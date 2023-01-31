‫نظرة على تاريخ تطوير السجائر الإلكترونية DRAG من أسطورة مجال السجائر الإلكترونية VOOPOO

شنتشن، الصين، 31 يناير / كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — في نهاية عام 2022، أصدرت شركة VOOPOO العملاقة المنتج الجديد تمامًا DRAG 4 من سلسلتها الشهيرة DRAG ، ودعت المستخدمين العالميين يرون مرة أخرى القوة الأسطورية لصناعة السجائر الإلكترونية. نتذكر الآن تاريخ تطوير VOOPOO DRAG ونتعلم قصته الأسطورية!

في عام 2017، صنع أول DRAG وسمح لشركة VOOPOO بتمييز نفسها بسرعة في المجال، حتى عام 2022، حين تم إصدار VOOPOO DRAG 4 ، كل ابتكار هو دليل على سعي VOOPOO الخالص للحصول على تجربة تدخين إلكتروني ممتازة.

في عام 2017، كان DRAG 1 أول MOD جعل شركة VOOPOO من الاستفادة من سوق السجائر الإلكترونية. سجلت سرعة الاشتعال 0.025 ثانية لـ DRAG 1 رقماً قياسياً وسمحت لشركة VOOPOO بتمييز نفسها بسرعة في المجال. كما طبع اسم العلامة التجارية VOOPOO على السجائر الإلكترونية. اللمسات النهائية الصلبة المرآوية وألواح الراتينج المتعددة، مع الخطوط الهندسية الصلبة والأنماط المصقولة، تجعل DRAG 1 أنيقًا وقويًا. تجعل اللمسات النهائية الصلبة وألواح الراتنج المتعددة، مع الخطوط الهندسية الصلبة والأنماط المصقولة، DRAG 1 أنيقًا وقويًا. أصبحت لوحة “ DRAG ” المعدنية المحفورة أيضًا الرمز الحصري لسلسلة Drag . بالإضافة إلى ذلك، مع شريحة الجين، تم تجهيز DRAG 1 بـ “وضع SUPER ” من أجل تدخين بحد أقصى 157 واط ويجلب التدخين الإلكتروني تجربة سحابية وانفجارية.

مع الاعتراف الواسع بـ DRAG 1 والتوقعات الكبيرة للجيل الجديد من DRAG ، أصدرت شركة VOOPOO ، في عام 2019، DRAG 2 ، المشهور بـ FIT . لطالما كانت رؤية VOOPOO هي إنشاء جهاز يتمتع بأعلى أداء وتحمل طويل وأفضل حماية للأبخرة، ويعد وضع FIT أحد جهود VOOPOO ومساهماتها في هذه الرؤية. بعد استخراج أكثر من 1100000 من بيانات GENE Chips واختبار أكثر من 160 خزان، طور فريق VOOPOO وضع FIT ، الذي يحمي الخزانات من الإرهاق إلى أقصى حد بمطابقاته الذكية لـ FIT 1/2/3 .

DRAG 3 هو ثالث طراز ممتاز شديد الانفجار وقابل للتشغيل بعد DRAG 1 و DRAG 2 ، ويعود إلى الاحتراف وإمكانية اللعب في DRAG ، ويدعم مجموعة متنوعة من الأوضاع المتوافقة، ومجهز بمنصة تذرية TPP التي تم إطلاقها حديثًا، مما يزيد من كفاءة التذرية الإجمالية و تجلب للمستخدمين نكهة وتجربة غير مسبوقتين. تم تصميم الطراز الممتاز، وهو ضع VOOPOO الأصلي شديد الانفجار، لمنح السجائر الإلكترونية تجربة تدخين سحابية كبيرة ومطلقة. عندما يتم ضبط DRAG 3 إلى 80 وات في وضع RBA ، فإنه سيتحول تلقائيًا إلى الوضع الممتاز، مع أقصى طاقة تصل إلى 177 واط.

بعد خمس سنوات من المثابرة والابتكار، أصدرت شركة VOOPOO الجيل الرابع من السجائر الإلكترونية من سلسلة DRAG ، DRAG 4 . استمرارًا وتطويرًا لمظهر DRAG الكلاسيكي، تم تصميم DRAG 4 من سبائك الزنك والجلد وعناصر الخشب الصلب والراتنج الطبيعي. كل DRAG 4 هو فريد في المظهر مع شريحة مميزة توضح تفرد ونبل كل مستخدم DRAG . يتوافق DRAG 4 مع VOOPOO Uforce-L Tank ، وهو أول مرذاذ VOOPOO PnP مع مدخل هواء علوي وتصميم علوي مانع للتسرب يعمل على تثبيت دقة السائل الإلكتروني بشكل فعال ويسهل تدفق البخار. يعزز Dual In One Coil انفجار البخار ويوفر نكهات غنية ورقيقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تصميم واجهة المستخدم المحسّن مع مفاتيح الوظائف المنفصلة بوضوح إلى تقليل الإشعال غير المقصود من قبل المستخدمين من خلال اللمس الخاطئ. مع أعلى معايير الصناعة لشحن سريع 5ف / 3أ، يوفر DRAG 4 وقت الانتظار.

على مدار السنوات الخمس الماضية، حظيت هذه الأجيال الأربعة من السجائر الإلكترونية DRAG بإشادة كبيرة من قبل المتخصصين وعشاق السجائر الإلكترونية وقد تزايدت شعبيتها باستمرار. كان كل جيل من منتجات سلسلة DRAG نتيجة العمل الشاق لفريق VOOPOO ، الذي يلتزم بجهود لا هوادة فيها وشغف بالابتكار لكل تقدم صغير في أداء التدخين وتجربة المستخدمين.

يعد تطوير السجائر الإلكترونية DRAG مثالًا لازدهار العلامة التجارية VOOPOO ونعتقد أن VOOPOO ستصنع المزيد من أساطير مجال التدخين في المستقبل!

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