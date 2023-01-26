‫لا شيء يوقف طريقك مع Defender الخطيرة من Automotive Design E.C.D.

سيارة الطرق الوعرة الفاخرة الفريدة من نوعها صنعت خصيصًا باللون الأسود من أرضياتها المصنوعة من خشب الساج الملون إلى واقي التوجيه المنقوش

أحدث تصميم لشركة E.C.D. – ‏Project Mayhem

كيسيمي، فلوريدا، 24 يناير 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — E.C.D.كشفت Automotive Design (E.C.D.)، شركة تجديد Land Rover الكبرى في العالم والمشهورة عالميًا بمبانيها الفاخرة المخصصة، عن Project Mayhem. تأتي السيارة بلونها الأسود كظلام الليل من البراغي إلى الحافات إلى أنابيب العادم، حيث تم تجهيز سيارة Defender 110 الكلاسيكية بمحرك LT4 فائق الشحن للمغامرات على القمم المغطاة بالثلوج والمناظر الطبيعية الصحراوية المترامية الأطراف في ولاية يوتاه.

“Project Mayhem هو أحد مشروعات E.C.D التي تتسم بطابع تقليدي قوي إنها سوداء بالكامل وجسورة وشجاعة فقد تم تحديثها بالكامل لمواجهة أي عقبة على الطرق الوعرة أو خارجها”. المؤسس المشارك لشركة E.C.D. السيد Tom Humble. وأردف “قام الحرفيون لدينا بتجريد سيارة Defender القديمة ولم يبقوا منها سوى هيكلها وقاموا بإعادتها إلى الحياة كأسد على الطرق الوعرة”.

تم تصميم Project Mayhem باللون الأسود السانتوريني القاتم الذي يثير الخوف من داخلها إلى خارجها، للمسارات الصعبة والظروف القاسية لمكانها المرتفع. في الجزء الأمامي من السيارة، يتميز واقي التوجيه بكلمة “mayhem” المحفورة باللون الأسود – ما يرسم الحياة الثانية لسيارة ديفندر Defender باعتبارها شاحنة ستسرق الأضواء من غيرها. وهي مثبتة على إطارات BF Goodrich All Terrain مقاس 33 بوصة وعجلات Kahn Mondial Retro مقاس 20 بوصة مع ملاقط Brembo سوداء، ما يجعل وجودها على الطريق في صالحك لا شك. تشمل ترقيات الطرق الوعرة الأخرى مجموعة كاملة من أقفاص النافذة الخلفية، وRoll Cage، وE.C.D. نظام تعليق Air Ride وأربعة مصابيح Hella LED.

في الداخل، يتميز Project Mayhem بعجلة قيادة MOMO Nero وجميع مؤشرات القيادة الأمريكية. تم تصميمها لتناسب جميع أفراد الأسرة، وتحتوي على أربعة مقاعد Corbeau Reclining للسباق مُدفأة وملفوفة بجلد Hans Reinke بلون الفولاذ مع خياطة عمودية مفردة من الماس ومساحة لأربعة مقاعد أخرى في الخلف مع مقاعد طويلة مواجهة للداخل. لتخزين الأشياء الثمينة للمالك بأمان، يتميز التصميم بأرضية تخزين مقفلة. تم تشطيب الدواخل من خشب الساج الملون باللون الأسود على أرضيات التحميل والألواح الخلفية وبوابة الباب الخلفي وفتحة سقف توفر إطلالات 360 درجة لجميع أفراد الأسرة. تشمل الترقيات الفاخرة الأخرى مضخم صوت Infinity Kappa من الدرجة الصوتية ومكبرات الصوت – مثالية لتفجير الموسيقى أثناء المغامرات الليلية – واي فاي، وأربعة منافذ شحن لاسلكية وثلاثة منافذ USB.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تصنيع سيارتك الخاصة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ecdautodesign.com.

