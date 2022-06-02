‫ منحت Intertek شهادة Tick-Mark الرائدة في الصناعة لمكيف الهواء V8 من ميديا

تشير الشهادة إلى موثوقية الهيكل الطاغي والتشغيل المستقر بدرجة حرارة عالية للغاية وكفاءة الطاقة العالية جدًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2022 / PRNewswire / — منحت Intertek (أو “ (Group”) ، وهي شركة رائدة في مجال ضمان الجودة الشاملة للصناعات في جميع أنحاء العالم، ثلاث شهادات Tick-Mark إلى مكيف الهواء V8 VRF من ميديا (“ V8 VRF”) ، بعد حفل إطلاق المنتج العالمي في دبي.

Tick-Mark هو برنامج Intertek الرائد المستقل والمحايد للتحقق من أداء المنتج والمطالبة به. يوفر البرنامج التحقق المستقل من حيث الجودة والسلامة والأداء والوظيفة والمسؤولية الاجتماعية وموثوقية المنتج، مما يمنح المصنعين والموزعين وتجار التجزئة نقطة تمييز في السوق وراحة البال للمستهلكين بشأن مشترياتهم من المنتجات.

في حفل الإطلاق، منحت Intertek ثلاث شهادات Tick-Mark إلى V8 VRF ، والتي تغطي موثوقية الهيكل المجانية، والتشغيل المستقر بدرجة حرارة عالية للغاية وكفاءة الطاقة العالية للغاية، والتي تم التحقق منها جميعًا بشكل احترافي للامتثال لمتطلبات الشهادة.

قال صني راي، رئيس Intertek للكهرباء والعالم المتصل: “عملت إنترتك بشكل وثيق مع ميديا لسنوات عديدة والتزمت بتقديم خدمات رائدة في هذا المجال، واختبار عالي الجودة وإصدار الشهادات، والمشاركة في تطويرها السريع في مجال التبريد. في المستقبل، سنواصل الاستفادة من حلول ATIC الرائدة والقدرات المهنية وخبرة الخدمة العالمية الواسعة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتعزيز شراكتنا مع ميديا، والعمل معًا بشكل وثيق لدفع ترقيات المنتجات والابتكار في الصناعة “.

شهادة Tick-Mark للموثوقية العالية للهيكل الطاغي:

كان V8 VRF من ميديا رائدًا في تحقيق سلك غير قطبي ثنائي النواة 0.75 مم 2 بمسافة طويلة للغاية تبلغ 2000 متر واتصال قوي مضاد للتداخل وعالي الموثوقية لـ 150 عقدة في إطار شبكة اتصالات VRF .

شهادة Tick-Mark للتشغيل المستقر بدرجة حرارة عالية للغاية:

يعتمد V8 VRF من ميديا نظام إدارة حرارية جديد وفعال لصندوق تحكم كهربائي مغلق ونظام تحويل تردد تيار مباشر كامل قوي للخصائص المناخية لدرجات الحرارة والرطوبة العالية.

شهادة Tick-Mark لفعالية الطاقة الفائقة:

إن كفاءة الطاقة في MEDIA V8 VRF المقاسة في ظل ظروف العمل في الهواء الطلق 46/24 درجة T3 أعلى بنسبة 40% من الحد الأدنى لكفاءة الطاقة المسموح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أجرت Intertek أيضًا تقييمًا شاملاً لـ V8 VRF فيما يتعلق بمقاومة الأعاصير، ومقاومة الزلازل، ومقاومة التآكل، وجودة الهواء الداخلي. كما كانت النتائج رائدة في الصناعة، مما مكن ميديا من الحصول على شهادة Tick-Mark منفصلة لهذه المعلمات.

نبذة عن تقنيات البناء في ميديا

يعد قسم تقنيات البناء في ميديا أحد قطاعات الأعمال الخمسة الرئيسية في مجموعة ميديا. يركز على بناء المنتجات والخدمات والصناعات ذات الصلة، بناءً على المنصة الرقمية الذكية، واستخدام معدات ومرافق البناء + التكنولوجيا الرقمية + التخطيط البيئي الصناعي، لفتح “تدفق حركة المرور” و “تدفق المعلومات” و “تدفق الشعور” و “تدفق الطاقة” لنظام البناء. إنه يعمل على تمكين صناعة البناء من خلال التكنولوجيا الذكية.

نبذة عن Intertek

Intertek هي شركة رائدة في هذا المجال تضم أكثر من 44000 موظف في 1000 موقع في أكثر من 100 دولة. نحن نقدم خبرة ضمان الجودة الشاملة على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع من خلال عملياتنا الرابحة في هذا المجال وثقافتنا التي تركز على العملاء.

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