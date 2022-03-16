‫منصة تداول الأصول الرقمية دي آي أف أكس (DIFX) تطلق هوية مؤسسية جديدة وأول برنامج من نوعه من دبي

– أعلنت دي آي أف أكس عن “برنامج الترشيح”، وهو برنامج ضمان تأمين أصول المتداولين ونقلها إلى المستفيدين في الظروف الصعبة.

– تقوم دي آي أف أكس ب تخزين محافظ العملاء بعيدًا عن المنصة باستخدام فايربلوكس FireBlocks ) ) مما يجعلها واحدة من المنصات المركزية القليلة المؤمنة بالكامل على مستوى العالم.

– تتيح دي آي أف أكس للمتعاملين بالانتقال بين الأصول الرقمية والتقليدية بطريقة آمنة وسلسة.

جزر الكايمان, 16 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — كشفت منصة تداول الأصول الرقمية دي آي أف أكس (DIFX) عن هويتها المؤسسية الجديدة خلال مشاركتها في معرض العملات الرقمية في دبي (Crypto Expo Dubai) في حضور الرئيس التنفيذي للشركة والشركاء وفعاليات إعلامية. كما أعلنت DIFX خلال الفعالية عن خدمتها المبتكرة الجديدة “برنامج الترشيح” التي تأتي لتضيف ميزة جديدة تتميز بها المنصة، تضاف إلى ميزتها الرئيسية باعتبارها منصة تربط بين الأصول الرقمية وفئات أصول متعددة تشمل المؤشرات والفوركس والعملات الرقمية والمعادن والسلع بشكل آمن ومضمون. وDIFXهي منصة مركزية للتداول عبر الأصول (Centralized Exchange – CEX)، تتركّز بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى نموها المتسارع في أسواق جنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وأعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لـDIFX “جيتو كاتاريا” عن فخره بما حقّقته الشركة بأقل من سنة. وأشار إلى أن الشركة مصممة على إنشاء نظام مالي جديد، يثُقف ويمكن ويزيل الفجوة بين المعرفة والتداول الرقمي ليربط بينهما بطريقة آمنة، شاملة، جديرة بالثقة وسريعة وسهلة الاستخدام. وأضاف: “سوف تنسجم هويتنا الجديدة مع ميزاتنا القادمة وخبرتنا التجارية، وتطور حالات اعتماد وتبني الأصول الرقمية عالمياً. إن علامتنا التجارية هي انعكاس لالتزامنا بالإصغاء المستمر إلى مستخدمينا وتسهيل العلاقات معهم”.

ويتيح “برنامج الترشيح” ضمان تأمين أصول المتداولين ونقلها إلى المستفيدين في ظل ظروف تكتنفها الشكوك. هذه الميزة تقدمها للمرة الأولى منصة تداول مركزية للأصول الرقمية للمتعاملين معها، حيث يتم نقل موجودات المحفظة الرقمية من العميل المتوفي إلى شخص أو أشخاص سبق أن رشحهم لوراثة أصوله الرقمية من بعده. وأوضح “جيتو” أن هذه الميزة هي واحدة من الميزات المبتكرة التي ترتكز على العملاء، وقد قمنا بتنفيذها لأننا نطمح إلى إراحة عملائنا ونأمل في أن نساهم في تخفيف مخاوفهم من المستقبل والتحديات التي يحملها. هذا يعكس نهجنا الذي يتمحور حول عملائنا، وإيماننا بالراسخ بضمان الثقة واستمرار الخدمة حتى في أشد وأقسى الظروف.

خدمات مبتكرة أخرى من DIFX :

حساب الشركات، وهو نوع حساب يمتاز بخصائص عديدة مثل رسوم مخفضة على التداول، خصومات ضريبية واستشارات تجارية.

مكافآت تسمح للمستخدمين بتحقيق عائد من دون جهد عبر تجميد الأصول ( Staking ). وتمكن مكافآت DIFX المستخدمين من الاحتفاظ بالأصول الرقمية لفترات زمنية أطول، وتجدر الإشارة إلى أن DIFX لا تتدخّل في هذه العملية، بما أن تجميد الأصول يتم بين الممثل الرقمي ( Token ) والمستخدم ( User ).

