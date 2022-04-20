‫مؤسسة أميركان ويف ماشينز تعلن عن شريك ترخيص لها في اليابان، بيرفكت سويل اليابان

المكتب الجديد افتُتح في مدينة شيبيوا الأيقونية بطوكيو

سولانا بيتش، كاليفورنيا، 20 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة أميركان ويف ماشينز اليوم عن تشكيل شركة (بيرفكت سويل اليابان) PerfectSwell® Japan التي لها مكاتب في مدينة شيبويا بطوكيو. سوف تتوسع شركة بي أس جي بعد النجاح المستمر لشركة بيرفكت سويل شيزونامي لتناول كل من تطويرات الاستخدام المختلط/ المنتجعات واسعة النطاق وساحات ركوب الأمواج الحضرية الأصغر. فريق بي أس جي، المكون من خبراء في الرعاية والإعلام ودائرة ركوب الأمواج اليابانية التنافسية، يركز على تنمية مجتمع ركوب الأمواج الياباني.

وقال كييتشي هاياشي، الرئيس التنفيذي لشركة بي أس جي: “هفنا هو المساهمة في تعميق ثقافة ركوب الأمواج المترسخة والنابضة بالحياة في اليابان وبناء علامة بيرفكت سويل التجارية.” “نتطلع إلى الشراكة مع المطورين العقاريين للجمع بين ثقافة ركوب الأمواج والهندسة المعمارية المعاصرة مع الحفاظ على جوهر المواقع الفريدة. ستوفر أماكن بيرفكت سويل حدث إطلاق رياضة ركوب الأمواج ومنصة ترفيهية ذات جاذبية واسعة.”

في الصيف الماضي، كان الإطلاق التاريخي الأول لرياضة ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية مصحوبًا بمموقع تدريب بيرفكت سويل الأولمبية. تخطط بي أس جي لمواصلة الزخم الأولمبي وتوسيع الفرص التنافسية للرياضيين اليابانيين.

وقال كيميفومي إيموتو، مدير بي أس جي ومدير رياضات مسابقة ركوب الأمواج، لجنة طوكيو المنظمة للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين: “ستكون بيرفكت سويل اليابان جزءًا أساسيًا من التدريب الأمثل من خلال توفير موجات متكررة حسب الطلب.” “سيستضيف موقع بيرفكت سويل الياباني راكبي الأمواج من جميع أنحاء العالم، لإثارة الحماس حول الرياضة وإنتاج فرص جديدة للمنافسة”،

“نظرًا لأن كل شخص يحصل على وصول متساوٍ إلى الأموا ، فمن الممكن تجربة جوهر ركوب الأمواج باستخدام بيرفكت سويل وقال ماساتو يوكاوا ، مدير بي أس جي وراكب الأمواج المحترف: “أصبح ركوب الأمواج الآن أكثر سهولة، وسيواصل العديد من الرياضيين الشباب عملهم في هذه الرياضة ليصبحوا راكبي أمواج من الطراز العالمي،” كما قال ماساتو يوكاوا، مدير بي أس جي وراكب الأمواج المحترف.

حول بيرفكت سويل اليابان

بيرفكت سويل اليابان هي شركة تعمل على تطوير بيرفكت سويل سيرف فينوس، من تخطيط المفهوم إلى العمليات. سيعزز موقع بيرفكت سويل اليابان روح ركوب الأمواج القوية التي تزدهر بالفعل في اليابان.

حول شركة أميركان ويف ماشينز

أميركان ويف ماشينز إنك هي مخترع ومطور تقنية الموجات بيرفكت سويل وتقنية سيرف ستريم ويف. تقوم أميركان ويف ماشينز بتطوير وجهات عالمية لمنشآت ركوب الأمواج تتمتع بخدمات مالية مثبتة وراكبي أمواج متحمسين. بيرفكت سويل وسيرف ستريم فريدتان في السوق ومحميتان بأكثر من 50 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم. تبلغ سعة أماكن SurfStream® 100 شخص بينما تبلغ سعة مسابح التزلج PerfectSwell ® 1,000 شخص. منذ العام 2007 تم الاستمتاع بأكثر من 4،000،000 جلسة ركوب على الأمواج في مواقع أميركان ويف ماشينز حول العالم.

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