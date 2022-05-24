«دهانات الجزيرة» تتوسع لتشمل خداماتها عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 24 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — بدأت «دهانات الجزيرة» عملها في بيع منتجاتها على موقعها الالكتروني في الإمارات العربية المتحدة، يأتي ذلك تبعاً لنجاح تجربتها في المملكة العربية السعودية بصفتها أول موقع إلكتروني مختص في بيع منتجات الدهان والحلول الإنشائية أونلاين.

تنبع هذه الخطوة من اهتمام الشركة في التوسع والتطوير من الحلول التقنية المقدمة لعملائها في جميع أقسامها، وأولها تسهيل وصول العميل لكافة المنتجات وإتمام عملية الشراء كاملة أونلاين. ولم يقتصر حرص الشركة على عرض المنتجات فحسب، بل وأسهبت في إضافة مجموعة من المميزات والخصائص التي تجعل من تسوق العميل على الموقع الإلكتروني تجربة استثنائية ومميزة. فمن هذه المميزات:

• وجود المقالات التعريفية التي تساعد في إثراء معلومات الزائر عن مجال الدهانات بمختلف أنواعه وخصائصه.

• حاسبة الدهان التي تساعد الزائر في معرفة الكمية المناسبة له من الدهان قبل الشراء.

• محاكي ا لألوان، والذي يمكنك من تطبيق أي لون دهان على مساحات مختلفة لمعرفة اللون الأنسب للمكان.

وبمناسبة افتتاح البيع الالكتروني في الإمارات العربية المتحدة، صرّح الرئيس التنفيذي لـ «دهانات الجزيرة»، الأستاذ عبدالله الرميح، أن الشركة في سعي دائم ودؤوب إلى تحسين تجربة العميل، بداية من تعرف العميل على «دهانات الجزيرة»، ووصولاً إلى قرار الشراء.

ويعلق أيضاً أن هدف من إتاحة الشراء أونلاين في الإمارات العربية المتحدة ليس لأن نكون الأوائل في هذا المجال فحسب، بل لنتيح لكافة عملائنا الوصول إلى كامل منتجاتنا بطريقة أسهل، والتعرف عليها بشكل أكثر بواسطة الكتالوجات التعريفية والفيديوهات التوضيحية .

وسيساعد إتاحة البيع أونلاين في الإمارات العربية المتحدة على سرعة الوصول ومعرفة كامل المنتجات المتوفرة لدينا وشرائها أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

حول «دهانات الجزيرة»

تأسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

Follow us on https://twitter.com/JPaintsKSA .

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1824252/Online_in_Dubai_ AR.jpg