شركتا تيران بيوسينسز وبلومنتك أس أل تعلنان الاستحواذ على محفظة براءات ملكية تشمل اكتشافات مبتكرة للباحث الرائد في حقل المواد المخدرة الدكتور جوردي ريبا

نيويورك، 14 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — أبرمت شركة تيران بيوسينسز (“تيران”)، وهي شركة منصات للتكنولوجيا الحيوية مكرسة لتطوير العلاجات التحويلية للأمراض العصبية والنفسية، اتفاقية مع شركة بلومنتك أس أل “(بلومنتك”) للاستحواذ على محفظة براءات الاختراع الكاملة لشركة بلومنتك والبيانات المصاحبة لها، والتي تتضمن العديد من الاكتشافات الرائدة للراحل الدكتور جوردي ريبا سيرانو، عالم الأدوية الإثنية الشهير ورائد أبحاث المواد المخدرة.

وكان الدكتور ريبا، الذي يحظى بإعجاب كبير لعمله الرائد في هذا المجال، أول من أجرى دراسة التحكم الوهمي لأياهواسكا في العام 1999، ونشر دراسات واسعة النطاق حول قدرة الجزيء “دي أم تي” على تحفيز تكوين الخلايا العصبية. أظهرت النتائج التي توصل إليها طرقًا جديدة للحفاظ على الفائدة العلاجية والعصبية للمركبات المخدرة مع تقليل الآثار الجانبية المحتملة وزيادة إمكانية استخدامها عبر مجموعة أكبر من المرضى.

خلال الفترة التي قضاها كباحث أول في معهد سانت باو للأبحاث الطبية الحيوية في برشلونة، أسس الدكتور ريبا بلومنتيك في العام 2017 كمتخصص في تطوير أبحاثه واستكشاف هذه الاحتمالات والتطبيقات الجديدة للمخدرات. في نفس العام ظهر إلى جانب إيلون ماسك وكمالا هاريس في قائمة رولينغ ستون “25 شخصًا يشكلون المستقبل”، مسلطًا الضوء على أصحاب الرؤى الذين “يغيرون (وربما ينقذون) العالم، فكرة رائعة واحدة في كل مرة.”

منذ وفاة الدكتور ريبا في العام 2020، تولى ابنه مارك ريبا منصب المدير في بلومنتك لمواصلة عمله. وصرح مارك: “هدفي هو مواصلة إرث والدي. كانت تتمثل رؤياه في استخدام بحثه لإيجاد حلول لملايين الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية وعصبية. الشكر لفريقنا الرائع في بلومنتك، بقيادة جيرارد دي لوكاس، تمكنا من حماية وتوسيع الملكية الفكرية لوالدي. الآن يسعدنا أن نتشارك مع فريق شركة تيران، الذي نعرف أنه سيكون قادرًا على ضمان استمرار عمله المهم والارتقاء برؤياه إلى المستوى التالي. لقد أعجبنا بفريقهم، الملكية الفكرية، والمحفظة، والنهج الجديد لهذا المجال، ونحن نعتقد بأنهم سينجحون في تقديم خيارات علاجية جديدة للمرضى المحتاجين “.

تكمل براءات اختراع بلومنتك محفظة تيران سريعة النمو للملكية الفكرية التي تضم أكثر من 150 طلب براءة اختراع في مجال المواد المخدرة، والتي تشمل براءات اختراع لمركب تيران النشط الذي يؤخذ عن طريق الفم، وهو منتج من برنامج تيران القوي لاكتشاف أدوية الكيمياء الطبية.

وعلق الدكتور سام كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة تيران قائلاً: “يشرفنا أن نتشارك مع بلومنتك وأن نطور هذه الأصول في أسرع وقت ممكن. لقد فتح الدكتور ريبا حقًا الباب أمام هذا المجال البحثي بأكمله، ونأمل أن نتمكن أيضًا من فتح الأبواب أمام المرضى بهذه الأساليب المبتكرة “.

تضمنت الصفقة أيضًا البيانات وحقوق براءات الاختراع المخصصة والمرخصة من العديد من المؤسسات الأكاديمية في إسبانيا، بما في ذلك: فنديسيو إنستيتيوت دي ريسيركا دي هوسبيتال دي لاسانتا كرو آي سانت بول، جامعة مدريد المستقلة، الوكالة الحكومية كونسيو سوبيريور لشهادات التحقيق أم بي، ومركز كونسورشيو للتحقيقات البيوطبية إن ريد.

حول شركة تيران بيوسينسز

تيران هي شركة منصات للتكنولوجيا الحيوية تقوم بتطوير مجموعة من العلاجات والتقنيات للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية ونفسية. قامت تيران بدعم من عدد من مستثمري علوم الحياة والتكنولوجيا، ببناء منصة تكنولوجيا لتطوير عقاقير تركز على الجهاز العصبي المركزي، كما أنها تتقدم بسرعة نحو مراحل متقدمة من البحث، والتي تشمل علاجات جديدة تعتمد على المخدر.

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