‫ معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 يعالج التحديات الرئيسية التي تواجه مدن المستقبل

برشلونة، 11 مارس 2022 /PRNewswire/ — ستستضيف مشيرب قلب الدوحة، في 29 و 30 مارس 2022، نسخة جديدة من معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية ، الفعالية الرائدة في مجال الابتكار الحضري في المنطقة. وستركز النسخة الثانية من المعرض التجاري، التي شعارها “مستقبل مستدام أكثر مرونة”، على التحديات الرئيسية التي تواجه مدن المستقبل والحلول التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا لأولئك الذين يعيشون فيها.

وسيقدم معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية، الذي ترعاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة قطر؛ بدعم من مختبر الابتكار، تسمو، وتستضيفه مشيرب قلب الدوحة، وتنظمه فيرا دي برشلونة، برنامجًا كاملاً من المحادثات يركز على خمسة مواضيع: المدن المستدامة، والاقتصاد العالمي والجهوزية الرقمية، والفعاليات الرياضية في مجتمع متصل، والمدينة كمنصة، وإعادة صياغة الخدمات الرقمية العامة.

ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 70 متحدثا، على الصعيدين الدولي والمحلي على السواء، وأن يتبادلوا الأفكار والحلول حول كيفية تهيئة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمدن والمواطنين. والجدير بالذكر أن الخطابين الرئيسيين سيلقيهما بيتر هيرشبرغ وجوناس كجيلبرغ.

هيرشبرغ هو مستشار ابتكار وخبير في المدن والشركات، والرئيس التنفيذي لمنصة Lighthouse.one، وشريك مشروع في Catalyst Opportunity Zone Impact Fund والرئيس المؤسس لمركز Maker City للابتكار الحضري. أما كجيلبرغ هو مؤلف مشارك لكتب Gear Up المستخدمة في البرنامج التنفيذي لماجستير إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد، ورئيس مجلس إدارة Nornorm، وهي شركة تروج لنموذج الانتشار الاستهلاكي.

وسيكون للحدث أيضًا، بالإضافة إلى المؤتمر، منطقة معارض تضم أكثر من 50 شركة مشاركة، تمثل 20 بلدًا مختلفًا. وتشمل هذه شركات التكنولوجيا مثل: أوريدو، أو هواوي، أو ميكروسوفت، أو بنك قطر الوطني، أو فودافون، أو ميزة التي ستقدم للزوار أحدث الحلول في الابتكار الحضري.

ويعد معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية جزءًا من استراتيجية التدويل لمؤتمر معرض المدينة الذكية العالمي، وهو القمة الدولية الرائدة في مجال المدن الذكية والحلول الحضرية التي تنظمها فيرا دي برشلونة، والتي ستعقد دورتها الثانية عشرة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 في برشلونة، إسبانيا.

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