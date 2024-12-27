فو كوك تجتذب أرقى العلامات التجارية للمنتجعات في العالم

فو كوك، فيتنام – Media OutReach Newswire – 27 ديسمبر 2024 – تسعى فو كوك حثيثًا إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جديدة لسياحة المنتجعات الفاخرة في العالم، وذلك مع وصول علامات تجارية شهيرة في مجال الضيافة، بما في ذلك ريكسوس، وريتز كارلتون ريزيرف، وذا لكشري كوليكشن قريبًا.

سيشهد شهر ديسمبر الجاري لحظة فارقة بالنسبة لفو كوك وفيتنام حيث سيبدأ تأسيس مشروعين يُعتبران “إنجازين تاريخيين” لقطاع سياحة المنتجعات الفاخرة في البلاد.

بدأت مجموعة صن جروب العمل في مشروع برج أسبيرا في جزيرة هون توم.

في الخامس من ديسمبر، وقعت مجموعة صن جروب اتفاقية مع أكور آند إينيسمور لإنشاء منتجع من العلامة التجارية العالمية ريكسوس في هون توم، فو كوك، وبعد إنشاء منتجع ريكسوس فو كوك سيصير أول منتجع فاخر شامل في جنوب شرق آسيا.

سيقدم المنتجع لنزلائه مجموعة متنوعة من الخدمات الشخصية ووسائل الراحة والترفيه والاسترخاء على أعلى مستوى من الرقي. كل نزيل سيشتري حزمة شاملة واحدة، يمكنه زيارة مجمع صن بارادايس لاند في فو كوك، بما في ذلك التنزه في مركز صن تاون، وركوب أطول تلفريك بثلاثة حبال في العالم، والاستمتاع بمشاهدة عروض فنية عالمية.

في العاشر من ديسمبر، بدأت مجموعة صن جروب رسميًا في تنفيذ مشروع برج أسبيرا، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 512 مليون دولار أمريكي (13 تريليون دونج فيتنامي). ستتضمن قاعدة البرج، المكونة من طبقات معمارية متموجة، أماكن متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مركز ألعاب بمدخل منفصل، ومطاعم مفتوحة، وحمامات سباحة لا متناهية، وجاكوزي.

من المقرر أن يُفتتح البرج في عام 2027، وسيضم فندقًا يحمل اسم العلامة التجارية ذا لكشري كوليكشن من ماريوت الدولية ومجمع صن آيكونيك هاب الذي سيقدم أرقى مرافق الراحة والترفيه.

أشاد الخبراء بتصميم البرج “الفريد”، ومن المتوقع أن يصبح “ثاني برج على شكل شراع في العالم”، وسيجذب هذا البرج ملايين الزوار إلى فيتنام سنويًا تمامًا مثل برج العرب الشهير في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب منتجع ريكسوس فو كوك وفندق ذا لكشري كوليكشن، تضم مشاريع الضيافة العالمية مشروع إنشاء منتجع ريتز كارلتون ريزيرف، الذي صممه المهندس المعماري الشهير بيل بينسلي في جزيرة هون توم، ووقعت مجموعة صن في نهاية عام 2023 مع شركة ماريوت الدولية اتفاقية تعاون لتشغيل وإدارة لهذا المشروع.

تُقدَم عروض فنية واستعراضات ألعاب نارية بمستوى عالمي على مدار العام في صن بارادايس لاند في فو كوك.

إمكانات “مَعْلَم بارز في آسيا”

قبل إنشاء مشاريع بأسماء العلامات التجارية الفاخرة الجديدة، بدأت فو كوك بالفعل في ترسيخ مكانتها في مجال السياحة العالمية بفضل منتجعاتها المميزة التي كُرِّمت مرارًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منتجع جيه دبليو ماريوت فو كوك إميرالد باي الرائع بتصميمه الفريد المستوحى من المؤسسات الجامعية، وفندق لا فيستا فو كوك، وهو أول فندق في مجموعة كوريو التابعة لشركة هيلتون في جنوب شرق آسيا، والذي تطل شرفاته مباشرةً على مناظر استعراضات الألعاب النارية التي تُقام على مدار العام.

جدير بالذكر أن مجمع صن بارادايس لاند في فو كوك شهد تطورات جديدة على مدار العامين الماضيين، فأصبح “الورقة الرابحة” التي جذبت انتباه عمالقة مجال الضيافة العالميين.

استقبلت فو كوك هذا العام نحو 6 ملايين زائر، بما في ذلك ما يقرب من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وبذلك تجاوزت أهداف الخطة السنوية بنسبة 92 بالمائة وحققت زيادة بنسبة 70 بالمائة على أساس سنوي.

من المتوقع أن تؤدي مشاريع العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة إلى زيادة مسارات رحلات الطيران المباشرة إلى فو كوك. المنتجع الذي سيحمل اسم علامة ريكسوس، وهي علامة تجارية نشأت في تركيا وتزدهر أعمالها في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يفتح في جزيرة بيرل آيلاند مجالًا لمسارات رحلات جديدة من الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو عُمان – أحد أكثر مراكز العبور ازدحامًا. كما ستجذب علامات تجارية مثل ذا لكشري كوليكشن وريتز كارلتون ريزيرف الشخصيات فائقة الثراء وأباطرة الأعمال والمليارديرات.

قال محمد كين، نائب رئيس مجموعة كريستال باي: “في تايلاند، اشتهرت فوكيت وباتايا للغاية، ولكن فو كوك أفضل بكثير في رأيي لأن بنيتها الأساسية جاهزة ومرافقها جديدة وخدماتها متميزة، كما أن سكانها بشوشون، وهذا أمر مهم للغاية”.

وفقًا للعديد من شركات السفر العالمية الرائدة، الإمكانات التي تتمتع بها جزيرة فو كوك حاليًا تجعلها تضاهي رموز السياحة العالمية مثل هاواي أو جزر المالديف.

أضاف هونج يونج مين، الرئيس التنفيذي لشركة هاناتور فيتنام: “عندما يتم تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك الطرق والمعالم السياحية، بشكل كامل، سنشهد ظهور “هاواي الشرق”.