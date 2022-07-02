‫‫ شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): نظام “دولة واحدة، نظامان” يضمن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها

بكين، 1 يوليو، 2022 / PRNewswire / — فيما تحتفل هونغ كونغ بالذكرى السنوية الـ 25 لعودتها إلى الصين، تتم الإشادة بسياسة “دولة واحدة، نظامان مختلفان” على أنها ضمانة أساسية لازدهار المدينة واستقرارها.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي وصل إلى هونغ كونغ يوم الخميس للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، إن الحقائق أثبتت الحيوية العظيمة لـسياسة “دولة واحدة ونظامان”، التي تضمن ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل وتضمن رفاهية أبناء شعب هونغ كونغ.

وفي خطاب قصير ألقاه في محطة غرب كولون للسكك الحديدية عالية السرعة، دعا شي هونغ كونغ إلى دعم “دولة واحدة ونظامان” بثبات والسعي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

شي: هونغ كونغ برزت أقوى بعد الاختبارات

وقال شي، الذي كان زار هونغ كونغ في العام 2017 حين احتفلت المدينة بالذكرى العشرين لعودتها إلى الصين، “لقد مرت خمس سنوات على آخر زيارة لي لهونغ كونغ”.

وقال شي إنه كان يشعر بالقلق إزاء هونغ كونغ ويهتم بها طوال الوقت. وقال “قلبي وقلب الحكومة المركزية دائما مع مواطني هونغ كونغ”.

وقال إن هونغ كونغ صمدت أمام سلسلة من الاختبارات الخطيرة وتغلبت على سلسلة من المخاطر والتحديات على مدى فترة من الزمن، مضيفا أن المدينة ظهرت منذ ذلك الحين أقوى وأظهرت نشاطا كبيرا.

وأشاد شي بالحيوية القوية لسياسةـ “دولة واحدة ونظامان”، وقال إنه طالما تم التمسك بهذه المبدأ بثبات، فمن المؤكد أن هونغ كونغ ستتمتع بمستقبل أكثر إشراقًا وستقدم مساهمات جديدة وأكبر للتجديد العظيم للأمة الصينية.

سيحضر شي اجتماعا للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى الصين ومراسم تنصيب ولاية حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة السادسة يوم الجمعة.

خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام يوم الخميس، أشاد شي بجهوده في التنفيذ الصارم لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” والقانون الأساسي ودوره في تسهيل الانتقال الكبير من الفوضى إلى النظام في هونغ كونغ.

‘نجاح باهر’

سياسة “دولة واحدة ونظامان” هي سياسة أساسية تنفذها الحكومة الصينية فى هونغ كونغ منذ استئناف ممارسة السيادة الصينية عليها فى الأول من تموز/يوليو العام 1997.

على الرغم من التحديات العديدة على مدى السنوات الـ 25 الماضية، فإن ممارسة “دولة واحدة ونظامان” في هونغ كونغ كانت “نجاحًا مدويًا”، كما قال شي خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي المنتخب والمعين حديثًا للولاية السادسة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جون لي. في 30 أيار/مايو.

وقال لي إن عزم الحكومة المركزية على التنفيذ الكامل والصادق لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” لم يتزعزع أبدًا، ولن يتغير ذلك أيضًا.

وشدد شي مرارا على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والصادق للمبدأ – البقاء ملتزما بأساس “دولة واحدة” والاستفادة من مزايا “نظامين” بشكل جيد.

حققت هونغ كونغ تطورا ملحوظا في إطار “دولة واحدة ونظامان” منذ عودتها إلى الصين.

في العام 2021، نما اقتصاد هونغ كونغ إلى 2.86 تريليون دولار من دولارات هونغ كونغ (حوالي 364 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.37 تريليون دولار من دولارات هونغ كونغ في العام 1997. وخلال هذه الفترة، تضاعف إجمالي تجارتها الخارجية في السلع أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 10.27 تريليون دولار من دولارات هونغ كونغ.

برزت هونغ كونغ أقوى كمركز مالي ومركز شحن ومركز تجاري دولي. وتم تصنيفها باستمرار من قبل المؤسسات العالمية باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات حرية وتنافسية مع بيئة أعمال عالمية المستوى.

بلغ متوسط العمر المتوقع في هونغ كونغ في العام 2021 83 عامًا للذكور و 87.7 عامًا للإناث، مقارنة بـ 76.8 عامًا و 82.2 عامًا على التوالي في العام 1997.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-06-30/Xi-extends- congratulations-best-wishes- to-Hong-Kong-compatriots- 1bhNbpwpzS8/index.html