‫‫ لمعظم التطبيقات الكهربائية القابلة للتثبيت داخل صندوق التحكم EMC مرشحات اي ام سي

دبي، الإمارات العربية المتحدة7 يوليو / تموز 2022/PRNewswire/ — في هانوفر ميسي 2022، قدمت Phoenix Contact ملف جديد من مرشحات الخط أحادية الطور مع وبدون حماية من الجهد الزائد. يمكن استخدام هذه المرشحات داخل صندوق التحكم ضمن حماية IP20. بالإضافة إلى المرشحات لأنظمة الإمداد بالطاقة، يتوفر مرشح مزود بحماية متكاملة من ارتفاع التيار المفاجئ لأنظمة الإشارات.

تتوفر مرشحات EMC الجديدة لأنظمة الإمداد بالطاقة بتقنية التوصيل بالدفع المباشر والبراغي. يتوفر مرشح دوائر الإشارة فقط بتقنية التوصيل السريع بالدفع المباشر. تستخدم مرشحات EMC الجديدة لعائلة منتج FIL-1S لحماية المعدات الحساسة من الترددات العالية. تعمل نقاط تثبيت PE الإضافية على تحسين تأثير المرشح في حالة الترددات العالية خاصة في حالة وجود اختلافا بالجهد في التأريض لنضمن أفضل طريقة تركيب بحيث تزيد الحماية ضد الترددات العالية داخل المنتجات التي تحفظ داخل الأغلفة البلاستيكية .

تتوفر فلاتر SFP2-1S EMC المزودة بدوائر حماية من الجهد العالي المفاجئ مع SFP2-1S و يتم حماية الدائرة من الجهد العالي الزائد من الجانبين الداخل و الخارج. تتوفر مرشحات SFP2-1S EMC داخل غلاف معدني محسن بـ EMC .

يقع المقر الرئيسي لشركة فونيكس كونتاكت ( Phoenix Contact ) الرائدة في السوق العالمية والمبتكرة في مجال الهندسة الكهربائية، في ألمانيا. لدى Phoenix Contact خمسة مواقع إنتاج في ألمانيا وأحد عشر موقعًا في الخارج، مع أكثر من 55 شركة تابعة للمبيعات و 40 تمثيلًا. كما تتمثل مهمة الشركة في توفير أفضل حل ممكن لمهام الهندسة الكهربائية الخاصة بك. Phoenix Contact Middle East في الإمارات العربية المتحدة هي شركة تابعة مستقلة مع الإدارة المحلية والمبيعات والتدريب والدعم والعمليات اللوجستية. ويجعل وجودهم الموثوق به في المنطقة منتجات فونيكس كونتاكت وخبراتها أقرب إلى عملائها وشركائها في الشرق الأوسط.