدان وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على ثروات الأفراد.

لنتحدث عن لبنان أو فنزويلا باعتبارهما من الأمثلة الممتازة هنا؛ حيث تراجعت قيمة العملتين بشكل كبير بسبب تعرض البلدين لحالات عدم الاستقرار. نتيجة لذلك، انتشر الفقر بشكل كبير بين العائلات، وأدى إلى تدني الحصص الغذائية الضرورية وعدم راحة السكان بشكل عام.

يمكن للأفراد الحاملين لجواز سفر ثاني الانتقال فوراً إلى البلدان التي يعم فيها الأمان بشكل أكبر، بينما يمكن للأفراد الذين لديهم حلولاً عديدة لإدارة الثروات الخاصة بهم أن يحافظوا على ممتلكاتهم ومواردهم. إن امتلاك كلا الخيارين يمكن أن يحافظ على كل ما تملكه وضمان اجتياز الأزمة بنجاح لك ولأفراد عائلتك.

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بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة الثروات بحمايتك ضد أي كوارث عالمية مثل وباء كوفيد-١٩ الذي اجتاح العالم بأسره. حيث ستتمكن من تنويع قاعدة الممتلكات الخاصة بك بطرق مثالية وآمنة، وبهذا ستضمن من أنه سيكون لديك رصيداً آخراً في حالات الطوارئ.

شاملاً لجميع الاحتياجات

تقوم الدول الكاريبية الخمسة مثل سانت كيتس ونيفيس، ودومينيكا، وغرينادا، و سانت لوسيا و أنتيغوا وباربودا، بالإضافة إلى دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادي بتوفير برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، لكن هذه البلدان تعتبر ملاذاً ضريبياً آمناً لأبعد الحدود مع توفيرها القطاع المالي الاستثنائي.

تعني هذه الشمولية بأنه سيتمكن الأفراد من انشاء طريقاً لإدارة الثروة الخاصة بهم كمواطنين في الدولة (ليس كأجانب)، وهذا يعني أنه سيتمكن الأفراد من تحقيق هدفين بدلاً من هدف واحد فقط.

لنفترض بأنه يريد أحد الأفراد مغادرة وطنه ويريد الرجوع إليه عند استقراره لمرة أخرى، فمن المفضل أن يعيش الفرد بنفس المكان الذي يضم جميع أمواله وسيتمكن من فعل ذلك عبر حصوله على الجنسية عن طريق الاستثمار.

ستتمكن عند حصولك على الجنسية عن طريق الاستثمار بإنشاء صناديق الائتمان، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة أيضاً إلى قدرتك على إنشاء حسابات مصرفية في بعضاً من الدول التي تصنف بكونها قليلة الضرائب والتي تعمل تحت القانون العام الخاص بها. يمكنك ضمان أن يكون لديك أعداداً كبيرة من الموارد التي ستستطيع اللجوء إليها إن لزم الأمر لاحقاً.

يجب الأخذ بالاعتبار بأن هذه البلدان تفرض ضرائب قليلة للغاية وفي بعض الأحيان لا تفرض ضرائب على الاطلاق، وبهذا ستكون قادراً على الحفاظ على ثروتك بشكل كامل وستتمكن من تطويرها إن أردت في هذه البلدان دون التفكير بقيمة الضرائب المفروضة عليك.

تنويع الممتلكات

يوضح معنى الجنسية عن طريق الاستثمار بلزوم قيام مقدم الطلب بالاستثمار في البلد الذي يرغب بالحصول على جنسيته. يعتبر هذا الخيار ممتازاً بشكل كبير لأنه يسمح للمستثمرين بتنويع قاعدة الممتلكات الخاصة بهم وبهذا سيتمكنون من إدارة ثرواتهم بكل سهولة.

إن الافراد الذين يقومون بالاستثمار في العقارات، أو في أسهم منتجع أو بالسندات للحصول على الجنسية وجواز السفر الثاني، لا يحصلون فقط على ذلك بل سيحصلون أيضاً على ممتلكات آمنة التي لا تتأثر بالكوارث العالمية.

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تتطلب معظم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الاحتفاظ بالاستثمار الذي قام به المستثمر لفترة محددة من السنوات والتي لا يستطيع خلالها بيع الأصول التي استثمر بها. نحن نعتبر هذا الشرط رائعاً للغاية لتنويع جزء من الثروة الخاصة بك في أصول آمنة ضد أي اضطرابات اقتصادية. إن الأفراد الذين قاموا بالاستثمار في العقارات سوف لا يبيعوا العقار بنفس تكلفة الشراء، بل هم قادرين على تحقيق ربح وفير خلال فترة الاحتفاظ به المفروضة عليهم وبهذا سيحصلون على الكثير من الفوائد عبر قيامهم بالاستثمار.

الرابط بينهما موجود

تعتبر العلاقة بين الجنسية عن طريق الاستثمار وإدارة الثروات تلقائية لأبعد الحدود وكلاهما يعتمد على بعضها البعض، لكن تقوم الجنسية بفتح أبواباً أكثر وفرة لإدارة الثروات ليتمكن المستثمر من الاستفادة من هذه الخاصية بكونه مواطناً عالمياً في مختلف دول العالم.

إن التخطيط لمنح نفسك وأفراد عائلتك الرفاهية تعتبر من الخطوات الرئيسية، لكنك يجب أن تفكر أيضاً بالحفاظ على ثروتك! تمنحك الجنسية عن طريق الاستثمار كلا الخيارين بكل سهولة.

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سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

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