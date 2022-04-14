‫ندوة عالمية حول مرفق مركز البيانات من الجيل التالي

شنتشن، الصين، 14 أبريل 2022 / PRNewswire / — عقدت شركة Huawei Digital Power ندوة مرافق مركز البيانات من الجيل التالي في 12 أبريل 2022. ضم الحدث ما يقرب من 200 خبير تقني من شركة Colo ، والمؤسسات الكبيرة، وشركات النقل، وشركات الاستشارات، والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار حول ثلاثة مواضيع رئيسية، مثل تعريف مراكز البيانات من الجيل التالي، وحلول الطاقة والتبريد المبتكرة، وكيفية تحقيق أتمتة مرافق مركز البيانات.

قال تشارلز يانغ، نائب الرئيس الأول لشركة Huawei والرئيس التنفيذي لشركة Huawei Data Center Facility ، في ملاحظاته الافتتاحية: “نظرًا لأن حياد الكربون أصبح محل إجماعً عالمي وتوسع الاقتصاد الرقمي، فإن مجال مراكز البيانات تواجه تحديات الاستهلاك المرتفع للطاقة وآثار الكربون الضخمة، والتشغيل والصيانة التي تنطوي على صعوبات والموثوقية المنخفضة. واستجابةً لهذه التحديات، سيتعين على مراكز البيانات أن تتبنى التغييرات في نموذج الخدمة، ودورها في إمدادات الطاقة، ونماذج التشغيل والصيانة. ستعقد Huawei مناقشات متعمقة مع العملاء والجهات الفاعلة في الصناعة لفهم اتجاهات السوق في الوقت المناسب والترويج المشترك للتنمية الخضراء والمستدامة للصناعة من خلال الابتكار والاستثمار المستمر.

الموضوع 1: كيفية تحديد مرفق مركز البيانات من الجيل التالي

اقترح سانجاي كومار سايناني، نائب الرئيس الأول العالمي وكبير مسؤولي التكنولوجيا ( CTO ) في Huawei Data Center Business ، أنه مع النمو الهائل لحجم البيانات وقوة الحوسبة، سيتطور مركز بيانات الجيل التالي للوصول إلى تصميم صديق للبيئة ومنخفض الكربون، والتوسع المرن في السعة، والنشر السريع والبنية المعيارية والمبسّطة والاستدامة.

وقد توصل خبراء الصناعة في هذا الحدث إلى توافق في الآراء بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية لمراكز البيانات في المستقبل: بالإضافة إلى فعالية استخدام الطاقة ( PUE ) المستخدمة على نطاق واسع، هناك مقاييس رئيسية أخرى، بما في ذلك فعالية استخدام الكربون ( CUE) ، وفعالية استخدام المياه ( WUE) ، وفعالية استخدام الفضاء ( SUE) ، وفعالية استخدام الشبكة ( GUE) ، وانبعاثات الملوثات ذات دورة الحياة المنخفضة، سوف تؤثر أيضًا على مستقبل الصناعة. يتميز مرفق مركز البيانات من الجيل التالي باستخدام عالي للطاقة المتجددة، وكفاءة عالية للطاقة، وموثوقية عالية، وإدارة ذكية للغاية.

الموضوع 2: ابتكارات تكنولوجيا الطاقة والتبريد لمرافق مراكز البيانات من الجيل التالي

تعد أنظمة الإمداد بالطاقة والتبريد من الأجزاء الرئيسية لمرافق مركز البيانات. ويعتقد الخبراء الذين حضروا الاجتماع أن مرافق مراكز البيانات من الجيل التالي ستتبنى بنية إمدادات الطاقة فائقة التبسيط، وبطارية ليثيوم أيون، والتبريد الطبيعي، والتبريد السائل. بالنظر إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستصبح المصدر المهيمن للطاقة، فإن تطوير مراكز بيانات منخفضة الكربون مع تعاون “الجيل – الشبكة – التحميل – التخزين” سيكون هو الاتجاه السائد. بالإضافة إلى ذلك، ومع تطوير تقنيات وسياسات استعادة الحرارة، من المتوقع أن تتحول مراكز البيانات من مراكز مستهلكة للطاقة إلى مراكز إمداد للطاقة.

الموضوع 3: كيفية تحقيق أتمتة مرافق مركز البيانات

أخيرًا، عندما يتعلق الأمر بإدارة مرافق مركز البيانات، قال الخبراء إنه سيتم دمج التقنيات الرقمية بشكلٍ أكبر مع أنظمة الإمداد بالطاقة والتبريد لتسهيل إجراء الصيانة التنبؤية، مما يؤدي إلى تحسين موثوقية النظام. تتم أيضًا الاستفادة من التقنيات الذكية لتحسين كفاءة الطاقة لتحقيق فعالية استخدام الطاقة النهائية. في عصر اللوائح المنظمة لانبعاثات الكربون، ستساعد التقنيات الرقمية المزدوجة مراكز البيانات على تحقيق إدارة مرئية ودقيقة لانبعاثات الكربون طوال دورة حياتها.

يتم تجميع الذكاء الجماعي لإلقاء الضوء على مستقبل مرافق مركز البيانات. خلص في زينفو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Huawei Data Center Facility ، إلى أن شركة Huawei ستستمر في تحقيق نجاحات في مجال حلول مرافق مركز البيانات، والتعاون مع الشركاء لبناء نظام بيئي مفتوح ومربح للجانبين، والدخول بشكلٍ مشتركٍ في الجيل التالي من مرافق مركز البيانات.