بكين، 5 يوليو 2022 / PRNewswire / — ارتفعت قيمة التجارة بين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والبر الصيني أكثر من ستة أضعاف من 50.77 مليار دولار إلى 360.33 مليار دولار، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 8.5 في المائة منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم قبل 25 عامًا، وفقًا لوزارة التجارة الصينية.

وبينما تدمج هونغ كونغ نفسها في التنمية الشاملة للبلد، فقد أصبحت مشاركًا هاما في التداول المحلي ومساهمًا رئيسيًا يربط التداول المحلي والدولي.

بحلول نهاية عام 2021، تجاوز الاستثمار من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي 1.4 تريليون دولار، وهو ما يمثل 57.6 في المائة من إجمالي جذب البر الرئيسي للاستثمارات الخارجية.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة في اجتماع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم: “دمج نفسها بشكل استباقي في التنمية الشاملة للبلاد ونحت دورها في الاستراتيجيات الوطنية، حافظت هونغ كونغ على نقاط قوتها في درجة عالية من الانفتاح وفي التوافق مع القواعد الدولية”.

وأضاف: “مع التوسع المستمر في المناطق والآليات التمكينية لتعاون هونغ كونغ وتبادلها مع البر الرئيسي، أصبح لدى الناس في هونغ كونغ الآن فرص أفضل لبدء أعمالهم الخاصة وتحقيق الإنجازات”.

الاستفادة من منطقة الخليج الكبرى

منطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى ( GBA) ، التي تهدف إلى أن تصبح منطقة خليج وتجمع مدينة على مستوى عالمي، هي مشروع وطني مهم صممه الرئيس شي وروج له.

في 1 يوليو 2017، شهد شي توقيع اتفاقية إطارية بين اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي للبلاد، وحكومات غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو بشأن تعميق التعاون بين غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو.

وبعد عام، أعلن شي افتتاح جسر هونغ كونغ-زوهاي-ماكاو، وهو مشروع ضخم للمرور عبر البحر يربط بين غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو. وقد أصبح رمزًا ماديًا لرؤية الصين لـ GBA .

في 18 فبراير 2019، تم الكشف عن مخطط خطة تطوير GBA ، والتي تتوخى إنشاء نموذج يحتذى به للتطوير عالي الجودة، ومنطقة خليج دولية من الدرجة الأولى وتجمع مدن عالمي المستوى.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أُطلقت خطة لزيادة تطوير منطقة التعاون في كيانهاي للعاصمة الجنوبية شنتشن ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بهدف مساعدة المنطقة على الاضطلاع على نحو أفضل بدور نموذجي وقيادي في تطوير الاتفاق.

ارتفع عدد الشركات الممولة من هونج كونج في منطقة كيانهاي بنسبة 156 في المائة سنويًا في عام 2021. من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الاستخدام الفعلي في تشيانهاي العام الماضي، كان 93.8 في المائة من هونغ كونغ.

ويستفيد الأفراد من هونغ كونغ من مبادرة GBA أيضًا. ويُسمح الآن للمهنيين في هونغ كونغ وماكاو من ثمانية قطاعات، بمن فيهم المدرسون والأطباء والمرشدون السياحيون، بممارسة المهنة في البر الرئيسي مع الاعتراف المتبادل بالمؤهلات. وحتى الآن، حصل أكثر من 000 3 مهني على مؤهلات في البر الرئيسي.

وقال شي مرة أخرى، في خطابه في الاحتفال، إن الحكومة المركزية تدعم هونج كونج بالكامل في جهودها لاغتنام الفرص التاريخية التي توفرها تنمية الصين وتنسجم بنشاط مع منطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.

الحوكمة الوطنية:

وأشار شي إلى أنه “منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، أعيد إدماجها في نظام الحكم في الصين، وأنشئ نظام دستوري يستند إلى مبدأ” بلد واحد ونظامان” كمبدأ توجيهي أساسي”.

ويمكن للمواطنين الصينيين المقيمين إقامة دائمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن يشاركوا في حكم كل من الجمهورية العربية السورية والبلد على النحو الذي يخوله القانون.

وبعد عودته، في المؤتمر الشعبي الوطني التاسع في عام 1998، بدأ نواب من هونغ كونغ في المشاركة في المؤتمر الشعبي الوطني، وهو أعلى هيئة في سلطة الدولة، لمناقشة خطط التنمية الوطنية والمشاكل التي تؤثر على حياة الشعب، ووضع توقعات الشعب على رأس جدول الأعمال بشأن مسائل الدولة.

وفي الوقت نفسه، يعمل أكثر من 600 5 ممثل من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ كأعضاء في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني على جميع المستويات، بما في ذلك أكثر من 200 في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وجميعهم مستشارون ذوو قيمة في البرامج الوطنية الرئيسية ومساهمون في تنمية البلد.

وانتُخب ستة وثلاثون نائبًا من هونغ كونغ للمشاركة في أعمال المؤتمر الشعبي الوطني الثالث عشر، وهو ما يمثل 1.2 في المائة من مجموع عدد النواب في حين ينتمي أكثر من 200 عضو من أعضاء اللجنة إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أي 10 في المائة من المجموع. وتتجاوز كلتا النسبتين إلى حد كبير حصة هونغ كونغ من سكان البلد البالغة حوالي 0.5 في المائة.