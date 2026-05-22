‫ملاذاً للهروب من حر الصيف الخليجي “نادي شاطئ كارب ديم” في بوكيت وجهة مسافري الشرق الأوسط للأناقة والفخامة

بانكوك، تايلاند – – Media OutReach Newswire22 مايو 2026 – في خطوة تهدف إلى استقطاب مسافري الشرق الأوسط الباحثين عن ملاذات موسمية راقية، أعلن “نادي شاطئ كارب ديم”، الرائد بأجوائه المستوحاة من سحر البحر الأبيض المتوسط على شاطئ “بانغ تاو” في بوكيت، عن إطلاق تجربته الحصرية المبتكرة للحياة الشاطئية الفاخرة، وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي دفع بالطلب نحو الوجهات السياحية الفاخرة في تايلاند إلى مستويات قياسية، إذ يتربع النادي في قلب بوكيت ليمثل ملاذاً استثنائياً يمتزج فيه رقي المذاق الساحلي بأناقة الأنشطة الشاطئية، فضلاً عن برامج ترفيهية آسرة تبدأ من سحر الغروب وتمتد حتى أطراف الليل، لتلبي بدقتها تطلعات المسافر الدولي ذي الذوق الرفيع.

تبرز منطقة “بانغ تاو” الراقية في جزيرة بوكيت كإحدى أكثر وجهات الملاذات الفاخرة جاذبية في جنوب شرقي آسيا للمسافرين الأثرياء من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، إذ تلبي هذه المنطقة — التي تحتضن أكبر مساجد الجزيرة وتشتهر بمنتجعاتها الفاخرة ونواديها الشاطئية ومقومات الحياة العصرية الراقية — تطلعات مسافري الفخامة الباحثين عن الحيوية والخصوصية والراحة. ويعكس هذا الأمر تحولاً أوسع في سلوكيات السفر الفاخر لدى الجمهور في الشرق الأوسط بالنسبة للوجهات الشاطئية المتميزة مثل “نادي شاطئ كارب ديم” في بوكيت.

قال بروس هانراهان، الشريك المالك والمؤسس لنادي شاطئ كارب ديم في بوكيت: “على مدى العقدين الماضيين من العمل في النوادي الشاطئية الفاخرة على مستوى العالم، كان أحد أكبر التحولات التي شهدتها هو بحث المسافرين الأثرياء عن تجارب تعكس الأسلوب الذي يفضلونه في العيش والتواصل الاجتماعي والسفر.”

وأضاف: “هناك طلب متزايد، لا سيما بين المسافرين من الشرق الأوسط، على الوجهات التي تجمع بين الأجواء النابضة بالحيوية والراحة والخدمة الراقية، وقد تطورت بوكيت، وخاصة منطقة بانغ تاو، لتقدم تجربة أكثر تطوراً وقائمة على أسلوب الحياة العصري مقارنة بما كان يرتبط بالجزيرة تقليدياً.”

يُشكل المسافرون من الشرق الأوسط القوة الشرائية الأعلى قيمة ضمن القطاعات السياحية الوافدة إلى تايلاند، إذ يميلون إلى السفر في مجموعات أو برفقة عائلاتهم لمدد تتراوح بين 7 و14 يوماً أو تزيد عن ذلك، بمتوسط إنفاق يراوح بين 80,000 و100,000 بات تايلاندي للرحلة الواحدة، وفقاً لبيانات هيئة السياحة التايلاندية.

وفي السياق ذاته، يظهر جلياً تأثر الفئات الشابة من هؤلاء المسافرين الأثرياء بأنماط السفر القائمة على محاكاة أسلوب الحياة العصري، حيث باتت المفاضلة بين الوجهات السياحية واختيارها ترتكز أساساً على مدى تميز المرافق، وحصرية تجارب الضيافة المنسقة، فضلاً عن الحضور والتفاعل الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الطلب على التجارب الفاخرة التي ترتكز حول المذاق الساحلي الراقي، وثقافة الاسترخاء في الكبائن الشاطئية، والخدمات المتميزة، وسط أجواء اجتماعية تتسم بالرقي والهدوء بعيداً عن صخب الحفلات التقليدية.

وتجسيداً لهذا المفهوم، صاغ “نادي شاطئ كارب ديم” في بوكيت تجربة استثنائية تتمحور حول الأجواء الشاطئية الراقية، والضيافة الفاخرة، والأنشطة المتكاملة على مدار اليوم، وهو أسلوب نجح في استقطاب نخبة من الضيوف المتميزين، وفي مقدمتهم ليزا، نجمة الموسيقى العالمية وممثلة مسلسل “اللوتس الأبيض”.

يتميز النادي بموقعه الاستراتيجي على شاطئ “بانغ تاو”، حيث يدمج بين تجارب الطهي المستوحاة من أجواء البحر الأبيض المتوسط، والاسترخاء الفاخر على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية المتميزة، وذلك ضمن بيئة صُممت خصيصاً لتمنح الزوار تجربة غامرة ومصقولة من الفجر حتى مغيب الشمس وطوال الليل، وبدلاً من التركيز على الأنشطة الليلية الصاخبة فحسب، يرتكز تموضع النادي على تقديم ضيافة قائمة على التجربة الحصرية ضمن أجواء متميزة.

وفي هذا الصدد، أضاف بيني دي بيليس، الشريك المالك والمؤسس لنادي شاطئ كارب ديم في بوكيت قائلاً: “الفخامة اليوم تتمحور حول القصد والغاية، فالضيوف يبحثون عن بيئات راقية تتيح لهم التواصل الاجتماعي والاحتفال وعيش الأجواء الفريدة، ولكن بأسلوب يضمن لهم الراحة الكاملة، ويمنحهم تجارب منسقة ومخصصة بعناية لتلبي تطلعاتهم الشخصية.”

وأضاف بيني: “لقد صممنا التجربة في ’نادي شاطئ كارب ديم‘ لتجمع بين الأجواء الاجتماعية النابضة بالحيوية، والراحة الفائقة المرتكزة على العناية بكل تفصيلة، إذ يتنقل الضيوف بسلاسة بين روعة المذاق الشاطئي، والاسترخاء النهاري، وجلسات وقت الغروب، واللقاءات الاجتماعية، دون الشعور بأي ازدحام أو صخب الحفلات التقليدية، وهذا هو التوازن الدقيق الذي بات يبحث عنه معظم مسافري الفخامة اليوم.”

ومع ترسيخ بوكيت لمكانتها وجهةً عالمية لأسلوب الحياة الفاخر، يُتوقع أن تحافظ منطقة بانغ تاو — بما تملكه من مزيج يجمع بين الضيافة الشاطئية، والأنشطة الترفيهية الراقية، والثقافة الاجتماعية العالمية — على جاذبيتها الفريدة للجمهور في الشرق الأوسط الباحثين عن ملاذ راقي يَقيهم حرارة الصيف.

نبذة عن كاربِه دييم بيتش كلوب

تأسس كاربِه دييم بيتش كلوب في عام 2021، وهو وجهة شاطئية مستوحاة من أجواء البحر الأبيض المتوسط، تقع على شاطئ بانغتاو بيتش في بوكيت، تايلاند. يجمع النادي بين المأكولات الساحلية الراقية، وصالة شاطئية أنيقة، والكوكتيلات الحرفية، والعروض الترفيهية الحية، لتقديم تجارب يومية لا تُنسى تمتد على مدار اليوم. وتشمل البرامج المميزة بيسبوك بلودي ماري صندايز، ولا دولتشي فيتا صندايز برانش، وعروض النار المميزة التي تُقام أيام الأربعاء والأحد، وغيرها الكثير.