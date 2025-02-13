شركة X0PA AI تطلق مجموعة Agentic AI Suite الثورية لاستقطاب المواهب

سنغافورة – 13 فبراير 2025 – أعلنت اليوم شركة X0PA AI، وهي شركة رائدة في مجال استقطاب المواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق مجموعة Agentic AI Suite الرائدة، والتي تتميز بما لديها من وكلاء متقدمين مدعومين بالذكاء الاصطناعي ومصممين لتحويل مشهد التوظيف. يقدم الإصدار الأولي اثنين من وكلاء الذكاء الاصطناعي القويين، أليكس وكيت، مما يمثل علامة فارقة مهمة في أتمتة التوظيف والمعلومات.تعرف على الوكلاء:

أليكس – وكيل خبير في الفرز مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعمل على إحداث ثورة في تقييم المرشحين بدقة غير مسبوقة. يتولى أليكس أتمتة عملية الفرز وتبسيطها من خلال تحليل نقاط بيانات متعددة لتقييم المهارات والخبرات ومدى الملاءمة الثقافية، مما يضمن تقدم المرشحين الأكثر ملاءمة فقط في عملية التوظيف.

كيت – وكيل متخصص في تحليلات التوظيف، يقدم رؤى فورية تعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات توظيف استراتيجية. تحول كيت بيانات التوظيف المعقدة إلى معلومات قابلة للتنفيذ، مما يمكّن فرق الموارد البشرية من تحسين استراتيجياتهم للتوظيف وتعزيز نتائج التوظيف من خلال التحليلات التنبؤية وتحليل الاتجاهات.

قالت نينا ألاغ سوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة X0PA AI “مع تزايد أهمية توظيف أفضل المواهب المناسبة للشركة، فإن التوظيف الدقيق الخالي من التحيز والمدعوم بالذكاء الاصطناعي هو المفتاح للبقاء في المقدمة حيث إن مجموعة Agentic AI Suite الخاصة بنا تعمل على إحداث ثورة في رحلة التوظيف، وتمكين الشركات من العثور على أفضل المواهب وإشراكها وتأمينها دون عناء مع ضمان اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات”.

ترسخت مكانة X0PA AI كشركة رائدة في الصناعة عن طريق:

براءات اختراع وعلامات تجارية متعددة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تحقيق شهادة AI VERIFY، وهي المعيار الذهبي للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول والقابل للتفسير

امتلاك سجل حافل بالتطبيقات الناجحة عبر المؤسسات والأوساط الأكاديمية والمنظمات الحكومية

الابتكار المستمر في حلول التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أُنشئت مجموعة Agentic AI Suite على مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة والقابلة للتفسير، مما يضمن العدالة والشفافية طوال عملية التوظيف. وقد تم التحقق من صحة هذا الالتزام بممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية عن طريق شهادة AI VERIFY من X0PA AI، مما يدل على تفاني الشركة في الابتكار المسؤول.

أوضح سري هارشا ألامراجو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في X0PA AI قائلاً “نحن في X0PA نبحث دائمًا عن أي تقنية يمكنها تعزيز قدرة القائمين على التوظيف في عملية اكتساب المواهب، ويحقق إطلاق مجموعة Agentic AI Suite ذلك التوازن بشكل مثالي”.

التوسع المستقبلي: يمثل هذا الإطلاق مجرد بداية لرؤية X0PA AI للتوظيف الذكي. وتعمل الشركة على تطوير وكلاء متخصصين إضافيين يركزون على:

تحسين مشاركة المرشحين

إدارة عملية استقطاب المواهب

ذكاء المقابلات

التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة

وسيجري تصميم كل وكيل جديد لتعزيز جوانب معينة من اكتساب المواهب، مما يجعل التوظيف أسرع وأذكى وأكثر استراتيجية من أي وقت مضى.