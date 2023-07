‫”سليك فلو” تُطلق لأول مرة حلول تكنولوجيا البيع بالتجزئة عبر تطبيق واتساب في الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج تسريع الأعمال الأول من لوكسيتان الشرق الأوسط المدعوم بمساحة ذا جرين هاوس الخاصة بمجموعة شلهوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 11 يوليو 2023- تتشرف سليك فلو -المنصة الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البرمجيات الخدمية والتجارة الاجتماعية عبر قنوات التسويق الشاملة المدعومة بتايجر جلوبال- بالإعلان عن إطلاق منصتها للتجارة الاجتماعية عبر قنوات التسويق الشاملة في الإمارات العربية المتحدة. وينطلق هذا التوسع في السوق رسميًا بانضمام سليك فلو إلى برنامج تسريع الأعمال الأول من لوكسيتان الشرق الأوسط المدعوم بمساحة مجموعة شلهوب للابتكار وريادة الأعمال “ذا جرين هاوس” ( The Greenhouse ).

