شبكة تلفزيون الصين الدولية: الصين ستعطي الأولوية للحفاظ على المياه في مشروع تحويل المياه الخاص بها

بكين، 17 مايو 2021 /PRNewswire/ — ستمضي الصين قدما في تنفيذ أكبر مشروع لتحويل المياه في العالم وستعطي الأولوية للحفاظ على المياه في هذه العملية.

“إنه بينما تسعى البلاد إلى تنمية خضراء وعالية الجودة، ينبغي بذل الجهود لدفع مشروع تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال بطريقة علمية, وتشجيع الاستخدام الفعال والاقتصادي لموارد المياه” هذا ما قاله الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة.

وأدلى شي بهذه التصريحات في ندوة حول تعزيز متابعة التنمية عالية الجودة للمشروع في نانيانغ بمقاطعة هينان بوسط الصين، عقب جولة تفقدية بدأت يوم الأربعاء.

ودعا إلى حماية الأمن البيئي وتعزيز التوزيع المكاني المتوازن للموارد المائية في البلاد.

3000 بحيرة غربية، 120 مليون نسمة

يربط مشروع تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال نهر اليانغتسي ونهر هوايخي والنهر الأصفر ونهر هايخي. ويهدف إلى توفير حل دائم لنقص المياه في شمال الصين عن طريق تحويل المياه من المناطق الجنوبية الغنية بالمياه في البلاد.

يتكون المشروع الكبير من ثلاثة مسارات، من بينها المسارين الشرقي والأوسط اللذان تم تشغيلهما في المرحلة الأولى في عامي 2013 و2014 على التوالي. الطريق الغربي لا يزال في مرحلة ما قبل البناء.

اعتبارًا من أوائل أبريل، نقل المشروع 41.8 مليار متر مكعب من المياه إلى المناطق الشمالية، وهو ما يعادل حجم المياه لحوالي 3000 بحيرة غربية – وهي منطقة ذات مناظر خلابة شهيرة في هانغتزو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين. وقد استفاد أكثر من 120 مليون شخص بشكل مباشر من المشروع.

جاءت جولة شي التفقدية والندوة في وقت تستعد فيه الصين لتخطيط وتنفيذ المرحلة التالية من المشروع. وفقًا للمخطط الرابع عشر للخطة الخمسية (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى خلال عام 2035، وستبذل جهود للمضي قدما في تطوير متابعة المسارين الشرقي والأوسط للمشروع وتقييم خطط الطريق الغربي.

وحول كيفية دفع المشروع بطريقة علمية، دعا شي إلى بذل جهود لتقوية إدارة العرض والطلب، وتعظيم الفوائد الإجمالية للمشروع، وإعطاء الأولوية للحفاظ على المياه وتعزيز حماية البيئة البيئية. كما دعا إلى تسريع الجهود لبناء شبكة مياه وطنية وضمان الأمن المائي الوطني.

وأشاد شي بالتضحية التي قدمها السكان الذين أعيد توطينهم

المكان الذي اختاره الرئيس شي لعقد الاجتماع له أهمية كبيرة لمشروع تحويل المياه. نانيانغ التي تقع في جنوب غرب مقاطعة هينان على الحدود مع مقاطعة خوابي، هي نقطة الانطلاق للمسار الأوسط، الذي ينقل المياه من خزان دانجيانجكو في وسط الصين عبر مقاطعات هينان وخوابي على طول الطريق إلى بكين وتيانجين في الشمال.

تحصل أكثر من 40 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم على المياه من المشروع، وفي بكين، يتم ضخ حوالي 70 في المائة من مياه الصنبور عبر المسار الأوسط.

انتقل أكثر من 345 ألف شخص يعيشون في منطقة خزان دانجيانجكو إلى أكثر من 600 قرية بنتها الحكومة لإفساح المجال للمشروع. وذهب شي إلى إحدى تلك القرى لزيارة السكان الذين تم نقلهم يوم الخميس.

وفي قرية تسوجوانغ بمحافظة شيتشوان، أشاد بروح التضحية للقرويين وتمنى لهم حياة أفضل. وقال إن السكان الذين أعيد توطينهم يستحقون الشكر من أولئك الذين استفادوا من المشروع ومن الناس في جميع أنحاء البلاد.

في ندوة يوم الجمعة، حث شي السلطات على وضع خطط اقتصادية للمرحلة التالية من المشروع وتقليل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعادة توطينهم.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-05-14/Xi-convenes- symposium-on-advancing-water- diversion-project-development- 10g4Sd3Te5W/index.html