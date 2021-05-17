شبكة تلفزيون الصين الدولية: تظهر الروح الحقيقية في الأزمات

بكين، 17 أيار/مايو، 2021 /PRNewswire/ — الأزمات هي جزء لا بد منه من التاريخ البشري. والرد على الأزمة يمكن أن يحدث فرقا في تطور أي بلد.

في 12 أيار/مايو 2008، ضرب زلزال قوي مدينة ونتشوان بمقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين. سرعة الحكومة في الاستجابة أذهلت العالم.

بعد حوالي 10 دقائق من وقوع الكارثة، أصدر مكتب الاستجابة للطوارئ في الصين بيانًا حول الوضع من بكين، وقام جيش التحرير الشعبي بتفعيل خطته للاستعداد.

بعد 21 دقيقة فقط من الزلزال، تم إرسال أربع طائرات هليكوبتر لمسح الأضرار، وانتشر 6100 ضابط وجندي من المناطق المجاورة وأكثر من 3000 من أفراد قوات الشرطة المسلحة في سيشوان في مكان الحادث.

في أقل من 10 ساعات، وصل 20 ألف جندي وشرطي مسلح إلى مواقع الكوارث للمساعدة في أعمال الإغاثة، بالإضافة إلى 34 ألف ضابط أمن إضافي كانوا في طريقهم لموقع الزلزال.

تشير السرعة التي تتفاعل بها الحكومة مع الكوارث إلى قدرتها على حل المشكلات وصلابتها.

فرض وباء كوفيد-19 اختبارا صارما آخر.

في المراحل الأولى من تفشي المرض، كانت ووهان في مقاطعة هوبي في حاجة ماسة إلى الأطباء والمعدات. سارعت الحكومة إلى إرسال أكثر من 330 فريقًا طبيًا تضم أكثر من 40,000 عامل رعاية صحية إلى المدينة.

أمرت تسع عشرة مقاطعة لتقديم مساعدة مباشرة إلى مجتمعات المقاطعات المجاورة الأخرى.

في البداية، أثار إغلاق ووهان الارتباك وحتى الذعر.

لكن الحكومة قدمت تحديثات في الوقت المناسب وتصدت للتحديات التي جاءت مع الإغلاق من خلال الإجراءات المجتمعية الشعبية التي حشدتها السلطات المحلية.

وبذلك، تم الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: “لم أر في حياتي هذا النوع من التعبئة. سرعة الصين ونطاقها وكفاءة الصين … هي ميزة النظام الصيني.”

لم تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير للجم وباء كوفيد-19 فحسب، بل وضعت أيضًا مخططًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمدة 15 عامًا.

لقد أثبتت الصين أنها بارعة في تحويل الأزمات إلى فرص.

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https://news.cgtn.com/news/ 2021-05-12/Why-China-s- leadership-model-enables- quick-solutions-10ceG1ztKrm/ index.html