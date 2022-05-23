‫ شركة آي دي أس نكست تستحوذ على شركة SHAWMAN SOFTWARE

بهذا الاندماج، تصبح آي دي أس نكست أو مزود كامل الموارد للبرمجيات كخدمة لسلاسل الفنادق والمجموعات

بانغالور، الهند، 23 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire/ — أعلنت الشركة التي تعتبر أكبر موفر للبرمجيات الذكية للفنادق في آسيا، آي دي نكست عن استحواذها على شركة Shawman Software (شومان سوفتوير) ومقرها الهند، وهي شركة متخصصة في توفير الحلول السحابية لقطاعات الأغذية والمشروبات، والترفيه، والعافية لصناعة الضيافة.

من خلال هذا الاستحواذ، ستتمكن آي دي أس نكست من تسريع انتقال الفنادق إلى حلول سحابية متكاملة للمؤسسات مصممة لمجموعات وسلاسل الضيافة. تعتبر شركة شومان سوفتوير مكملاً للغاية لحلول آي دي أس نكست الحائزة على الجوائز والتي تعمل على أتمتة وتبسيط العمليات الفندقية في المكاتب الأمامية والخلفية للمؤسسات الفندقية.

وتعليقًا على الاندماج، قال بينو ماثيوز، الرئيس التنفيذي لشركة آي دي أس نكست: “نحن متحمسون جدًا للترحيب بفريق شومان في آي دي أس نكست ونتطلع إلى الشروع في هذه الخطوة التالية الرائعة في رحلة تكنولوجيا الضيافة لدينا معًا. مع العديد من أوجه التآزر في حلولنا وخبراتنا المشتركة ورؤيانا المشتركة للصناعة، يمكننا القضاء على حاجة الفنادق للعمل مع بائعين متعددين وأنظمة غير مشابهة. ومع إضافة نقاط البيع المستندة إلى السحابة، برمجية حجز الجداول والمنتجعات الصحية والمبيعات والمطاعم وإدارة النوادي، سنكون قادرين على تسريع نمونا بشكل أكبر وتوسيع نطاق عروضنا في نماذجنا السحابية والهجينة على مايكروسوفت آزور.”

وقال جيمي شو، المدير العام لشركة شومان سوفتوير: “نحن سعداء بهذا الاندماج.” “الفرص لا حصر لها، وسنكون قادرين الآن على تقديم حلول محسّنة ومتكاملة لعملائنا وشركائنا على مستوى العالم.”

بهدف إعادة تعريف الطريقة التي تعمل بها الفنادق من خلال حلول البرامج الذكية، ظلت آي دي أس نكست شريكًا تقنيًا موثوقًا وموردًا مفضلًا لصناعة الضيافة الدولية، حيث تدير أكثر من 300,000 تسجيل وصول يومي و 600,000 مستخدم يوميًا و 10 ملايين دولار أميركي على هيئة معاملات يومية. من تسجيل الوصول بدون تلامس، ومكتب الاستقبال، وطلب الضيف وإدارة التدبير المنزلي، إلى كشوف المرتبات، والتمويل، وإدارة المخزون والمشتريات، تضمن آي دي أس نكست سير عمليات الفندق بسلاسة وأمان. من خلال نهجأيه بي آي المفتوح، تتكامل آي دي أس نكست مع أكثر من 100 من شركاء التكنولوجيا الرائدين والأفضل في العالم لاستكمال الأنظمة والحلول الحالية لشركائها الفندقيين.

تدعم حلول آي دي أس نكست t للهواتف المحمولة أولاً بحث الصناعة عن التكنولوجيا اللاتلامسية، وتلبية توقعات المسافرين في الوضع الطبيعي الجديد، وتمكين الفنادق من تعزيز العلاقة مع ضيوفها، وزيادة إيراداتها، وإدارة تكلفتها، وزيادة الكفاءة، وتقديم تجربة ضيوف متميزة.

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