‫فوز رسال Resal بشهادة أفضل مكان عمل في السعودية لعام 2022

حصلت شركة رسال Resal على درجة عالية في تقييم ممارسات الموارد البشرية مما يعكس تركيز الشركة على الأشخاص كمجال أساسي للقوة. تعتبر شهادة أفضل مكان للعمل بمثابة المعيار البلاتيني لتحديد أماكن العمل الرائعة، وهي تتبع تحليلاً شاملاً ومستقلاً حول 8 عوامل في مكان العمل، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لتقييم ممارساتهم ومعرفة المزيد عن تجربة الموظف وتكريم أولئك الذين يقدمون أداءً متميزًا في العمل بأعلى المعايير مع التركيز على ممارسات الأفراد.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال حاتم كميلي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “تأسست رسال Resal لجعل الناس يبتسمون، وللعمل كفريق واحد، ولبناء بيئة رائعة لحل مشاكل العملاء ولأن نكون من الشركات الرائدة التي تدعم اقتصادنا ومجتمعنا. نحن نؤمن بقيمنا: الشفافية والابتكار والعمل الجماعي والتركيز على العملاء والتعلم والنمو الذي يدفع كل فرد في الشركة للعب دوره في رؤيتنا وأهدافنا ونجاحاتنا وتحدياتنا لقيادة الشركة لتكون رائدة في السوق.

نعتقد أن الناس يجب أن يحبوا ما يفعلونه. عندما يشعر الناس بالإلهام والتمكين والثقة، فمن المرجح أن يقدموا نتائج رائعة وهذا ما يدفعنا للاستماع إلى فريقنا وتطوير ثقافتنا

نهجنا في اكتساب المواهب هو ضمان أن تكون الملاءمة الثقافية أولوية طوال العملية وستدعمنا شهادة أفضل مكان للعمل لجذب أفضل المواهب “.

وعلقت أمل الزهراني، مديرة الموارد البشرية، على هذا الإنجاز قائلة: “إن هذا الإنجاز؛ أفضل مكان للعمل، يظهر الثقة والصداقة الحميمة بين موظفينا. الثقة والعمل الجماعي والشفافية والمساواة والنمو هي حجر الزاوية في مكان العمل لدينا لتعزيز رفاهية جميع الموظفين. نحن نتأكد من أن جميع الموظفين يشعرون بالانتماء في رسال Resal مما يضمن أنهم يأتون كل يوم متحمسين للقيام بأشياء أكبر وأفضل. “

يتعاون البرنامج سنويًا في السعودية مع العديد من المنظمات، عبر مختلف الصناعات، لمساعدتهم في قياس ممارسات الموارد البشرية لديهم وقياسها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم ويعترف بها من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل . انضم إلى مجتمعنا على لينكد إن ، تويتر ، و فايسبوك .