‫رئيس مجلس إدارة سهم كابيتال يبرز دور التكنولوجيا في دفع عجلة النمو والابتكار في مؤتمر فنتك24 بالرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية – 8 سبتمبر 2024 – ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة شركة سهم كابيتال والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة فاليابل كابيتال المحدودة، سلط الضوء على الدور التحويلي للتكنولوجيا في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية خلال كلمته في مؤتمر فنتك24 في الرياض. جمع المؤتمر36,959 زائرًا وأكثر من 300 علامة تجارية و350 مستثمرًا من القطاع ما يجعله منبرًا رئيسيًا لمناقشة الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.

خلال المؤتمر، استعرض ستيفن المكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة سهم كابيتال باعتبارها أول شركة وساطة تنظم إلى تداول بنظام تسوية ومقاصة خاص بها، وقال ستيفن: “يشمل نظامنا دورة التداول الكاملة، ويوفر للمستثمرين في المملكة خدمات سلسة وفعالة. كما تتيح لنا هذه المنصة الفريدة مرونة أكبر في عروض المنتجات والخدمات، ما يعزز فرص المستثمرين في الوصول إلى السوق السعودية سريعة التوسع”.

علاوة على ذلك، تواصل شركة سهم كابيتال الحوار المستمر مع هيئة السوق المالية (CMA) و”تداول” لتحسين إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال واختبار الملاءمة. أوضح ستيفن: ” لا يقتصر هدفنا على الامتثال، بل يتضمن أيضًا التأكد من أن كل معاملة تناسب احتياجات عملائنا وتفضيلاتهم من أجل تقديم تجارب سلسة وفعالة”.

تطبيق سهم: ثورة في سبل وصول المستثمرين إلى الأسواق المالية

تم إطلاق تطبيق سهم في ديسمبر 2023، وهو أول منصة من نوعها تم إنشاؤها ذاتيًا في المملكة، ما يتيح للمستخدمين التداول في الأسواق السعودية والأمريكية بسلاسة. من خلال توفير عملية إعداد حساب سهلة، وتحقيق انتقالات مرنة بين الأسواق المالية، وتقديم مجموعة من الميزات التي تشمل عروض السوق الفورية، وبيانات الشركات، والأخبار على مدار الساعة، ومواد تعليمية للمستثمرين، وأدوات تحليلية، يسهم تطبيق سهم في تحسين تجربة التداول بشكل شامل.

قال ستيفن: “لاحظنا تزايد الطلب بين المستثمرين السعوديين على حلول استثمارية أكثر تطورًا وأنسب لاحتياجاتهم. يدفعنا هذا الطلب إلى إجراء تحديثات باستمرار – أجرينا 10 تحسينات كبيرة في 8 أشهر فقط – ليظل التطبيق في مقدمة خدمات التداول.”

تزايد التفوق سريعًا في المملكة العربية السعودية

نجح النهج المبتكر لشركة سهم كابيتال في ترسيخ مكانتها سريعًا بين أسرع شركات الوساطة نموًا في المملكة العربية السعودية، حيث إنها الآن من أفضل 20 شركة وساطة مالية في المملكة. مع توسع الشركة، أكد ستيفن التزام شركة سهم بتطوير المنصة باستمرار عن طريق إضافة ميزات ومنتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء.

نبذة عن سهم كابيتال:

شركة سهم كابيتال المالية مسجلة في الرياض، وحاصلة على التراخيص (22251-25) من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التداول والاستشارات وحفظ الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة مالية دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة المالية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. كما أن شركة سهم عضو مسجل في شركة تداول السعودية والشركتين التابعتين لها، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). لمعرفة مزيد من المعلومات عن شركة سهم، يرجى زيارة https://www.sahmcapital.com/.

نبذة عن تطبيق سهم:

أنشأت شركة سهم كابيتال تطبيق سهم، وهو عبارة عن منصة خاصة مصممة خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وهو يتيح للمستخدمين التداول بسلاسة في الأسواق المالية السعودية والأمريكية ببضع نقرات فحسب. يتميز تطبيق سهم بواجهته سهلة الاستخدام وتنوع خيارات الاستثمار فيه لذا صار سريعًا من أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية في المملكة العربية السعودية.