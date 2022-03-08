‫مجموعة شيدر جديدة بلمحة من NFTS

ميلتون كينيز، إنجلترا، 8/مارس/2022/PRNewswire/– أصدرت بابا جونز اليوم مجموعتها الأولى من NFTs الرائعة والقابلة للتجميع، والمعروفة أيضًا باسم الرموز غير القابلة للاستبدال، كجزء من أكبر هدايا NFT المجانية العالمية من الميتافيرس.

كما تظهر NFTs أيضًا في الإصدار الثاني لحملة تسويق بايا إكس شيدر من بابا جونز للترويج لمجموعة شيدر الجديدة اللذيذة، والتي يتم إطلاقها في العديد من الأسواق الدولية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وأسبانيا، والإكوادور، والسلفادور.

ستطلق مجموعة NFts 19,840 تسعة تصاميم حقائب موضة مستوحاه من الحقيبة الساخنة لتوصيل البيتزا (“(“NFT Hot Bags، خلال أيام مختلفة طوال أوائل شهر مارس. وقد استُوحِي الرقم 19.840 الكامل من تاريخ تأسيس بابا جونز في عام 1984.

مع أسماء مثل “Papa 1984“، و “Papa Cheese Melt“، تتوافر جميعها بثلاثة ألوان للعلامة التجارية، وتتميز في إعادة تشغيل Papa X Cheddar film والحملات الاجتماعية

ومنذ دخوله الأول إلى عالم NFt، يهدف بابا جونز إلى إهداء محبي البيتزا في جميع أنحاء العالم جزءً من ضجيج هذه الرموز. وعلى حسب الموقع، يمكن للمعجبين الحصول على ملحق ما وراء الموضة الهام من خلال ثلاث طرق: مسح رمز الباركود على نشرة صندوق البيتزا، أو مسح رمز الباركود في رسالة البريد الإلكتروني لتأكيد التسليم أو النقر على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الترويجية عن طريق بابا جونز المحلية.

علق جو بلونديل ، نائب رئيس التسويق الدولي في بابا جونز: “يوجد الكثير من الضجيج العالمي المحيط ب NFTs حاليًا، ولكن لا يمكن للجميع فهم ماهيتها أو كيفية الحصول عليها. ومن ثم، يسر بابا جونز أن تدخل NFTs في التوجه السائد، مما يجعلها متاحة لمحبي البيتزا وجامعي الأعمال الفنية الرقمية والمهنيين المميزين على حدٍ سواء. خلال الوقت القصير الذي يستغرقه طلب البيتزا، يمكن للناس وضع أيديهم على أحد تصميمات الحقائب الساخنة التسع الرائعة ل NFT

ولقد بدأت NFT أو الرموز غير القابلة للاستبدال من قبل مصمم محترف يدعى توم هوف، يقيم في أسبانيا، والفنان آش سكيتش من قلب سانت مارتينز في لندن، وكلاهما استوحى إشارات من الحقيبة الساخنة لسائق التوصيل، وحملة بابا إكس شيدر التي ظهرت العام الماضي.

تسبب هذا التعاون الهزلي في إدخال أحد أنواع الجبن المفضلة عالميًا -الشيدر- إلى عالم الموضة من خلال مجموعة ملابس الشارع الخاصة بها. ولقد بيعت مجموعة حصرية من ملابس وإكسسوارات سائقي التوصيل المعاد تدويرها عن طريق سوق الأزياء الدولي ديبو في عام 2021.

تعتبر NFT Hot Bags الموضة الثانية التي اطلقتها بابا جونز، حيث سيتم بيع عدد محدود من الحقائب الساخنة من خلال ديبوب عبر الموقع الإلكترونيwww.depop.com/ nfthotbag، مع عرض حقيبة واحدة لفائز واحد على موقع NFT المصغر، ويمكنه استرداد قيمة NFT بين 1 مارس إلى 12 إبريل لعام 2022.

وقد تم صك NFT Hot Bags من بابا جونز من خلال Tezos، التي تعتبر سلسلة بلوكتشين موفرة للطاقة، بما يعني أن NFTs أيضا موفرة للطاقة.

تشتمل مجموعة شيدر الجديدة من بابا جونز على بيتزا جديدة لذيذة مثل Cheddar Bacon Cheeseburger، و Mexican Carnitas، إلى جانب إصدارات Cheddar من Papadia. جميعها متاحة للطلب من خلالwww.papajohns.com أو من خلال التطبيق. سوف تتنوع مجموعة الشيدر المتاحة طبقا للسوق

ملاحظات للمحررين:

تختلف آلية الاسترداد الخاصة ب NFT باختلاف السوق، وسيتم نشر تفاصيل الاسترداد المحلية على الموقع الإلكتروني لبابا جونز، وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة له.

للمزيد من المعلومات بشأن هدية NFT المجانية من الحقيبة الساخنة، أو الصور، أو المقابلات، يرجى التواصل من خلال natalie@highlightpr.co.uk

لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المتوفرة في قائمة بابا جونز، يرجى زبارة PapaJohns.com

نبذة عن بابا جونز

شركة بابا جونز إنترناشيونال (بورصة ناسداك: PZZA) افتتح أبوابه عام 1984 بهدف واحد: مكونات أفضل. BETTER PIZZA.® تؤمن شركة بابا جونز بأن استخدام مكونات عالية الجودة ينتج بيتزا عالية الجودة. عجينتها الأصلية مصنوعة من ستة مكونات فقط وهي طازجة وغير مجمدة أبدًا. تضع شركة بابا جونز على البيتزا الجبن الحقيقي المصنوع من جبن الموزاريلا وصلصة البيتزا المصنوعة من الطماطم الناضجة الطازجة واللحوم الخالية من الحشو. كانت أول سلسلة توصيل بيتزا وطنية تعلن عن إزالة النكهات الاصطناعية والألوان الاصطناعية من قائمة طعامها بالكامل. يقع المقر الرئيسي لشركة بابا جونز في لويزفيل بولاية كنتاكي، وهي ثالث أكبر شركة توصيل بيتزا في العالم مع أكثر من 5,500 مطعمًا في 50 دولة ومنطقة اعتبارًا من 26 سبتمبر 2021. لمزيد من المعلومات حول الشركة أو لطلب بيتزا عبر الإنترنت، تفضل بزيارة www.PapaJohns.com أو قم بتنزيل تطبيق Papa John’s للجوال لنظام التشغيل iOS أو أندرويد.

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=CUW0PmR9TlY

الصورة –

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1758979/Papa_Johns_Logo. jpg