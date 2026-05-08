‫ميرا للاستثمار والتطوير تعلن عقد شراكة استراتيجية مع آر في كابيتال في مختلف أعمال علامتيها التجاريتين في قطاع الضيافة

بالي، إندونيسيا – Media OutReach Newswire – 8 مايو 2026 – أعلنت مجموعة ميرا للاستثمار والتطوير، التي تقع في بالي وتعمل في مجال تطوير وإدارة منشآت الضيافة وتشمل أعمالها إدارة مساكن وفنادق ومنتجعات ومنشآت ضيافة محلية الطابع وتحمل أسماء علامات تجارية راقية في مختلف أنحاء إندونيسيا وأكثر من 1000 وحدة يجري إنشاؤها حاليًا، عقد شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة آر في كابيتال المتخصصة في إدارة الاستثمارات، والتي أنشأت مكاتب لها في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة متخصصة في العقارات الفندقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تشمل الشراكة حصصًا في اثنتين من أبرز علامات ميرا التجارية في قطاع الضيافة، وهما فنادق سوموس هوتيلز ومنتجعات كوكانا، إلى جانب إمكانية الوصول إلى خمسة مواقع إضافية على الأقل في إندونيسيا وتايلاند واليابان وغيرها خلال السنوات الخمس المقبلة.

يتضمن استثمار آر في كابيتال ضخ رؤوس أموال هائلة في عام 2026 لتسريع وتيرة توسعات أعمال ميرا في المنطقة، مع الاستعداد لتطوير أصول ضيافة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار أمريكي في شتى أنحاء آسيا.

قال فينيش موتواني، الشريك الإداري ورئيس مسؤولي الاستثمار في آر في كابيتال: “حققت ميرا إنجازًا لم تحققه سوى القليل من شركات الضيافة في جنوب شرق آسيا إذ إنها أعدت برنامجًا لتعميق توسعاتها العملية بجدية، ولم تكتفِ بوضع خطة تطوير. لذلك ندعم أصولها وفريق إدارة أعمالها، ونعتبر فنادق سوموس هوتليز ومنتجعات كوكانا بدايةً لإنجاز أكبر بكثير”.

لا يعكس هذا الاستثمار ثقة آر في كابيتال في الأصول الفردية فقط، بل يدل أيضًا على ثقتها في برنامج أعمال ميرا الأوسع نطاقًا الذي يوضح قدرة ميرا على تحديد الوجهات الناشئة، وإنشاء مشاريع متكاملة في قطاع الضيافة، والتوسع في مختلف الأسواق من خلال شراكة ميرا مع شركة ذا جيست سوسايتي المتخصصة في إدارة منشآت الضيافة فيما يتعلق بمجال تجربة العملاء وبالتالي تعيد توضيح طريقة إدارة العلامات التجارية في جميع أنحاء آسيا، وبفضل هذه الشراكة، ستفتتح شركة ذا جيست سوسايتي مكتبًا لها في تايلاند في عام 2026 لدعم النمو الإقليمي للمجموعة.

سوموس هوتيلز هي علامة ميرا التجارية للفنادق العصرية، وتم تصميم فنادقها لتكون وجهات ضيافة متكاملة وليست مجرد فنادق تقليدية، وسيكون فندق سوموس هوتيلز أولوواتو المميز، الذي سيضم 250 غرفة وسيقع على الممر التجاري الرئيسي في أولوواتو، أول فندق عصري للإقامة بدون حجز مسبق في المنطقة، وعند افتتاح هذا الفندق في عام 2027 سيحتوي على غرف ضيافة ونادي نهاري ومسبح ومطعم ومتاجر ومنتجع صحي ونادي لياقة بدنية وقاعات مناسبات. تُعد أولوواتو أسرع أسواق الضيافة المصغرة تطورًا في بالي، وصُمم فندق سوموس هوتيلز ليكون أول وجهة ضيافة متكاملة فيها. تحرص المؤسستان على التعاون في استكشاف مواقع جديدة لفنادق سوموس هوتيلز، وتقومان حاليًا بالنظر في إمكانية إنشاء فنادق في منطقة بانج تاو في بوكيت وفي اليابان.

