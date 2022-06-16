‫مايكروسوفت تعلن عن تطبيق Viva Sales، لإعادة تعريف تجربة البائع وتعزيز الإنتاجية

يتعامل تطبيق Viva Sales مع إدارة علاقات العملاء ( CRM ) لأي بائع من أجل أتمتة إدخال البيانات وتجلب الذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبائعين في مايكروسوفت 365 ومايكروسوفت تيمز ( Microsoft Teams )

ريدموند، واشنطن، 16 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس عن تطبيق Viva Sales من مايكروسوفت، وهو تطبيق جديد لتجربة البائع. يُثري تطبيق Viva Sales أي نظام لإدارة علاقات العملاء ببيانات تفاعل العملاء من مايكروسوفت 365 ومايكروسوفت تيمز، ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات ورؤى مخصصة للبائعين ليكونوا أكثر ارتباطًا بعملائهم. يساعد هذا البائعين على تخصيص تفاعلات عملائهم بسلاسة أكبر نحو إغلاق أسرع للصفقات.

كما يطالب الموظفون بالمزيد من أصحاب العمل في عالم اليوم المختلط؛ بدءًا من الأدوات التي يستخدمونها وصولًا إلى الساعات والمواقع التي يعملون فيها. وهذا ينطبق بشكل خاص على مندوبي المبيعات. كما يمكّن تطبيق Viva Sales البائعين من الحصول على رؤى من كل من مايكروسوفت 365 ومايكروسوفت تيمز، والتخلص من الإدخال اليدوي للبيانات، وتلقي التوصيات والتذكيرات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي؛ كل ذلك أثناء البقاء في تدفق العمل. يعمل تطبيق Viva Sales على تبسيط تجربة البائع من خلال إبراز الرؤى مع السياق الصحيح ضمن الأدوات التي يستخدمها مندوبو المبيعات بالفعل، مما يوفر وقت البائعين ويزود المؤسسة برؤية أكثر اكتمالاً عن العميل.

صرح جودسون ألتوف، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري في شركة مايكروسوفت، قائلًا: “إن مستقبل البيع ليس نظامًا جديدًا. إنه يوفر المعلومات التي يحتاجها البائعون في الوقت المناسب، وفي السياق المناسب، ضمن الأدوات التي يعرفونها، بحيث يمكن تبسيط خبرتهم في العمل. لقد كان هدفنا هو تمكين البائعين من قضاء المزيد من الوقت مع عملائهم وقد نجحنا في ذلك من خلال إعادة تصور تجربة البيع باستخدام تطبيق Viva Sales “.

كما صرح بول جرينبيرج، المؤسس والمدير الإداري لشركة The 56 Group : “يعتمد البائعون على أدوات التعاون والإنتاجية الرقمية للتواصل مع العملاء وإغلاق الصفقات، ولكن الكثير من الأفكار التي يكتشفونها باستخدام هذه الأدوات لا تدخل في إدارة علاقات العملاء. تواجه شركة مايكروسوفت هذا التحدي من خلال تقديم حل يكمل إدارة علاقات العملاء. كما يقوم تطبيق Viva Sales بأتمتة العمل المتكدس، وتحديد المعلومات الهامة عن العميل ويساعد البائعين على إنجاز المهام”.

إعادة تصور تجربة البائع

يعتمد تطبيق Viva Sales على Microsoft Viva ، التي تم إطلاقها العام الماضي. وتوفر Viva منصة متكاملة لتجربة الموظف تجمع بين الاتصالات والمعرفة والتعلم والأهداف والرؤى لتمكين كل شخص وفريق ليكونوا الأفضل من أي مكان. كما يقدم تطبيق Viva Sales أول تطبيق من Viva قائم على إلى الأدوار المصمم خصيصًا للبائعين:

يوفر تطبيق Viva Sales أدوات للبائعين لإنجاز مهامهم، مع توفير الأفكار التي تحتاجها قيادة المبيعات. يستطيع العاملون أثناء القيام بإنجاز أعمالهم تمييز على العملاء في أوت لوك ( Outlook ) أو تيمز ( Teams ) أو تطبيقات أوفيس ( Office ) مثل إكسيل (Excel) ، وسيتولى تطبيق Viva Sales تلقائيًا تسجيله كسجل للعميل، مع طبقات من جميع البيانات ذات الصلة حول العميل. لم تكن القدرة على الوصول لهذا المستوى تلقائيًا من بيانات تفاعل العملاء متاحة مسبقًا. يمكن مشاركة هذه البيانات بسهولة مع أعضاء الفريق أثناء التعاون في أوفيس وتيمز دون إعادة كتابتها أو البحث عنها في إدارة علاقات العملاء.

يوصي تطبيق Viva Sales ، مدعومًا بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بالخطوات التالية لإحراز تقدم للعميل من خلال مسار المبيعات، وتحديد أولويات العمل والخطوات التالية، وتمكين البائعين من الوصول إلى السجل الكامل ومواد تفاعل العملاء. يوفر رؤى العملاء في الوقت الفعلي فهمًا أعمق لمكان وجود كل عميل في رحلة الشراء، وكيفية توجيه العلاقة.

كما يوفر تطبيق Viva Sales توصيات تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتمكين البائعين من تعزيز مشاركة العملاء – تحسين المتابعة من خلال أفضل الخطوات التالية والتذكيرات القابلة للتنفيذ والتوصيات لتسريع وإغلاق المزيد من المبيعات. يستخدم تطبيق Viva Sales حل Context IQ ، الذي تم الإعلان عنه في الخريف الماضي، لضمان توصيل المحتوى ذي الصلة عبر تطبيقات وخدمات مايكروسوفت – مثل دايناميكس 365 ومايكروسوفت 365؛ حتى يوفر البائعون الوقت والاستمرار في تدفق العمل.

إننا، مع تطبيق Viva Sales ، نقوم بإنشاء فئة جديدة من التطبيقات تتناول تجربة البيع. تتمتع شركة مايكروسوفت بموقع فريد لتقديم هذا النوع من التطبيقات ضمن تطبيقات الإنتاجية والتعاون التي يستخدمها الموظفون بالفعل.

للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة مدونة مايكروسوفت الرسمية ( Official Microsoft Blog ) ومدونة مايكروسوفت دايناميكس (Microsoft Dynamics 365 blog )

تتيح مايكروسوفت (في بورصة ناسداك (“ MSFT” @microsoft التحول الرقمي لعصر السحابة الذكية والحافة الذكية. وتتمثل مهمتها في تمكين كل شخص وكل مؤسسة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد.

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