‫شركة هيرشي تفتتح مركزًا جديدًا للبحث والتطوير في ماليزيا لتعزيز ابتكار منتجات تلائم الأسواق العالمية المختلفة

– سيكون المركز مُجمّعًا للابتكار والتكنولوجيا في منطقة AEMEA (منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ بما في ذلك الهند والصين، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا)

– سيسهم المركز في تمكين شركة هيرشي من تسريع عمليات إنتاج منتجات جديدة مناسبة لأذواق المستهلكين في هذه المنطقة واختبارها وطرحها في الأسواق

سنغافورة، 20 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة هيرشي “ Hershey ” (رمز التداول في بورصة نيويورك: HSY ) عن افتتاح مركزها الجديد للبحث والتطوير في ولاية جوهور بماليزيا. ويُعدّ الاستثمار في مراكز البحث والتطوير جزءًا أساسيًا من إستراتيجية الشركة لتعزيز نمو أعمالها دوليًا من خلال الابتكار.

وقد مثّل شركة هيرشي في حفل الافتتاح الرسمي لمركزها الجديد للبحث والتطوير في ماليزيا -والذي أقيم في الحادي عشر (11) من مايو الماضي- كل من ويليام بريتشيت، نائب رئيس الشركة للشؤون المالية والتجارية الدولية، وهيرجيت بهالا، نائب رئيس الشركة لمنطقة AEMEA (منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ بما في ذلك الهند، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا). وسيُسهم هذا المركز الجديد في تمكين شركة هيرشي من تسريع عمليات إنتاج منتجات جديدة مناسبة لأذواق المستهلكين في هذه المنطقة واختبارها وطرحها في الأسواق، كما سيُصبح واحدًا من أكبر مراكز شركة هيرشي للبحث والتطوير المُقامة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تعليقه على الخبر قال هيرجيت بهالا: “إنّ المركز الجديد سيكون مجمّعًا مركزيًا لأعمال الشركة في منطقة AEMEA والتي تضم دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ بما في ذلك الهند والصين، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. وإنّ إقامة الشركة لهذا المركز الجديد للبحث والتطوير يثبت التزامها المستمر بالتعرُّف على تفضيلات المستهلكين وأذواقهم في جميع الأسواق العالمية”.

تجدر الإشارة إلى أنّ المركز الجديد -المُقام على مساحة 10400 قدم مربع- يُعدّ استثمارًا مهمًّا للشركة في السوق الماليزي، وسيضم مختبرات للبحث والتطوير، ومرفقًا لتطوير عمليات التعبئة والتغليف، ومساحة مخصّصة لعمليات تذوق المنتجات؛ وهو ما سيُسهم في تمكين الشركة من عقد شراكات مع العديد من الفرق المعنية بالابتكار بهدف إجراء اختبارات تذوق للمنتجات الجديدة، وإعداد قوائم مختصرة بالمنتجات الشهيرة والمفضّلة لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وقال فيليب زيندر، مدير إدارة المراكز الدولية للبحث والتطوير في شركة هيرشي: “يُعدّ هذا الاستثمار مجرد مثال على سعي شركة هيرشي الدؤوب لإحداث تغيير جذري في علم صناعة الحلويات من خلال ابتكارات مراكز البحث والتطوير الخاصّة بالشركة داخل الولايات المتحدة وخارجها. وسيمكّن هذا المركز الجديد فرق عملنا الموهوبة من اكتساب معارف وخبرات أعمق بتفضيلات المستهلكين تساعدهم على ابتكار منتجات مناسبة لأذواق المستهلكين في هذه المنطقة واختبارها وطرحها في الأسواق”.

عن شركة هيرشي

يقع المقرّ الرئيسي لشركة هيرشي في مدينة هيرشي بولاية بنسلفانيا، وهي شركة رائدة في تصنيع الوجبات الخفيفة، ومعروفة بأعمالها المجتمعية والتزامها الدائم بدعم الأطفال في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على النجاح من خلال علاماتها التجارية الشهيرة وفرق عملها المتميّزة. وتضم فرق العمل في شركة هيرشي حوالي 19000 موظف حول العالم يعملون يوميًا على إنتاج منتجات لذيذة المذاق وذات جودة عالية. وتمتلك الشركة أكثر من 100 علامة تجارية منتشرة في 80 دولة تقريبًا حول العالم تتجاوز إيراداتها السنوية 8,9 مليارات دولار أمريكي، منها علامات تجارية شهيرة مثل: هيرشيز ( Hershey’s) ، وريسز ( Reese’s) ، وكيت كات ( Kit Kat®) ، وجولي رانشر ( Jolly Rancher) ، وآيس بريكرز ( Ice Breakers) ؛ بالإضافة إلى علامات تجارية سريعة النمو لوجبات خفيفة مملّحة مثل سكني بوب ( SkinnyPop) ، وبايرتس بوتي ( Pirate’s Booty) ، ودوتس بريتزلز ( Dot’s Pretzels ).

ومنذ تأسيسها منذ أكثر من 125 عامًا، تلتزم شركة هيرشي في إدارة أعمالها بقيم العدالة وأخلاقيات الأعمال التجارية ومبادئ الاستدامة. وقد أنشأ مؤسس الشركة، ميلتون هيرشي، في عام 1909 مدرسة “ميلتون هيرشي”؛ ومنذ ذلك الحين تركّز الشركة على دعم الأطفال في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على تحقيق النجاح.

للتواصل: هانا كوستا، بريد إلكتروني: hcosta@hersheys.com

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