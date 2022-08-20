‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تسلط الصين الضوء على إعادة تنشيط شمال شرق البلاد سعيا لتحقيق الرخاء المشترك

بكين، 19 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — بعد الفوز في المعركة ضد الفقر المدقع واستكمال الهدف المئوي الأول لبناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي، اكتسبت عبارة “الرخاء المشترك” مكانة بارزة حيث أن الصين مصممة على تحسين حياة المزيد من الناس.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في جولة تفقدية أخيرة في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين: “إن التحديث على الطراز الصيني هو تحديث يتميز بالازدهار المشترك والسعادة للجميع، وليس للبعض فقط”.

خلال زيارته التي استغرقت يومين والتي بدأت يوم الثلاثاء، دعا الرئيس شي، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى تنسيق استجابة كوفيد-19 مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين ضرورات التنمية والأمن، بشكل كامل و تنفيذ فلسفة التنمية الجديدة بأمانة، وتعزيز التنمية عالية الجودة بحزم.

كان شمال شرق الصين – الذي يضم مقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ – في يوم من الأيام قوة مزدهرة على خلفية الصناعات التقليدية بما في ذلك صناعة الصلب والسيارات والطائرات وبناء السفن وتكرير البترول. ومع ذلك، تعاني المنطقة من مشاكل عميقة الجذور بما في ذلك شيخوخة السكان وتضاؤل الاستثمار وتدفق المواهب، وأظهرت بشكل تدريجي انخفاضًا حادًا في مؤشرات أدائها الاقتصادي.

في عام 2003، أطلقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني استراتيجية إنعاش للمنطقة، وفي عام 2016، جددت خطة عمل لإجراءات داعمة مركزة.

وقال شي لمسؤولي لياونينغ خلال زيارته، إنه ينبغي بذل الجهود لتعزيز الرخاء المشترك للجميع، ودفع تحديث نظام الصين وقدرتها على الحكم، وتعميق الحكم الذاتي الكامل والصارم للحزب، لتمهيد الطريق للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار

أثناء زيارته لشركة روبوتات يوم الأربعاء في شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، أكد الرئيس شي أهمية إضافية على الابتكار المستقل، مما سيسهل تحول الصين من اقتصاد الكم إلى اقتصاد وصانع للجودة.

ودعا شي إلى بذل جهود فورية لتعزيز الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز أكبر لتأمين قبضة البلاد على التقنيات الأساسية في المجالات الرئيسية وتصنيع المعدات، مع التأكيد على التقدم الذي أحرزته الشركة في الابتكار المستقل والتنمية الصناعية.

وسلط الضوء على الجهود المبذولة لخلق نمط جديد للتنمية يركز على الاقتصاد المحلي لكنه يتميز بتفاعل إيجابي بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية، مؤكدا أن الصين ستواصل الانفتاح على العالم.

وقال يوم الثلاثاء في مدينة جينتشو: “لدينا ثقة كاملة في تنشيط المنطقة الشمالية الشرقية”، داعيا إلى تسريع إعادة الهيكلة الصناعية وتلبية متطلبات الإصلاح والتنمية في العصر الجديد.

في عام 2020، حققت مقاطعة لياونينغ، جنبًا إلى جنب مع المقاطعتين الأخريين في شمال شرق البلاد، نموًا اقتصاديًا إيجابيًا، وهو علامة على المرونة الاقتصادية للبلاد على خلفية أسوأ جائحة في العالم منذ عقود.

كما تم تشكيل بيئة عمل سليمة. تظهر البيانات الرسمية في لياونينغ أن عدد كيانات السوق في المقاطعة بلغ 4.58 مليون، بزيادة 9.1 في المائة على أساس سنوي. بلغ عدد المؤسسات العلمية والتكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الحجم 18158 بزيادة 34.6 فى المائة على أساس سنوى.

شي: تكلفة النَّقرة دائما مع الناس

كما قام الرئيس شي بزيارة مجتمع محلي في منطقة هوانغو في مدينة شنيانغ، حيث دعا إلى تجديد المجتمعات السكنية القديمة كعمل مهم لتحسين نوعية حياة الناس، ليس فقط البيئة المعيشية والمرافق، ولكن الخدمات المجتمعية كذلك.

قال شي يوم الأربعاء إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود حتى يشعر الناس أن الحزب الشيوعي الصيني يخدم الشعب بإخلاص وهو دائمًا مع الشعب.

وقال شي إنه بالنظر إلى شيخوخة سكان الصين وزيادة متوسط العمر المتوقع لكبار السن، ينبغي أن تستمر خدمات رعاية المسنين في التوسع.

كما دعا شي إلى تعزيز رعاية الطفل وتنميته.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-08-18/Xi-Jinping- inspects-NE-Chinese-city-of- Shenyang-1cAFM6snuEg/index. html