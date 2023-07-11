‫”سليك فلو” تُطلق لأول مرة حلول تكنولوجيا البيع بالتجزئة عبر تطبيق واتساب في الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج تسريع الأعمال الأول من لوكسيتان الشرق الأوسط المدعوم بمساحة ذا جرين هاوس الخاصة بمجموعة شلهوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 11 يوليو 2023- تتشرف سليك فلو -المنصة الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البرمجيات الخدمية والتجارة الاجتماعية عبر قنوات التسويق الشاملة المدعومة بتايجر جلوبال- بالإعلان عن إطلاق منصتها للتجارة الاجتماعية عبر قنوات التسويق الشاملة في الإمارات العربية المتحدة. وينطلق هذا التوسع في السوق رسميًا بانضمام سليك فلو إلى برنامج تسريع الأعمال الأول من لوكسيتان الشرق الأوسط المدعوم بمساحة مجموعة شلهوب للابتكار وريادة الأعمال “ذا جرين هاوس” (The Greenhouse).

فرق سليك فلو ولوكسيتان الشرق الأوسط ومجموعة شلهوب من يوم العرض التوضيحي الذي جرى في ذا جرين هاوس بحي دبي للتصميم

في أغسطس 2022، كانت سليك فلو واحدة من أربع شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا البيع بالتجزئة–من بين 180 شركة ناشئة- تم اختيارها لتنفيذ حلولها المتطورة في الشرق الأوسط، فضلاً عن إمكانية تطوير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاعي التجميل والرفاهية لعلامة لوكسيتان التجارية في المستقبل. وتُعد الشراكة الجديدة مع مجموعة شلهوب –أكبر شركات تجارة التجزئة في المنطقة- شهادة على إمكانيات سليك فلو لتعزيز قطاع تجارة التجزئة الفاخرة سريع النمو في المنطقة.

حققت سليك فلو منذ نشأتها عام 2019 نموًا في إيراداتها السنوية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وتوسعت بنجاح في هونغ كونغ –حيث المقر الرئيسي الحالي للشركة- وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، والبرازيل، من خلال حلول مشاركة العملاء التي تقدمها للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. حددت الشركة السوق الإماراتي بوصفه موقعًا مثاليًا للتوسع استنادًا إلى الجذب المبكر، وسلوك الشراء القوي من خلال واتساب – قناة الاتصال التي يستخدمها 80% من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة يوميًا.

بوصفها أول شركة آسيوية تشارك في برنامج مايكروسوفت بيغاسوس، فإن الشراكة المستمرة لشركة سليك فلو مع مايكروسوفت قد مكنت المنصة من الاستفادة من تقنية جي بي تي-4 من خدمة آزور أوبن ايه آي لدعم دردشاتها الآلية. كما طورت سليك فلو مؤخرًا سليك فلو ايه آي وهي دردشة آلية ذات إدراك للسياق مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحسين المحتوى وترجمته، وإنشاء تقارير موجزة عند الانتهاء من الخدمة، وحتى أتمتة تدريب المواهب مما يساعد الشركات على زيادة الكفاءة.

قال مؤسس سليك فلو ورئيسها التنفيذي هينسون تساي: “خلال العام الماضي، شهدت سليك فلو توسعًا هائلًا حيث زاد عدد عملائها من المؤسسات بمقدار ستة أضعاف، كما زاد إجمالي عدد عملائها عن 5,000 عميل من 120 منطقة على مستوى العالم. ويضيف: “وفي الوقت ذاته، نواصل تحسين المنصة لمساعدة الشركات على تحسين جودة خدمة العملاء التي تقدمها، وزيادة مبيعاتهم المحولة من الدردشات بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة المبيعات التي تبدأ عبر الإنترنت ثم تنتقل إلى المتجر الواقعي بنسبة 18%. أرى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءًا لا غنى عنه في الشركات خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وسيصبح المحرك الدافع لمختلف الصناعات في الإمارات وخارجها.”

عن سليك فلو

التحولات عبر المحادثات تصبح أسهل من أي وقت مضى.

سليك فلو هي حزمة محادثة عبر قنوات التسويق الشاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر رحلة شاملة للعميل عبر الخدمات الاجتماعية وخدمات الرسائل الرئيسية مثل واتسات، أو فيسبوك، أو إنستغرام، أو الرسائل النصية القصيرة، أو الدردشة الحية، أو أيًا كان ما يفضله عملائك. نحن نبسط عملية التجارة برمتها بجمع المبيعات مع الوسائل الاجتماعية معًا لتحقيق نموًا هائلًا في مبيعاتك يتجاوز الحدود.

لا شك أن حلول مشاركة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي نقدمها تتيح للشركات تعزيز التعاون بين الإدارات، وإدارة جميع تفاعلات العملاء، وإطلاق الحملات الآلية، وإرسال روابط الدفع في الدردشة.

التواصل الإعلامي:

جوي ليو

المدير العالمي للتسويق

j.liu@sleekflow.io