‫ليونتيك تصدر منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية على LYNQS

ليونتيك هي شركة سويسرية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وحققت الريادة السوقية في قطاع إنتاج حلول الاستثمارات المهيكلة. تعتمد ليونتيك على أساليبها التكنولوجية الحديثة لتقدم منتجات وخدمات استثمارية مشتقة تشمل بالدرجة الأولى فئات حماية رأس المال وتعزيز العوائد والمشاركة. تصدر ليونتيك منتجاتها الخاصة مباشرةً كما أنها تشارك مؤسسات مالية أخرى في أعمالها. وتتعاون ليونتيك أيضًا مع شركات تأمين على الحياة وبنوك لإنتاج منتجات معاشات تقاعدية مرتبطة بالوحدات الاستثمارية ومراعية لكفاءة رأس المال ومصحوبة بضمانات. تمتلك شركة ليونتيك مكاتب وفروع في 13 دولة بمختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتحظى بتصنيف ائتمانيBBB طبقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وحصلت على تصنيف AA ضمن مؤشرMSCI للإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية (SIX: LEON). www.leonteq.com

