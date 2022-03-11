‫ سيارة جديدة مناسبة للطرق الوعرة… شركة GWM تطرح سيارة TANK300 في الأسواق

باودينغ، الصين، 10 مارس 2022 / PRNewswire / — وفقًا لتقرير مبيعات عام 2021 الذي أصدرته مؤخرًا شركة جريت وول موتورز GWM) )، استأثرت سيارة GWM TANK300 بحصة متميّزة في سوق سيارات الطرق الوعرة في الصين؛ حيث تجاوزت حصتها السوقية نسبة 50%.

تحمل هذه السيارة الذكية الفاخرة شعار العلامة التجارية “ TANK ” الخاصّة بشركة GWM ، وقد نجحت هذه السيارة الرياضية متعدّدة الاستخدامات ( GWM TANK300 ) في ترسيخ رؤية هذه العلامة التجارية الفريدة والمتمثلة في ابتكار “علامة تجارية عالمية عصرية لسيارات الطرق الوعرة” وطرح فئة جديدة ومتميّزة من هذه السيارات في سوق السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات. وتُعدّ سلسلة سيارات TANK خامس علامة تجارية رئيسية تُطلقها شركة GWM في عام 2021 لتعزيز جهودها في تطوير هذه الفئة من السيارات.

وتتميّز سيارة GWM TANK300 الجديدة بثلاث ميزات أساسية، وهي: نظام محرّك قوي، وقدرة ممتازة على السير في الطرق الوعرة، ونظام تحكّم ذكي.

ويُعدّ نظام المحرّك القوي أحد السمات الرئيسية لموديل GWM TANK300 الجديد؛ فهذه السيارة تأتي بمحرك بنزين بسعة 2 لتر مزوّد بنظام شحن فائق بالحقن المباشر، وهو ما يُتيح تحقيق توافق مثالي بين القوة الحصانية وعزم الدوران ويضمن توفير أداء قوي للسيارة بحمولة كاملة على الطرق الوعرة. كما يُوفر ناقل حركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات ( 8AT ) تجربة قيادة سلسة بسرعة عالية ويضمن تحقيق كفاءة عالية في معدّل استهلاك الوقود.

كما تتمتع هذه السيارة الجديدة بقدرة ممتازة على السير على الطرق الوعرة؛ فهذه السيارة مزوّدة بنظام “زحف” قوي يُتيح للسائق تشغيل المحور المتقاطع بسلاسة والفرملة بسرعة عند صعود منحدرات شديدة. ومن خلال هذا النظام القوي، يُمكن لسيارة GWM TANK300 السير بسهولة على العديد من الطرق الوعرة والصعبة، مثل الطرق الصحراوية، والطرق المغمورة بالمياه، والطرق المرتفعة، والطرق شديدة الانحدار.

كما أنّ سيارة GWM TANK300 مزوّدة بتقنيات ذكية لتعزيز قوة أدائها. ومن بين هذه التقنيات، نظام فيديو يوفر للسائقين بشكل سريع صورًا بانورامية عالية الدقة تُمكّنهم من رؤية الأماكن المحيطة بالسيارة بزاوية 360 درجة، وميزة “شاشة عرض الأماكن المحيطة بالسيارة” ( Surround View Monitor ) والتي تعرض لهم صورًا واضحة على شاشة LCD عند قيادتهم في ظروف جوية سيئة، إضافة إلى نظام تحكّم يُمكّن السائقين من تشغيل بعض الوظائف صوتيًا لضمان سلامتهم أثناء القيادة.

وقد حصلت سيارة GWM TANK300 في العام الماضي على جائزة “سيارة العام الأكثر شعبية بين المستخدمين” وجائزة “السيارة الرياضية متعدّدة الاستخدامات الأفضل أداءً في العام”. وبفضل أدائها المتميّز، حازت السيارة على إعجاب العملاء على مستوى العالم، كما حظيت في الوقت نفسه بإشادة كبيرة من عملائها في سوق السيارات الصيني. وقد أشارت منصة PCAUTO ، وهي منصة إلكترونية متخصّصة في قطاع السيارات، إلى أنّ الأداء المتميّز لسيارة GWM TANK300 على الطرق الوعرة يُسهم بدرجة كبيرة في تطوير هذه الفئة من السيارات على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه السيارة سيتمّ طرحها قريبًا في أسواق المملكة العربية السعودية وأستراليا؛ ومن المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في سوق السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات المناسبة للطرق الوعرة وأن تحتل مكانة بارزة في هذا السوق.

كما سيتمّ طرح سيارة GWM TANK500 قريبًا في سوق السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات في الصين؛ ومن المتوقع أيضًا أن تُمثل هذه السيارة الجديدة إضافة متميّزة لهذه الفئة من السيارات.