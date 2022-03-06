‫ قمة إعادة الصياغة الهندية المميزة تدعو للشراكة مع الرجال والفتيان لتحقيق المساواة بين الجنسين

دبي, الإمارات العربية المتحدة, 5 مارس, 2022‏‎ /PRNewswire/ — ‎بدأت قمة “إعادة الصياغة” الهندية المميزة لعموم آسيا والتي مدتها ثلاثة أيام حوارًا حول رفع مستوى الوعي بشأن المخاوف المتعلقة بالمسؤولية في إطار تغيير مفاهيم الرجولة والشراكة مع الرجال والفتيان لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وبينما تكافح الهند لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تثبت التقارير الوطنية حول مدى التقدم لتحقيق هدف التنمية المستدامة 5 بشأن المساواة بين الجنسين الحاجة إلى زيادة الإدراك والوعي بشأن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء في المجتمع.

أنتوني كيدي, مدير البرنامج, مفاهيم الرجولة وإشراك الرجال في المساواة بين الجنسين, لبنان,‎ ‎صرح بأنه‎ ‎” تتعلق المسؤولية بإدراك وفهم الدور الذي يلعبه الفرد ضمن الأذى الذي تتعرض له النساء والفئات الأخرى في المجتمع الأبوي، من خلال سلطاتنا وامتيازاتنا الدفينة.وعلى صعيدٍ آخر، ينبغي أن يتوافق إشراك الرجال ومفاهيم الرجولة مع النساء. فالنساء، بما في ذلك الفئات المهمشة الأخرى، يحتجن إلى أن يتقدمن العملية لضمان إدراكنا لمن نفعل ذلك من أجلهن.”

وحاليًا، يختلف إشراك الرجال والفتيان لتحقيق المساواة المجتمعية حسب البلد والسياق. ولكن يحتاج المرء إلى أخذ عوامل متنوعة في الاعتبار والتي تؤثر على الرجال والفتيان، وبالتالي تؤثر على العمل على تغيير الرجال ومفاهيم الرجولة.

مادوميتا داس, باحثة نسوية, وعضوة في هيئة التدريس، جامعة جورج واشنطن, الهند، صرحت قائلة,‎ ‎‎”‎ إذا تأملنا الأدلة المتزايدة حول إشراك الرجال والفتيان في تغيير أوجه الظلم، فإن نطاق تركيز معظم المبادرات ضيق للغاية وقد تم تكييفه ليكون نهجًا فعالاً بدلاً من كونه استراتيجية.وقد لاحظنا أن هذه المبادرات تميل إلى الإفراط في تبرير سبب دمج المكوِّن بدلاً من الفهم العميق لمدى مساعدة هذه الحركة في تحقيق الهدف الشامل للمساواة بين الجنسين. وبفضل نشطاء حقوق المرأة، وحقوق الصحة الجنسية (SRHR)، وحركة المثلية، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (LGBTQIA+) سوف نضمن أن جهودنا ستكون أكثر فعالية وتأثير كما يجب أن تركز على جميع أعمالنا مع الرجال والفتيان.”

فيركز معظم العمل مع الرجال والفتيان على تغيير السلوك الفردي. وعلى الرغم من أهمية ذلك، إلا أنه من المهم أيضًا ضمان أن العمل لتغيير الرجال ومفاهيم الرجولة يركز على خطة تغيير الأنظمة لكي يضفي هذا المجال قيمة ذات معنى للانتقال إلى الخطة النسوية الأشمل لتحقيق العدالة والمساواة.