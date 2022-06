‫فنادق ومنتجعات فيرمونت عن شراكة عالمية مع مؤسسة “اطلب أمنية”  MAKE-A-WISH

باريس، 28 يونيو 2022 / بي آر نيوزواير / – يسر فنادق ومنتجعات فيرمونت أن تعلن عن أول شراكة عالمية لها مع مؤسسة Make-A-Wish® ، (أطلب أمنية)، بعد ما يقرب من عقدين من العمل معًا بشكل وثيق في مواقع متعددة في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. </25 معًا، تطلق فنادق فيرمونت ومؤسسة Make-A-Wish برنامجًا عالميًا جديدًا، Wishes Start Here (الأمنيات تبدأ هنا)، لتقديم تجارب فريدة من نوعها تغير حياة الأطفال وتساعد في خلق ذكريات دائمة. وسواء كان الأمر يتعلق بتحويل طفلة إلى أميرة أو راعية بقر أو طاهية؛ أو توفير وجهة لعطلة الأحلام؛ أو ببساطة منح جميع أفراد الأسرة مكانًا خاصًا للبقاء في نهاية مغامرات يومهم – برنامج Wishes Start Here مكرس لتحويل أحلام الأطفال إلى حقيقة، ما يترك لهم ذكريات لا تصدق تدوم مدى الحياة. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، تلتزم فنادق فيرمونت بتحقيق أكثر من 500 من رغبات الأطفال، مع التبرع بمليون يورو على هيئة دعم خيري.

“تمتعت فنادق فيرمونت و Make-A-Wish بعلاقة رائعة، حيث استضافت العديد من العائلات وأطفالهم الملهمين لما يقرب من عشرين عامًا” كما قال مانسي فاجت، قائد العلامة التجارية العالمية ونائب رئيس فيرمونت براند، أكور. “تشتهر فنادقنا بكونها جزءًا لا يتجزأ من نسيج مجتمعاتهم، والعمل الذي تقوم به هذه المؤسسة الرائعة قريب جدًا وعزيز على قلوبنا. لقد تشرفنا بعمل أكثر من مجرد توفير مكان مثير للإقامة، وعملنا مع الفرق الرائعة في مؤسسة Make-A-Wish في العديد من مواقعنا لخلق تجارب فريدة تحول الأحلام إلى حقيقة للعديد من الأطفال. يمكن لسحر أمنية واحدة أن يغير الحياة ويسعدنا تمامًا توسيع هذه الشراكة المهمة لتشمل فنادق فيرمونت الخاصة بنا على مستوى العالم “.

سيبدأ برنامج Wishes Start Here رسميًا باحتفال عائلي وحفل إطلاق “دار لألعاب الأطفال” في 31 </88 تموز/يوليو 2022 في فندق فيرمونت غراند ديل مارفي سان دييغو. في السنوات الأخيرة، كانت إحدى أكثر الأمنيات المفضلة لأطفال Make-A-Wish هي أن تكون هناك دار لألعاب الأطفال، وقد قامت فيرمونت، بخبرتها في مجال الضيافة، بإحياء هذا المفهوم على أرقى المستويات. في وقت سابق من هذا العام، تمت دعوة أطفال Make-A-Wish لحضور جلسة ابتكار الأفكار في فندق فيرمونت سكوتسديل برنسيس، بهدف تصميم “دار لألعاب الأطفال.” سيتم الكشف عن النتيجة وافتتاحها للمرح الحقيقي والمتعة في فندق فيرمونت جراند ديل مار. سيتم دعوة الضيوف لاستكشاف دار ألعاب الأطفال المصمم خصيصًا للأطفال بالكامل. تتضمن “دار لألعاب الأطفال” جميع عناصر الأحلام التي يرغب فيها أطفال برنامج Make-A-Wish مثل الكثير من ألعاب البناء، والانزلاق الحلزوني، ومساحة للرقص اللامتناهي وغرفة معيشة جميلة مليئة بالدمى.

ستبقى “دار ألعاب الأطفال” مفتوحة في فندق فيرمونت غراند ديل مار طوال الصيف، مع إتاحة التذاكر للجمهور طوال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. سيتم التبرع بجميع عائدات التذاكر مباشرة إلى برنامج Make-A-Wish . وستنتقل دار ألعاب الطفولة إلى فنادق فيرمونت أخرى في المناطق الرئيسية حول العالم، مما يسمح للعائلات في كل مكان بتجربة السحر.

“يسعدنا تعزيز شراكتنا مع فنادق ومنتجعات فيرمونت، ونحن متحمسون لالتزامهم المتجدد بالتأثير على مهمتنا عالميًا – صنع أمنيات مغيرة لحياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة في جميع أنحاء العالم،” كما قال لوتشيانو مانزو، الرئيس التنفيذي لبرنامج Make-A-Wish International . “بالنسبة للأطفال وعائلاتهم، يمكن أن تكون رحلة مذهلة تجربة تحويلية ومجتمع فيرمونت العالمي مستعد بشكل فريد للمساعدة في تحقيق المزيد من الأمنيات.”

