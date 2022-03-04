‫شريكٌ قويٌّ ماليًا يدعم الالتزام المُستدام: الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان يستثمر في بلامبيك الإماراتية

كوكسهافن ، ألمانيا, 4 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ —

تلَّقى المشروع المشترك “بلامبيك الإماراتية العالمية للطاقة المتجددة – ذ م م”، الذي تأسس في العام 2011 ومقره في أبو ظبي، بمشاركة العائلة المالكة من أبو ظبي والشركة القابضة لرائد الأعمال نوربرت بلامبيك ومقرها كوكسهافن، دفعةً رأسمالية قوية بدخول الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان كشريكٍ مساهم.

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يُعتبر رجل الأعمال نوربرت بلامبيك، الذي يتخذ من كوكسهافن مقرًا له، مُطوِّرًا ناجحًا لمشروعاتٍ مستدامة، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار فيها أكثر من 10 مليارات يورو. وقد جمع بين المعرفة الألمانية وقوة رأس المال العربيّ من خلال تأسيس شركة بلامبيك الإماراتية العالمية للطاقة المتجددة – ذ م م “Plambeck Emirates Global Renewable Energies LLC” في أبو ظبي في العام 2011. وتمثَّل هدفُ الشركة في تنفيذ مشروعاتٍ مستدامة محليًا باستخدام استثماراتٍ متجددة في البلدان العربية والأفريقية وكذلكمناطق أخرى من العالم، وبالتالي خلق بنية تحتية ووظائف محليًا، وتوفير الظروف المواتية لهذه البلدان لتحقيق مستقبلٍ أفضل. والآن يسرُ نوربرت بلامبيك وابنُه نورمان بلامبيك، الذي يرأس مكتب أبو ظبي، الإعلان عن دخول الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان كشريكٍ شخصيّ ومساهم في شركة بلامبيك الإماراتية للطاقة المتجددة العالمية ذ م م.

بلامبيك – رائدٌ في الاستدامة

يعتبر نوربرت بلامبيك أحد رواد قطاع طاقة الرياح في ألمانيا. وقد سجَّل بتأسيسه شركة بلامبيك نويه إنرجين المساهمة “Plambeck Neue Energien“، المعروفة بالاختصار (PNE AG)، أول شركةٍ في العالم متخصصة في تدشين طاقة الرياح، في البورصة الألمانية في وقتٍ مبكر من العام 1998. تلا ذلك طرحُ إحدى شركات بلامبيك الفرعية في قطاع الطاقة الشمسية في البورصة في العام 2006. وشهد العام 2016 استحواذ رجل الأعمال على موقع ميناء مهجور في مسقط رأسه في كوكسهافن، وهو ميناء الصيد القديم (Altes Fischereihafen)، والذي بُني قبل 100 عام. سوف يُحوَّل هذا الموقع الذي يقع في قلب كوكسهافن وهو أحد أكبر المواقع السياحية على الساحل الألمانيّ، إلى معلمٍ مميز ونموذج مثالي فريد للسياحة المستدامة باستثماراتٍ مُخطَّط لها بقيمة 300 مليون يورو. ولا تمثِّل إمداداتُ الطاقة الصديقة للبيئة ومفاهيمُ التنقُّل الحديثة وأكاديمية السياحة المستقبلية إلا عددًا قليلاً من الكلمات الرئيسية من المفهوم العام. وسوف تُستخدم المعرفةُ المُكتسبة من تطوير هذه المنطقة في المزيد من المشاريع السياحية.

مشروعاتٌ عديدة – وهدفٌ مشترك

يُعلن نوربرت بلامبيك سعيدًا: “لطالما سعت مشاريعنُا وأنشطتُنا المختلفة إلى تحقيق هدفٍ واحد – جعل العالم أفضل قليلاً. ويسعدُنا جميعًا انخراطُ الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، مُمثَّلاً في معالي السيد لؤي محمد علي، بصفته شريكًا شخصيًا ومساهمًا في شركة بلامبيك الإماراتية للطاقة المتجددة العالمية ذ م م. ويُمكِّنُنا الربطُ بين المعرفة الألمانية وقوة رأس المال العربية في إعطاء دفعةٍ جديدة وقوية للاستثمارات المستدامة في جميع أنحاء العالم”.

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