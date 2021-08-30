مارين أونلاين تصعد في سوق تدمير السفن المزدهر

مستفيدة من أسعار الفولاذ الجذابة لدفع المزيد من السفن إلى ساحات إعادة التدوير

سنغافورة, 30 آب/أغسطس 2021 /PRNewswire/ — يتم إرسال السفن للتدمير عادةً بعد ما بين 15 و 20 عامًا من بدء استخدامها. ومع ذلك، فقد أجبر ضغط وباء كورونا بعض مالكي السفن على الصمود ماليا عبر جمع رأس المال من خلال التخريد المبكر للسفن – مستفيدين من أسعار الصلب الجذابة. وكذلك تشكل الطبيعة الدورية لهدم السفن تحديًا للعديد من مالكي السفن لانتهاز الفترة التي تكون فيها أسعار الصلب في ذروتها. تعمل مارين أونلاين على سد الفجوة بين مالكي السفن وسيولة السوق من خلال تقديم معلومات موثوقة، وتمكين مالكي السفن من زيادة استثماراتهم إلى الحد الأقصى في الأوقات المناسبة.

يتمتع فريق شركة مارين أونلاين بفهم قوي لأحدث اتجاهات السوق بما في ذلك قطاع تدمير السفن القديمة. وإذ هي مجهزة بقدرة تحليلية قوية، يمكن لمالكي السفن التطلع إلى نتائج تفاوض مواتية مع التنبيهات السليمة المتعلقة بتحركات السوق السائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق مارين أونلاين مستعد دائمًا لاقتراح أفضل التوصيات الممكنة لصالح العملاء.

وأوضح بهارات باهل، مدير المبيعات والمشتريات في مارين أونلاين قائلاً: “تُعزى مفاوضات مبيعات السفن الناجحة لدينا إلى فهم جيد لسوق هدم السفن- خاصة العوائد (أسعار الصلب) ومزامنة ذلك مع التوقيت المناسب. نحن نسعى جاهدين لمساعدة عملائنا على تحويل أصولهم منتهية الصلاحية إلى أفضل ما يمكن من عوائد رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، قطعنا شوطا إضافيا في مساعدة مالكي السفن على وصول سفنهم إلى ساحات الخردة بسلاسة وفي الوقت المحدد. وتكمل اتصالاتنا القوية مع أكثر من 700 ميناء في جميع أنحاء العالم، و 10000 من مزودي الخدمة المعتمدين خدمتنا والتزامنا بالتسليم.”

مارين أونلاين منصة محورها العميل، توفر للمهنيين البحريين حلول بيع وشراء فعالة للسفن vessel sales) ) . حتى الآن، قامت مارين أونلاين بإجراء معاملات لكل من المشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مارين أونلاين

إن مارين أونلاين هي أول منصة متكاملة في العالم متخصصة في الخدمات البحرية للسوق العالمية. لقد تم إطلاقها في عام 2019، وقدمت العديد من الخدمات البحرية من خلال منصة تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الثورية لأصحاب السفن والبضائع الإقليميين. ومن خلال محفظتها المكونة من 8 خدمات رئيسية، تقوم مارين أونلاين بتشكيل مستقبل النقل البحري باستخدام أحدث التقنيات لخلق فرص عمل واتصالات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.marineonline.com