وبهدف تحقيق أكثر من 500 أمنية والتبرع بمليون يورو على مدى عمر هذه الشراكة العالمية وهو ثلاث سنوات، ستقدم فنادق فيرمونت العديد من فعاليات جمع التبرعات في الفنادق حول العالم لمنح الضيوف الفرصة للانضمام إليهم في تعهدهم بـ Make-A-Wish . بالإضافة إلى بناء دار لألعاب الأطفال، ستشمل المبادرات المثيرة الأخرى حفلات البلياردو لأطفال Make-A-Wish ، وتواريخ لعب “ Make a Friend ” مع ضيوف فيرمونت والسكان المحليين وأطفال برنامج Make-A-Wish ، و “طبق الرغبات على قوائم الطعام” الذي يتضمن التبرع للمؤسسة. كما ستتاح الفرصة لزملاء فيرمونت في جميع أنحاء العالم للمساهمة بمزيد من الأفكار وتقديم الدعم المباشر من خلال الأحداث الجارية وأنشطة جمع التبرعات.

“أعضاء الفريق عبر مؤسسة أكور متحمسون لدعم قضايا الأطفال، وقد كان الدافع المستمر لفيرمونت هو العمل الدؤوب لبرنامج Make-A-Wish والأدلة المثبتة على أن دمج الرغبات كجزء من خطة طبية للطفل يوفر الأمل والتوقعات للمستقبل”، كما قال راليتزا إوردانوفا، نائب الرئيس للشراكات العالمية للعلامة التجارية في أكور.. “ومع العدد الكبير من الأمنيات ذات العلاقة بالسفر والسياحة، نعتقد أن بمقدور فنادق فيرمونت دورا هائلا في تحقيق هذه الأمنيات. وبالنظر إلى التاريخ بين علامتين تجاريتين في العديد من وجهاتنا، فإن تعزيز علاقتنا مع Make-A-Wish من خلال توسيعها إلى المستوى العالمي يبدو وكأنه تطور طبيعي وفرصة مثالية لإحداث تأثير ذي مغزى بين مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم.”

بدأت فنادق فيرمونت و Make-A-Wish عملهما معًا منذ ما يقرب من 20 عامًا. بدأ فيرمونت في الأصل برنامجًا يسمى Room at the Inn في العام 1993، ويقدم ليالي غرف نوم مجانية في فنادقه في جميع أنحاء كندا، للعائلات التي تزور أحبائها في المستشفى. وقد ألهم هذا إقامة علاقة مع Make-A-Wish وبرنامج فيرمونت Rooms From the Heart </185 الذي أطلقته في العام 2003. Rooms From the Heart يجمع بين تبرع سنوي وسلسلة من منح الأمنيات بدعم من شبكة من الزملاء المتطوعين لمؤسسة Make-A-Wish.

لمزيد من أحدث المعلومات عن برنامج Wishes Start Here يرجى زيارة هنا.

حول فنادق فيرمونت

فنادق ومنتجعات فيرمونت هي المكان الذي تتعايش فيه الخصوصية بشكل مطلق – وهي مجموعة منقطعة النظير تضم أكثر من 80 فندقاً استثنائياً حيث يتم الاحتفال بلحظات الحياة العظيمة والملذات القلبية والمعالم الشخصية لتتذكرها لفترة طويلة بعد أي زيارة. منذ العام 1907، أنشئت فيرمونت فنادق رائعة وذات مغزى لا تُنسى، غنية بالطابع الخاص ومتصلة ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وثقافة والمجتمع وجهاتها – أماكن مثل بلازا في مدينة نيويورك، سافوي في لندن، فيرمونت سان فرانسيسكو ، فيرمونت بانف سبرينغز في كندا، وفندق فيرمونت بيس في شنغهاي، وفيرمونت النخلة في دبي. تشتهر فيرمونت بخدماتها الجذابة، والأماكن العامة المذهلة، والمأكولات المستوحاة محلياً، والبارات والصالات الشهيرة، وتفخر أيضاً بنهجها الرائد في الضيافة والريادة في ممارسات الاستدامة والسياحة المسؤولة. فنادق فيرمونت جزء من مؤسسة أكور، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تضم أكثر من 5300 فندق في أكثر من 110 دولة، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج ALL – Accor Live Limitless وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

fairmont.accor.com | all.accor.com | group.accor.com

حول مؤسسة Make-A-Wish

مؤسسة Make-A-Wish تصنع رغبات تغير حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة. تأسست مؤسسة Make-A-Wish في العام 1980، وهي مؤسسة عالمية رائدة في تحقيق أمنيات الأطفال، حيث منحت أكثر من 520.000 أمنية في ما يقرب من 50 دولة حول العالم. وإلى جانب المتبرعين والداعمين والموظفين الأسخياء وأكثر من 32000 متطوع في جميع أنحاء العالم، توفر Make-A-Wish الأمل والفرح للأطفال وعائلاتهم عندما يكونون في أمس الحاجة إليها. تهدف مؤسسة Make-A-Wish إلى جلب قوة الرغبة لكل طفل يعاني من مرض خطير لأن تجارب الرغبات يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العاطفية والجسدية. لمزيد من المعلومات حول Make-A-Wish International ، يرجى زيارة worldwish.org ولمزيد من المعلومات عن Wish America, visit يرجى زيارة wish.org .

