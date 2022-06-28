‫فريقيا، سرعة التحول الأخضر تركز Ecomondo و Key Energy 2022 (إيطاليا) على التحديات البيئية في شمال إفريقيا وبلدان جنوب الصحراء الكبرى

· مشاركة المفوضية الأوروبية

· تبادل المعارف والفرص

· منتدى Africa Green Growth مع السفارات والحكومات والمؤسسات الأفريقية

ريميني، إيطاليا، 28 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — من تغير المناخ إلى إعادة تدوير المواد والانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة. ستكون التحديات والفرص البيئية في بلدان شمال إفريقيا وجنوب الصحراء هي محور النقاش في Ecomondo و Key Energy 2022 (إيطاليا، مركز معرض ريميني، 8–11 نونبر/تشرين الثاني)، كما تعد الأحداث التي تنظمها مجموعة المعارض الإيطالية – IEG ، نقطة مرجعية في أوروبا للتحول البيئي والطاقة. يقول كورادو بيرابوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارض الإيطالية – IEG : “سيصبح المعرض الأكثر شمولاً في مجال الطاقة الدائرية والمتجددة، وهو منصة للأعمال والبحوث، في الواقع، قوة حقيقية للتواصل وتبادل الفرص بين أوروبا وإفريقيا.”

سيتم الترحيب بزوار الأحداث الدولية

من خلال اقتراح قوي للمؤتمرات العالمية التي طورتها Ecomondo واللجان التقنية والعلمية الرئيسية للطاقة، برئاسة فابيو فافا و جياني سيلفستريني والتي ستشارك فيها المفوضية الأوروبية أيضًا. مجموعة من المؤتمرات والندوات التي ستضم المؤسسات الدولية والوطنية والمحلية والشركات العامة والخاصة والعالم العلمي.

منتدى “النمو الأخضر لأفريقيا” AFRICA GREEN GROWTH

حيث ستجتمع السفارات والحكومات والمؤسسات الأفريقية في النسخة الثانية من “النمو الأخضر لأفريقيا”: حيث يتم مناقشة فرص النمو في مجالات “الهيدروجين الأخضر” و “علاقة الطاقة والماء والغذاء” مع التركيز حول الاقتصاد الدائري وريادة الأعمال الشبابية في اندماج إفريقيا المتزايد باستمرار في دوائر الاقتصاد العالمي. سيتم تنظيم الحدث من قبل RES4Africa واللجنة العلمية للطاقة Ecomondo-Key بدعم من وكالة التجارة الإيطالية – ITA و وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و وزارة التحول البيئي .

NEW ENERGIES،

سيظهر الانتقال من الكربون الأحفوري في “ الانتقال نحو حيادية الكربون “ ، وهو حدث يترأسه فريق عمل التقنيات الحيوية والنانوية والمتقاربة ( BNCT ) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والذي سيتعامل مع الحاجة الملحة لاستراتيجية عالمية لإدارة الكربون للقطاع الكيميائي والذي من شأنه أن يؤيد نهج الاقتصاد الدائري المستدام.

الجفاف ومصادر المياه البديلة

، كما ستحضر المفوضية الأوروبية “ Water Projects Europe: الإجراءات اللازمة لندرة المياه والجفاف (التركيز على البحر الأبيض المتوسط) “ تم تنظيمها مع Water Europe بشأن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحديات نقص المياه؛ كما سيترأس جلسة بعد الظهر،

فرانشيسكو فاتون .

البرنامج المحدث باستمرار:

https://en.ecomondo.com/ events/program/seminars-and- conferences?date=2022-11-08

رابط شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/723307/Italian_ Exhibition_Group_Logo.jpg

رابط شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1847948/Ecomondo_Logo. jpg

جهات الاتصال بالمكتب الصحفي لمجموعة المعارض الإيطالية:

مدير المكتب الصحفي: ماركو فورسيليني، ‎ ‏ marco.forcellini@iegexpo.it

منسق المكتب الصحفي الدولي: سيلفيا جيورجي، ‎ ‏ silvia.giorgi@iegexpo.it ، الهاتف: ‎ +39-0541-744814