نظام خدمات ما بعد البيع صار عاملًا رئيسيًا لتطور فينفاست العالمي

تتسارع الاقتصادات الناشئة نحو البدء في استخدام المركبات الكهربائية، ولذلك تعتمد شركة فينفاست على تقديم مجموعة منتجات قوية إلى جانب نظام دائم التطور لخدمات ما بعد البيع، مما يجعل سيارة VF 8 خيارًا جذابًا لعملائها في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire – 22 مايو 2026 – مع تسارع الاقتصادات الناشئة نحو البدء في استخدام المركبات الكهربائية، يقوم جيل جديد من رواد تصنيع المركبات الكهربائية المحليين بتطوير معالم مجال صناعة السيارات على مستوى العالم. تُعد شركة توج التركية وشركتا بروتون وبيرودوا الماليزيتان من الشركات التي يدل نجاحها على تزايد الإقبال على شراء منتجات العلامات التجارية المحلية للمركبات الكهربائية في الأسواق الناشئة إذ تتزايد جهود الدول نحو التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية والاستثمار في مستقبل صناعات السيارات المحلية[1]. تقف فينفاست في مصاف أبرز شركات صناعة السيارات، وهي شركة فيتنامية سريعة التطور في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، إذ إنها تحولت سريعًا من شركة ناشئة إلى أحد أبرز مُصنعي السيارات في بلدها.

ارتفاع معدل الإقبال على المركبات الكهربائية على مستوى العالم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحول فيتنام الأوسع نطاقًا نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية؛ فطبقًا لما ورد عن المجلس الدولي للنقل النظيف، حققت فيتنام حصة سوقية بنسبة 37% في سوق المركبات الكهربائية عام 2025، أي ما يقارب ضعف معدل استخدام المركبات الكهربائية في أوروبا، ولذلك تُعد فيتنام من أسرع أسواق المركبات الكهربائية نموًا في العالم[2]. ساهمت شركة فينفاست في هذا التطور، واستفادت من قوة الإقبال المحلي على المركبات الكهربائية إلى جانب الجهود الحكومية للإسراع في التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل وسائل النقل العام والتنقل اليومي.

واصلت شركة فينفاست تطورها السريع في عام 2026، بعد النجاح الكبير الذي حققته في عام 2025 إذ إنها سلمت 175,099 مركبةً في فيتنام، وسلمت في شهر إبريل من هذا العام وحده 24,774 مركبةً كهربائيةً محليًا، وبذلك بلغ إجمالي مبيعاتها في الأشهر الأربعة الأولى من العام 78,458 مركبةً. من ثم تصدرت فينفاست سوق صناعة السيارات في فيتنام لمدة 19 شهرًا على التوالي حتى الآن.

تتضمن أهم عوامل نجاح فينفاست اهتمامها باستمرار استحسان العملاء ورضائهم عن تجربة امتلاك مركبات كهربائية على المدى الطويل، وتهتم الشركة بتحقيق ذلك خاصةً من خلال خدمات ما بعد البيع لتجعل عملية التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية أكثر سلاسة وراحة لعملائها. قرب نهاية عام 2025، أنشأت الشركة نحو 400 مركز صيانة في مختلف أنحاء فيتنام، كما حرصت على التوسع سريعًا في إنشاء مرافق شحن المركبات الكهربائية من خلال التعاون مع شبكات شركائها من أجل إنشاء ما يصل إلى 150,000 مركز شحن على مختلف أنحاء البلاد.

علاوةً على ذلك، تسعى فينفاست إلى زيادة إمكاناتها في مجال دعم العملاء على مستوى العالم. خلال مؤتمر فينفاست العالمي للأعمال لعام 2026، الذي عُقد في هانوي في وقت سابق من الشهر الحالي، وقَّعت الشركة مذكرات تفاهم مع 29 شريكًا دوليًا في مجال خدمات ما بعد البيع في عدة أسواق، وطبقًا لمذكرات التفاهم، سينشئ الشركاء مراكز صيانة للمركبات الكهربائية موافقة لمعايير فينفاست العالمية، ومدعومة بتدريب فني معياري، وأنظمة مراقبة جودة، وشبكة توريد قطع غيار تستهدف توصيل قطع الغيار الشائعة خلال 24 ساعة في الأسواق الرئيسية. تسعى فينفاست إلى توسيع شبكتها لخدمات ما بعد البيع العالمية لتشمل أكثر من 1,100 مركز صيانة في عام 2026.

يتزايد اهتمام فينفاست بتوسع أعمالها في دول الشرق الأوسط، ولذلك وقَّعت في الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع شركة بلاس إكس إلكتريك لتيسير حصول عملائها على خدمات الشحن، والمساعدة في حالات الأعطال المفاجئة على الطريق، وخدمات الدعم الرقمي للمركبات الكهربائية. كما عقدت فينفاست شراكة مع الجمعية العربية للسيارات لتقديم خدمات المساعدة في حالات الأعطال المفاجئة على الطريق في ست دول خليجية.

يتضح نهج الشركة الذي يركز على إرضاء العملاء في سيارة فينفاست VF 8، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض وكهربائية بالكامل من تصميم بينينفارينا. تتميز هذه السيارة بما يصل إلى قوة 402 حصان، ونظام دفع رباعي، ومدى يمتد إلى 493 كيلومترًا، كما أنها تتمتع بسمات مميزة تتضمن شاشة بمقاس 15,6 بوصة لعرض برامج إعلامية ترفيهية، وفتحة سقف بانورامية، وتقنيات أنظمة مساعدة السائق المتطورة للحفاظ على الأمان.

يهتم عملاء الشركة في الشرق الأوسط كذلك بجميع الخدمات المتاحة والمتعلقة بملكية سيارة كهربائية. لذلك تدعم فينفاست سيارة VF 8 بضمان لمدة 10 سنوات أو لمسافة 200,000 كيلومتر، وضمان البطارية لمدة 10 سنوات لعدد غير محدود من الكيلومترات، وخدمات الصيانة المجانية لمدة خمس سنوات، ودعم خدمة متنقل، ومساعدة في حالات الأعطال المفاجئة على الطريق على مدار الساعة، وسهولة الوصول إلى مرافق الشحن السريع، مما يعزز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في المنافسة على كل من جودة المنتجات واكتساب ثقة العملاء ورضائهم عن امتلاك سيارات كهربائية على المدى الطويل.