منتجعات كوكانا هي علامة ميرا التجارية للمنتجعات الشاطئية، وتدير حاليًا أول منتجع لها في جزيرة جيلي تراوانجان، ويضم هذا المنتجع حاليًا 45 فيلا بمسابح خاصة، و66 جناحًا فاخرًا يطل على بحيرة، وناديًا شاطئيًا، ومنتجعًا صحيًا، ومطعمين، ولاحقًا في عام 2026 سيُنشئ بالمنتجع مطعم ثالث باسم سينسي إيكان وأجنحة إضافية مطلة على البحيرة. سيشهد عام 2026 أيضًا بداية إنشاء منتجع كوكانا التالي على شاطئ بالانجان في بالي، وهو موقع متميز ويشتهر بأنه من أجمل سواحل الجزيرة، ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذا المنتجع في منتصف عام 2029. تجري حاليًا دراسة على موقعين مرشحين لإنشاء منتجع كوكانا الجديد في تايلاند وهما كوه فانجان وبوكيت، ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في عام 2026، وسيُعد هذا المنتجع باكورة أعمال العلامة التجارية في جنوب شرق آسيا. قال سكوت ماتسون، رئيس العمليات في ميرا للاستثمار والتطوير: “ستظل بالي دائمًا موطننا، لكن هذه الشراكة تمنحنا فرصةً لتكرار ما أنجزناه هنا في أفضل الوجهات في جميع أنحاء المنطقة”.

تتميز ميرا بسجلها الحافل بمبادرات العمل في الأسواق المحلية قبل زيادة الإقبال عليها على نطاق واسع، إذ إن ميرا تستطيع اكتشاف وجهات الضيافة الواعدة لتستعد لتلبية الطلب عليها لاحقًا. يتم أيضًا إنشاء فنادق سوموس هوتيلز ومنتجعات كوكانا بناءً على هذه الرؤية الاستباقية إذ إن ميرا أنشأت هذه الفنادق والمنتجعات في مواقع اكتشفت أنها تعاني من نقص هيكلي في الخدمات نظرًا لوجود العوامل الأساسية التي تؤهلها لزيادة الإقبال عليها رغم قلة الخدمات عالية الجودة بها.

تأسست شركة آر في كابيتال على يد شركاء يجمعون بين الخبرة في مجال الاستثمارات المؤسسية التي اكتسبوها من العمل لدى كيه كيه آر وجولدمان ساكس، والخبرة في العمل في مختلف أسواق المستهلكين والضيافة الآسيوية. تستهدف الشركة أصول الضيافة المتميزة في الأسواق ذات الطلب المرتفع والعرض المحدود لتحقيق عوائد مرتفعة من خلال امتلاك حصص ملكية فيها. تُمثل هذه الشراكة أول أعمال الشركة في قطاع الفنادق ذات العلامات التجارية وأهم مشاريعها في بالي حتى الآن.

يتم حاليًا النظر في إمكانية تأسيس منشآت ضيافة في خمسة مواقع إضافية، كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في مختلف أنحاء آسيا، وهكذا ترسخ شراكة آر في كابيتال مكانة ميرا للاستثمار والتطوير باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات التي نجحت في التوسع في قطاع الضيافة في آسيا.

نبذة عن ميرا للاستثمار والتطوير

تُعد ميرا للاستثمار والتطوير من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات الراقية ومنشآت الضيافة الفاخرة في بالي، وتتميز دائمًا في سوق الاستثمار بمبادراتها بإنشاء مشاريع فاخرة في أكثر المواقع جاذبية في الجزر الإندونيسية. www.mirahdevelopments.com.

نبذة عن آر في كابيتال

تعمل شركة آر في كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، وتقع مقارها في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة، وهي متخصصة في العقارات الفندقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يتميز مؤسسو آر في كابيتال بخبرتهم التي تزيد عن عقدين في مجال الاستثمارات المؤسسية والتي اكتسبوها من العمل لدى كيه كيه آر وجولدمان ساكس، ويتميزون كذلك بخبرتهم الواسعة في العمل في مختلف أسواق المستهلكين والضيافة الآسيوية. www.rv-cp.com.