عيادات أفيف كلينيكس تفتتح مركز غرفة الضغط العالي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 مايو 2021 /PRNewswire/ — افتتحت عيادات أفيف كلينيكس (Aviv Clinics) مركزًا حديثًا لغرفة الضغط العالي في أبراج بحيرات الجميرا، دبي. ستكون العيادة التي تبلغ مساحتها 7,000 متر مربع أكبر مركز للعلاج بالضغط العالي في العالم بثلاث خلايا ضغط، كل منها يحتوي على 28 مقعدًا.

في عصر وفترة أصبحت الحاجة إلى رعاية صحتنا ورفاهيتنا أكثر أهمية، سيكون مرفق العلاج بالأكسجين الثوري هذا بالتأكيد مساعدة كبيرة في تحقيق أفضل نوعية حياة لكل فرد. يخدم مركز العلاج والأبحاث الرائد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا سكان دبي.

يمكن للمقيمين في دبي الآن تجربة برنامج أفيف الطبي المشهور (Aviv Medical Program) عالميًا من خلال التكنولوجيا الطبية المبتكرة والرائدة بكامل إمكاناتها. مركز غرفة الضغط العالي على أحدث طراز مجهز بالكامل بممارسين من مختلف التخصصات الطبية المجهزة بخبرة متميزة وخدمة عالية الجودة.

وحسب تصريحات المؤسس المشارك لعيادات Aviv Clinics (أفيف كلينيكس)، الدكتور شاي افراتي، الحاصل على دكتوراه في الطب، فإن “عيادات أفيف كلينيكس دبي الآن بكامل طاقتها لخدمة وتقديم جلسات الضغط العالي لعملائنا الكرام في هذا الجزء من العالم. وأن شبكتنا العالمية المتنامية من مراكز الرعاية الصحية المبتكرة هي فرصة مثالية لنا لمشاركة معرفتنا وقدراتنا لتعزيز الفترة الصحية لعملائنا ونوعية الحياة”.

ويستطرد قائلًا: “تدمج كل عيادة في أفيف كلينيكس تقنياتنا الخاصة مثل غرفة الضغط العالي في إدارة طرق العلاج المبتكرة الخاصة بنا. وعلاوة على ذلك، يستفيد عملاؤنا باستمرار من أبحاثنا العلمية والطبية التي لا تنتهي. ونحن نرغب في أن نكون في قمة الصناعة في تقديم العلاج والخدمات الممتازة. كما تتصدر خدماتنا السلامة المطلقة وتجربة العملاء الاستثنائية”.

نبذة عن الدكتور شاي افراتي

قضى الدكتور شاي افراتي، الشريك المؤسس في أفيف، أكثر من 15 عامًا في دراسة قوة الأكسجين للشفاء وتجديد شباب الجسم. ويتضمن عمله بحثًا حائزًا على جائزة نوبل حول كيفية إحساس الخلايا والتفاعل مع التغيرات في مستويات الأكسجين.

ووفقًا لبحثه، يمكن أن يؤدي تذبذب مستويات الأكسجين في الجسم إلى تنشيط آليات تجديد الجسم. كما يُستخدم هذا المبدأ لتحفيز العقل والجسم والخلايا نفسها لإصلاح وتعزيز وظائفها إلى المستويات المثلى.

وقد حازت أعماله في حقل الدراسة هذا في وقتنا الحاضر على التقدير والقبول من الممارسين الطبيين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن برنامج أفيف الطبي

يجمع برنامج أفيف الطبي العلاج بالأكسجين عالي الضغط عالي الضغط(HBOT)، وهو برنامج حاصل على براءة اختراع للتدريب المعرفي والبدني والتدريب الغذائي الشخصي المُحسَّن باستخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة.

وتُصنف فوائده من برنامج أبيب الطبي وفقًا لتأثيراته على العقل والجسم والوظائف الخلوية.

فوائد للعقل

اتصال ووظيفة أفضل للدماغ

قدرة عقلية أقوى وذاكرة أقوى

تحسين الانتباه والتركيز

سرعة معالجة المعلومات بشكل أسرع

الوظائف التنفيذية المثلى

تحسين المزاج والتأثير

الفوائد التي تعود على الجسم

أداء بدني أفضل: اللياقة والقوة والتناسق والتوازن

زيادة الطاقة والقوة والقدرة على التحمل

تقليل الألم (تأثير قوي مضاد للالتهابات)

النوم بشكل أفضل

تحسين الأداء الجنسي

(للرجال)

فوائد الخلايا

تقوية جهاز المناعة – حماية الجسم من العدوى والأمراض

حث الخلايا الجذعية – اللبنات الأساسية لتجديد الأنسجة – على التكاثر والهجرة إلى المناطق المتضررة

إطالة التيلوميرات – الأغطية الواقية في نهاية كل خيط من الحمض النووي (منع الطفرات الخلوية)

تقليل الخلايا الشائخة – المعروف عنها أنها تساهم في العديد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة

زيادة وظيفة الميتوكوندريا – منتج الطاقة في كل خلية من خلايانا

يُقدم برنامج أفيف الطبي باستخدام أحدث التقنيات ويستخدم أحدث الابتكارات في الخدمات الطبية الشخصية.

تحتوي كل عيادة من عيادات أفيف كلينيكس على عدد من الأجنحة المتخصصة. ويُدار برنامج أفيف الطبي عبر جناح العلاج بالضغط العالي وجناح الإدراك العصبي والجناح الفسيولوجي.

لمزيد من المعلومات حول عيادات أفيف كلينيكس، انقر على الروابط التالية أدناه:

موقع الويب لدولة الإمارات العربية المتحدة: https://ar.aviv- clinics.ae/

برنامج أفيف الطبي: https://ar.aviv- clinics.ae/hyperbaric-medical- program/

الاتصال:

عيادات أفيف كلينيكس دبي، الإمارات العربية المتحدة

عيادات أفيف كلينيكس

هاتف: +971 800-2848