Project Mayhem

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الموديل – Defender 110

المحرك – GM LT4

ناقل الحركة – 8 سرعات أوتوماتيكي

المحاور – ترس تفاضلي محدود الانزلاق مُحسَّن، وجوانب داخلية مطورة

نظام تعليق –– E.C.D. Air Ride

المكابح – مكابح Brembo مع ملاقط سوداء

العادم – عادم رباعي Quad مطلي بالسيراميك الأسود

الخارج

لون الطلاء – أسود سانتوريني لامع

لون السقف العلوي – أسود سانتوريني لامع

العجلات – 20 بوصة Kahn Mondial Retro

الإطارات – 33 بوصة BF Goodrich All Terrain

الشبكة – شبكة سوداء

ممتص الصدمات – أنبوبي إطار بأذرع تمديد جانبية ومصباحان صغيران مستطيلان من نوع LED على الشريط

ميزات إضافية – أحرف Black Defender على غطاء المحرك، وفتحة السقف، وواقي التوجيه مع نقش “Mayhem”

الداخل

تصميم المقعد –– 2+2+4

المقاعد الأمامية – مقاعد Corbeau Reclining للسباق، ومدفأة ومهواة

مقاعد في الصف الأوسط – مقاعد Corbeau سباق قابلة للإمالة، مدفأة ومهواة

مقاعد منطقة التحميل – مقعدان مواجهان للداخل

لون الجلد – Hans Reinke 1912B Schwarz Catania

تصميم المقعد – غرزة عمودية واحدة من الماس

لوحة العدادات – Puma ملفوفة بجلد Hans Reinke 1912B Schwarz Catania

الموكيت – أسود

عجلة القيادة – MOMO Nero

مؤشرات القيادة – أمريكية بالكامل

ميزات إضافية – خشب الساج في أرضية منطقة الشحن، الألواح الخلفية وبوابة الباب الخلفي، تخزين مقفل في الطوابق الأمامية

الصوت والالكترونيات

المعلومات والترفيه – شاشة لمس Kenwood eXcelon

نظام الصوت – مكبرات الصوت Infinity Kappa ومضخم الصوت

ميزات إضافية – 3 شواحن لاسلكية، 3 منافذ USB، واي فاي، كاميرات أمامية وخلفية

عن E.C.D . Automotive Design

E.C.D. شركة Automotive Design (E.C.D.) مبتكرة السيارات الفاخرة الحديثة التي تجمع بين الجمال الإنجليزي الكلاسيكي والأداء الحديث. كل مركبة من إنتاج E.C.D. تم تصميمها بالكامل حسب الطلب، لمرة واحدة تم تصميمه بحسب رؤية العميل من خلال تجربة تصميم الرسوم المتحركة الفاخرة والمصممة يدويًا من الألف إلى الياء في 2200 ساعة من قبل الحرفيين المعتمدين من ASE. تأسست الشركة في عام 2013 على يد ثلاثة رؤساء محبين للسيارات من بريطانيا يمثل شغفهم بالسيارات الكلاسيكية القوة الدافعة وراء معايير عالية استثنائية للمركبات الفاخرة المخصصة والجودة. المقر العالمي لشركة E.C.D.، المعروف باسم “RoverDome”، عبارة عن منشأة تبلغ مساحتها 100000 قدم مربع تقع في كيسيمي بولاية فلوريدا، وهي موطن لـ 63 حرفيًا وفنيًا موهوبًا، حاصلين على مجموع 61 من ASE و5 شهادات من المستوى الرئيسي. لديها مركز لوجستي في المملكة المتحدة حيث يعمل موظفوها الـ 7 في تعهيد ونقل مركبات العمل التي يبلغ عمرها 25 عامًا إلى الولايات المتحدة لتجديدها.

مسؤول التواصل الإعلامي

Uproar PR for E.C.D. Automotive Design

Christine Skofronick

cskofronick@uproarpr.com

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