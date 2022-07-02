‫ شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): هونغ كونغ بعد 25 عامًا: رابطة ثقافية بين الصين والعالم

بكين، 1 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — بعد خمس سنوات من الجهد والبناء، تم افتتاح متحف قصر هونج كونج (HKPM) أخيرًا في 22 يونيو/حزيران ومن المقرر افتتاحه في 2 يوليوز/تموز، ليمثل معلمًا ثقافيًا جديدًا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSAR).

قبل خمس سنوات، في 29 يونيو/حزيران 2017، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ حفل توقيع اتفاقية التعاون بين البر الرئيسي ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن تطوير المتحف في منطقة غرب كولون الثقافية.

في استعراض لرعايته واهتمامه بالتنمية الثقافية والفنية للمدينة، زار شي المنطقة بعد ساعات من وصوله في جولة تفقدية لمدة ثلاثة أيام خلال احتفالات الذكرى العشرين لعودة هونج كونج إلى الوطن الأم.

وأعرب شي عن أمله في أن تمضي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قدما بالثقافة التقليدية وأن تلعب دورا في تسهيل وتعزيز التبادلات الثقافية والتعاون بين الصين والغرب، وبين هونغ كونغ والبر الرئيسي.

نافذة على الثقافة الصينية

تعززت الثقافة الصينية التقليدية المزدهرة بالفعل في هونغ كونغ، والمعروفة باسم “لؤلؤة الشرق” من خلال افتتاح متحف قصر هونج كونج ( HKPM ).

مع عناصر مثل الأبواب الحمراء المزينة بمقابض ذهبية، يجسد المتحف تميز الثقافة الصينية التقليدية ويؤكد تطلعه لأن يصبح إحدى المؤسسات الثقافية الرائدة في العالم، ملتزما بدراسة وتقدير الفن والثقافة الصينية، مع تعزيز الحوار بين الحضارات من خلال الشراكات الدولية.

سيتم عرض أكثر من 900 كنز من مجموعة متحف القصر في بكين على شاشة دوارة للمعارض الافتتاحية. يتم عرض بعض هذه القطع في هونغ كونغ لأول مرة، بينما لم يتم عرض البعض الآخر على الملأ من قبل، وفقًا لمتحف قصر هونج كونج ( HKPM ).

بالإضافة إلى المؤسسات المادية مثل المتاحف، كانت هونغ كونغ أيضًا منصة لأنماط مختلفة من المسرح الصيني التقليدي. تم إدراج الأوبرا الكانتونية في القائمة الوطنية الأولى للتراث الثقافي غير المادي في عام 2006 والقائمة التمثيلية لليونسكو في عام 2009، وهي من بين أكثر الأوبرا شعبية.

في غشت/آب 2017، ومن أجل الحفاظ على تراثها الثقافي غير المادي، كشفت هونغ كونغ النقاب عن أول قائمة تمثيلية تضم 20 عنصرًا، بدءًا من الفنون المسرحية مثل الأوبرا الكانتونية إلى فعاليات المهرجانات مثل رقصة تاي هانغ فاير دراجون والحرف اليدوية التقليدية لمسرح الخيزران.

اندماج الشرق والغرب

هونغ كونغ هي مكان تمتزج فيه الثقافات الصينية والغربية، وتندمج التقاليد والحداثة، والقديم والجديد لتقديم تباين فريد.

أكد الرئيس شي في عام 2018 أن هونغ كونغ من خلال تنوعها الثقافي، ستستمر في لعب دور خاص في تعزيز التبادل الثقافي بين الشرق والغرب، وتسهيل التعلم المتبادل بين الحضارات وبناء الروابط الشعبية.

بصفتها مركزًا ماليًا وتجاريًا دوليًا يتميز بالانفتاح والتنوع، تعد هونغ كونغ موطنًا لحوالي 600000 من المقيمين غير الصينيين، وقد أقام العديد منهم في المدينة منذ عقود.

آرثر دي فيلبان واحد منهم. يدير معرضًا على طريق هوليوود في المنطقة المركزية بجزيرة هونغ كونغ، مع والده دومينيك دي فيلبان، الذي شغل منصب رئيس وزراء فرنسا من 2005 إلى 2007.

في مقابلة مع مجموعة وسائل الإعلام الصينية ( CMG) ، قالا بإنهما قد كرسا المعرض الافتتاحي لمعرض Villepin للرسام التجريدي الصيني الفرنسي الراحل زاو وو كي، مشيدًا به باعتباره مثالًا جيدًا على “المصالحة بين الشرق والغرب. “

أعرب دو فيلبان الابن عن ثقته في أن “الفن والثقافة سينموان بشكل كبير” في المدينة، وأن الطريقة التي “ستكشف بها الصين عن نفسها للعالم من خلال شعبها بالفن ستكون استثنائية”.

مدينة تحكي قصص الصين

خلال اجتماع مع وفد من هونج كونج، قال الرئيس شي إن المدينة، باعتبارها عاصمة عالمية، يمكنها الاستفادة من علاقاتها الواسعة مع العالم ونشر أفضل ما في الثقافة الصينية التقليدية ورواية قصص الصين.

مقدمة البرامج التلفزيونية جانيس تشان، هي واحدة من رواة القصص. في الفيلم الوثائقي “لا أرض للفقر”، أمضت هي وفريقها ثلاثة أشهر في زيارة 10 مناطق في البر الرئيسي الصيني لتقديم جهود الصين للتخفيف من حدة الفقر، والتي لم تكن معروفة على نطاق واسع للعالم.

حاز العمل على إشادة المشاهدين في هونغ كونغ والبر الرئيسي وأكثر، حيث فازت تشان بلقب أفضل مضيفة في حفل توزيع جوائز الذكرى السنوية لـ TVB 2021 في هونغ كونغ، ونموذج يحتذى به في فيلم “ Touching China 2021 ” في البر الرئيسي.

بعد هذه التكريمات، أخبرت وسائل الإعلام إنها هي التي تأثرت. “كل شخص قابلناه يمثل الشخصية الرائعة للشعب الصيني”.

في مقابلة حديثة مع مجموعة وسائل الإعلام الصينية ( CMG) ، قالت تشان إنها ستوثق المزيد من القصص حول الصين للسماح للجمهور في الداخل والخارج بمعرفة تطور البلاد.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-06-30/Hong-Kong-25-years- on-A-cultural-bond-between- China-and-the-world– 1bhc01Ua5ws/index.html