). وتمكن مكافآت المستخدمين من الاحتفاظ بالأصول الرقمية لفترات زمنية أطول، وتجدر الإشارة إلى أن لا تتدخّل في هذه العملية، بما أن تجميد الأصول يتم بين الممثل الرقمي ( ) والمستخدم ( ). تعديل بنية المكافآت التي تسمح للمستخدمين بزيادة الحد الأقصى للمكافآت في كل مرحلة من مراحل التداول. يمكن للمستخدمين الحصول على ما قيمته 500 دولار أميركي من الممثل الرقمي DIFX عند التسجيل أو التداول أو التداول.

هذا وحققت DIFX، التي أطلقت في سبتمبر 2021، نجاحات بارزة بالفعل. حيث تعتمد المنصّة المركزية لتداول الأصول الرقمية على تشفير كامل البيانات وخاصة عند الانتقال بين الأصول الرقمية والتقليدية وتقوم بالتخزين البارد للبيتكوين. كما أصدرت DIFX تطبيقها الخاص بنظامي تشغيل iOS وAndroid لمساعدة مستخدميها في جعل تجربة تداول الأصول الرقمية أكثر سلاسة. وفي أقل من عام، تم إدراج الممثل الرقمي للاستخدام التابع لـ DIFX على CoinMarketCap وحقق المركز الأول على قائمة الرابحين في عام 2021.

في الوقت الذي تعرضت فيه بعض منصات تداول الأصول الرقمية المركزية التي تحتفظ بمحافظ العملاء على منصاتها للاختراق، وهو الأمر الذي ساهم بزعزعة ثقة المستخدمين، ضمنت DIFX منذ البداية مصداقيتها من خلال تخزين محافظ العملاء بعيدًا عن المنصة باستخدام فايربلوكس FireBlocks)) مما يجعلها واحدة من المنصات المركزية القليلة المؤمنة بالكامل على مستوى العالم. فايربلوكس هو من أبرز مؤسسات الحفظ الأمين في العالم بحصة سوقية تزيد عن 30٪. كما دخلت DIFX في شراكة مع Sumsub لضمان أقصى قدر من الامتثال عند تسجيل العملاء الجدد والتداول بأدوات الامتثال من فئة مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك واعرف معاملتك.

واختتم مؤسس DIFX جيتو كاتاريا حديثه قائلا:” نهدف إلى دمج عالميّ الأصول الرقمية والتقليدية من خلال تداول سلس عبر الأصول لأننا نعتقد أن مستقبل التمويل ينطوي على إمكانيات لا حصر لها”.

وتجدر الإشارة إلى أن دي آي أف أكس (DIFX) شاركت في جلسات مختلفة خلال كريبتو أكسبو دبي (Crypto Expo Dubai). حيث تحدث “جيتو كاتاريا” عن موضوع تنظيم الأصول الرقمية، واعتمادها وكيفية عمل منصات التداول المركزية في العالم الحديث، في حين ناقش أسامة باري، كبير مسؤولي التكنولوجيا، أسباب ازدهار منصات التداول المركزية في الاقتصاد الرقمي”.

حول دي آي أف أكس ( DIFX ) :

هي منصة مركزية للتداول عبر الأصول مؤمنة بالكامل تتيح للمستخدمين التداول بين فئات أصول متعددة تشمل المؤشرات والفوركس والعملات الرقمية والمعادن والسلع وما إلى ذلك. تأتي محفظتنا المشفرة المؤمنة بالكامل من شراكتنا مع Fireblocks، والتي تعد واحدة من أفضل مؤسسات الحفظ للأصول الرقمية في العالم بحصة سوقية تزيد عن 30٪. دي آي أف أكس لها ممثل رقمي للاستخدام خاص بها يحمل رمز DIFX؛ متوافق مع ERC20 وBEP20. تتيح ممثلات DIFX الرقمية للمستخدمين الاستفادة من خصم يصل إلى 25٪ على رسوم التداول في منصة DIFX. تؤمن المنصة أكاديمية DIFX متعددة اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتعمل على استراتيجيات ترخيص عالمية لضمان أنها متاحة للجميع.نالت DIFX جائزة “أفضل منصة تداول جديدة لعام 2021” من قبل Forex Expo ومجلة Entrepreneur Middle East.

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