كافالان تحصل على لقب “مرفق تقطير العام” للمرة الثالثة في مسابقة سان فرانسيسكو العالمية

مسابقة سان فرانسيسكو العالمية للمشروبات الروحية تمنح شركة كافالان أفضل جوائزها عن عام 2021

تايبي, 28 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — فازت شركة كافالان بلقب “مرفق تقطير الخمور لعام 2021” في مسابقة سان فرانسيسكو العالمية للمشروبات الروحية (SFWSC)، وتُعد هذه المرة الثالثة التي تحصل فيها شركة الخمور التايوانية القائمة بمقاطعة ييلان على هذه الجائزة رفيعة المستوى.

ويُمنح لقب التميز “مرفق تقطير خمور العام” تقديرًا لجودة منتج المشروبات الروحية الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط على مدار المسابقة، وقد فازت الشركة بهذا اللقب قبل ذلك عن عامي 2015 و 2018.

كما فازت كافالان بجائزة “أفضل شعير منفرد” عن منتج نبيذ أولوروسو شيري من سلسلة Solist.

وفي تصريح له، ذكر السيد/ لي، المدير التنفيذي لشركة كافالان، أن الشركة قد نجحت في تحطيم الأرقام القياسية في الفوز بجوائز مسابقة سان فرانسيسكو هذا العام، إذ حصدت 11 جائزة ذهبية مزدوجة و 6 جوائز ذهبية.

وتعتبر المنتجات المرشحة للحصول على الذهبية المزدوجة “من بين أفضل المنتجات في العالم” ولا تُمنح الجوائز الذهبية المزدوجة إلا بإجماع هيئة التحكيم.

“إننا نسعى دائمًا لتحسين نكهة مشروباتنا وجودتها، لذا فإنني أشكر لهيئة التحكيم في مسابقة سان فرانسيسكو تقديرها هذه الجهود.” ويضيف السيد/ لي: “سنواصل عملنا الجاد، وإنه ليشرفنا حصولنا مرة أخرى على لقب “مرفق تقطير خمور العام”.

أفضل ويسكي الشعير المنفرد

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من براميل معبأة مسبقًا بنبيذ أولوروسو شيري من سلسلة Kavalan Solist

الجائز الذهبية المزدوجة

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ أولوروسو شيري المصنوع من العنب من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد الفنلندي المعتق في براميل معبأة مسبقًا بنبيذ بورت من سلسلة Kavalan Concertmaster

ويسكي الشعير المنفرد المعتق في براميل معبأة مسبقًا بنبيذ الشيري من سلسلة Kavalan Concertmaster

ويسكي الشعير المنفرد رقم 1 من شركة كافالان لتقطير الخمور

ويسكي الشعير المنفرد من سلسلة Kavalan Ex-Bourbon Oak

ويسكي الشعير المنفرد من سلسلة King Car Conductor

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ شيري فينو من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ ماديرا من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ شيري من نوع مانزانيلا من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ شيري من نوع بيدرو زيمينيز من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ شيري موسكاتيل من سلسلة Solist

الجائزة الذهبية

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ إكس بوربون من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ البراندي من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ بورت من سلسلة Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ الشيري من نوع أمونتيلادو من سلسلة Kavalan Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعتق في برميل نبيذ Earth Silver ، وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد من كافالان.

، وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد من كافالان. مجموعة كافالان الفنية: بول شيانج – ويسكي الشعير المنفرد المعبأ في براميل الشعير المنفرد المدخن ( Peated ).

نبذة عن مرفق تقطير كافالان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة في فن صناعة ويسكي الشعير المنفرد منذ عام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في درجات رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضًا من نسائم البحر والجبل. وكل ذلك يتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان مدعومًا بقرابة 40 عامًا من الخبرة في مجال صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كينج كار، وقد فازت منتجاتها بأكثر من 500 جائزة ذهبية أو أكثر في مسابقات تنافسية كبيرة في هذا المجال. يرجي زيارة www.kavalanwhisky.com

الاتصال الإعلامي

كايتلين تساي (Kaitlyn Tsai)

kaitlyn@kingcar.com.tw

ساندرا تساي (Sandra Tsai)

sandratsai@kingcar.com.tw

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