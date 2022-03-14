‫هاتف HONOR X8 الجديد كلياً قريباً مع تقنية HONOR RAM Turbo الثورية لمرحلة جديدة في الصناعة

تهدف تقنية ضغط الملفات المتقدمة من HONOR إلى تقديم أداء بسلاسة متناهية من خلال الخاصية الذكية لتوسيع ذاكرة الوصول العشوائي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ —

9 مارس، الشرق الأوسط وأفريقيا

تستعدHONOR العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيالإطلاق هاتفها الذكي الأحدث HONOR X8 وهو جزء من سلسلة HONOR X، وسيأتي HONOR X8 الجديد كلياً بتقنية HONOR RAM Turbo المتقدمة. ستمنح هذه التقنية المبتكرة المستخدمين القدرة على الاستمتاع بأداء على أعلى المستويات وتجربة سلسة أثناء اللعب بكثافة إلى جانب تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد مع الحفاظ على أعلى كفاءة ممكنة. علاوة على ذلك، ستبقى التطبيقات في حالتها الحالية ويمكن للمستخدمين دائمًا استئناف العمل من حيث توقفوا إذا انتقلوا من تطبيق إلى آخر.

إلى جانب تقنيةHONOR RAM Turbo ، تم تجهيز HONOR X8 بمجموعة استثنائية ومذهلة من الميزات المتطورة التي تعكس سعي HONOR المستمر لرفع كفاءة الأجهزة الذكية وطموحها لتقديم أفضل التقنيات المتطورة والمبتكرة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

يأتي هاتف HONOR X8 بثلاثة ألوان تخطف الأنظار، وهي فضي تيتانيوم والأزرق المحيطي وأسود منتصف الليل، وسيتوفر للطلب المسبق من ١٧مارس وحتى ٢٣ مارس مع هدايا رائعة للعرض المسبق.

إمكانيات استثنائية للكاميرا لالتقاط روعة المساء

تضمن الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل تجربة تصوير مذهلة بغاية الوضوح، وتتألف من 4 عدسات تشمل كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا بزاوية عريضة، كاميرا ماكرو وكاميرا عمق، لتسمح للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعاتهم عند تصوير مجموعة من السيناريوهات المختلفة التي تتراوح بين التقاط المناظر الطبيعية واللقطات المسائية وصور البورتريه واللقطات المقربة، وصور السيلفي وغير ذلك الكثير.

يعتبر المساء فترة ساحرة بالنسبة لعشاق الليل لالتقاط اللحظات الرائعة التي يمتاز. ومع ذلك، قد يكون التقاط الصور أمراً صعباً في كثير من الأحيان، حيث لا تستطيع الكاميرات التقاط اللحظة بوضوح وبشكل مثالي. مع أخذ ذلك في الاعتبار، تضع HONOR معايير جديدة لفن التصوير بالهواتف الذكية مع إطلاقهاتفها الجديد HONOR X8. لقد نجحت في توفير إمكانات كاميرا قوية مع ميزة Super Night Mode التي تتيح للمستخدمين التقاط الصور ببراعة بغض النظر عن البيئة المعتمة أو الإضاءة الخافتة.

شاشة عرض كبيرة ومذهلة لرؤية بشكل أفضل

يتميز هاتف HONOR X8 بشاشة 6.7 إنش مع حواف نحيفة للغاية تبلغ 1.1 ملم والتي توفر نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 93.6% لتمنح المستخدمين تجربة مشاهدة غامرة وسينمائية وتفاصيل نابضة بالحياة مع عرض المزيد من المحتوى على الشاشة، سواء أثناء القراءة، أو تصفح الإنترنت أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو اللعب. كما توفر الحواف الدائرية هيكل مريح وقدرة إمساك أكثر سهولة عند الاستخدام لفترات طويلة.

من جهة أخرى، استطاعت HONOR التحكم بنسبة الضوء الأزرق لتقليل الانبعاثات الضارة المحتملة. ويأتي أحدث هواتفها – HONOR X8 – مع تصفية الضوء الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland والذي يعمل على تقليل إشعاع الضوء الأزرق الضار المنبعث من الشاشة ويخفف إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهواتف الذكية، إلى جانب شهادة الخلو من الوميض، لتقديم راحة للأعين على أعلى المستويات، وبهذا يعتبر HONOR X8 جهازاً مريحاً للغاية للاستخدام حتى لفترات طويلة.

بطارية جبارة تدوم طوال اليوم

هذه الميزات مذهلة، ولكن قد تتساءل ماذا بشأن البطارية؟ تم تصميم HONOR X8 لتلبية احتياجات المستهلكين وأنماط حياتهم في الوقت الحاضر وذلك مع زيادة استخدام تطبيقات مثل الألعاب ومقاطع الفيديو التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. يوفر الهاتف عمر بطارية طويل الأمد بسعة 4000 مللي أمبير والتي يمكن أن توفر طاقة تدوم طوال اليوم. كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 22.5 واط التي يمكنها توفير 3 ساعات من تشغيل الفيديو من خلال الشحن السريع لمدة 10 دقائق، مما يضمن قدرة المستخدمين على تشغيل الجهاز بسرعة دون القلق بشأن نفاذ البطارية.

إبداع في التصميم يتخطى حدود الجمال

تأتي هذه المزايا المتقدمة في تصميم أنيق وعصري ينتقل بمعايير الجمال والريادة إلى مستويات جديدة كلياً، حيث تم تصميم HONOR X8 مع الأخذ في الاعتبار أدق التفاصيل باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة للجمع بين الأداء الفائق والهيكل خفيف الوزن. يأتي هيكل هاتف HONOR X8 بوزن خفيف بشكل استثنائي حيث يزن 177 جرام فقط وتصميم نحيف 7.45 مم فقط ويعد الهاتف الأرفع والأخف في هذه الفئة السعرية. بفضل وزنه الخفيف وهيكله النحيف، سيمكن للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو والمنافسة بقوة في الألعاب دون حتى الشعور بأنه بين يديهم بالفعل.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.hihonor.com

https://mma.prnewswire.com/ media/1765362/HONOR_X8_AR.jpg