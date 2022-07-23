‫منح شركة “واليكس” تصنيف رائد في مسابقة ماجيك كوادرانت للعام 2022 لإدارة الوصول المميز

تم الاعتراف بها به على استكمال الرؤيا والقدرة على التنفيذ لديها

باريس، 23 تموز/يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة واليكسأ ( (Euronext: ALLIX ، وهي شركة أوروبية متخصصة في نشر برامج الأمان الإلكتروني وخبيرة في حلول الوصول والهوية، اليوم أنه تم تصنيف واليكس من قِبل غارتنر كشركة رائدة في تقرير ماجيك كوادرانت لـ إدارة الوصول المميز. واستند التقييم إلى معايير محددة حللت اكتمال رؤيا الشركة وقدرتها على التنفيذ.

رؤيا PAM4ALL

تنفذ واليكس رؤياها لبرمجية PAM4ALL (“بام للجميع”) التي تتمثل في تقديم الوعد بتحويل رقمي آمن للجميع. وهي برمجية تعالج بشكل خاص التحديات الرقمية الجديدة، مثل المخاطر المتعلقة بإضفاء الطابع الديمقراطي على العمل عن بعد والهجين، والاعتماد المتزايد للخدمات السحابية، وتطوير المدن الذكية، والأتمتة في البيئات الصناعية والخدمات المالية.

لتحقيق هذه الرؤية، قدمت واليكس برمجية PAM4ALL ، وهو حل موحد يجمع بين جميع تقنيات واليكس التي تتجاوز تأمين الحسابات المميزة. تؤمن برمجية PAM4ALL جميع المستخدمين ونقاط النهاية المكشوفة وفقًا لمبدأ الامتياز الأقل.

توفر برمجية PAM4ALL من شركة واليكس القيمة لجميع القطاعات وخاصة القطاعات الأكثر أهمية مثل الصناعة.

وفقًا لـ غارتنر، “يقدم قادة PAM مجموعة أدوات شاملة لإدارة الوصول المتميز. لقد نجح هؤلاء البائعون في بناء قاعدة عملاء مثبتة وتدفقات إيرادات كبيرة ولديهم تقييمات عالية للجدوى ونمو قوي في الإيرادات. يظهر هؤلاء القادة أيضًا دليلًا على الرؤيا الفائقة لديهم والتنفيذ للمتطلبات المتوقعة المتعلقة بالتكنولوجيا أو المنهجية أو وسائل التسليم. يُظهر قادة الشركات البائعة عادةً رضا العملاء عن قدرات PAM و / أو الخدمة والدعم ذات الصلة.”

ماجيك كوادرانت 2022 ™ لإدارة الوصول المتميز

تقارير ماجيك كوادرانت هي تتويج لبحوث صارمة وقائمة على الحقائق في أسواق معينة، وهي توفر رؤية واسعة النطاق للمواقف النسبية لمقدمي الخدمات في الأسواق التي يكون فيها النمو مرتفعًا ويتميز فيها مقدمو الخدمة. يتم تصنيف مقدمي الخدمة في أربعة أقسام: القادة، والمتحدون، والحالمون، واللاعبون المتخصصون. يمكّنك البحث من تحقيق أقصى استفادة من تحليل السوق بما يتماشى مع الاحتياجات الفريدة لعملك التجاري والتكنولوجيا التي تقدمها.

لعرض نسخة مجانية من تقرير ماجيك كوادرانت لمعرفة المزيد حول نقاط القوة والتحذيرات الخاصة بـ واليكس، من بين عروض المزودين الأخرى، انقر هنا:: https://www.wallix.com/ gartner-2022-magic-quadrant- pam

لا تصادق شركة غارتنر على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في المنشورات البحثية الخاصة بنا، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتكون منشورات شركة غارتنر البحثية من آراء مؤسسة أبحاث غارتنر ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي غارتنر مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

غارتنر، ماجيك كوادرانت لإدارة الوصول المتميز، مايكل كيلي، جيمس هوفر، فيليكس غاجنز، أبهودي، تم نُشر البيانات يوم 19 تموز/يوليو 2022.

تُعد غارتنر وماجيك كوادرانت علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة غارتنر والشركات التابعة لها أو أي منهما في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي وتستخدمان في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة.

عن واليكس

شركة برمجيات واليكس تقدم حلول الأمن السيبراني، وهي الشركة الأوروبية المتخصصة في حلول الهوية الرقمية وأمان الوصول. برمجية PAM4ALL من شركة واليكس، الحل الموحد لإدارة الامتيازات، تمكّن الشركات من الاستجابة لتحديات حماية البيانات الحالية. وهي تضمن الكشف عن الهجمات الإلكترونية والمرونة تجاهها، مما يتيح استمرارية الأعمال. يضمن الحل أيضًا الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالوصول إلى البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الهامة. يتم توزيع برمجية PAM4ALL من واليكس من خلال شبكة تضم أكثر من 300 بائع ومدمج في جميع أنحاء العالم. وإذ هي مدرجة على مؤشر يورونكست ( (ALLIX ، تدعم واليكس أكثر من 1900 مؤسسة في تأمين التحول الرقمي الخاص بها. واليكس هي أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة “هيكساتراست” وهي مدرجة على مؤشر Futur40 ، وهو أول تصنيف لشركات النمو في البورصة تنشره” فوربس فرنسا”، وهو جزء من مؤشر Tech 40 .

تؤكد واليكس على مسؤوليتها الرقمية وتلتزم بالمساهمة في بناء مساحة رقمية أوروبية موثوقة، ما يضمن أمان وسرية البيانات للمؤسسات وكذلك للأفراد المعنيين بحماية هويتهم الرقمية وخصوصيتهم. يجب أن تكون التكنولوجيا الرقمية، سواء للاستخدام المهني أو الشخصي، أخلاقية ومسؤولة من أجل متابعة تحول رقمي مجتمعي آمن يحترم الحريات الفردية.

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