‫هاجن- داز تحتفل بيوم المرأة العالمي في أسواقها العالمية عبر حملتها “WomenWhoDontHoldBack”

دبي الامارات العربية المتحدة, 8 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — استمراراً لنجاح احتفالها بيوم المرأة العالمي بدولة الإمارات في العام 2021، اكتسبت حملة هاجن- داز (نساء مثابرات) #WomenWhoDontHoldBack للاحتفال بيوم المرأة العالمي للعام الجاري، زخماً كبيراً وتوسعت فعالياتها على المستوى العالمي لتكريم إنجازات النساء المثابرات ممن استطعن تحقيق أحلامهن، تماماً كما ثابرت علامة الأيسكريم العالمية هاجن- داز منذ العام 1960 ولم تتراجع.

وفي احتفالاتها للعام الجاري، تكرّم هاجن- داز 24 امرأة رائدة على مستوى العالم ممن خضن تجارب ملهمة ولهن قصص تستحق أن تُروى، وذلك عبر إطلاق أسماء هؤلاء النساء على نكهات الأيسكريم الكلاسيكية لديها تيمناً بهن.

وفي منطقة الشرق الأوسط، وقع الاختيار على أربع نساء ملهمات ليكنّ جزءاً من الحملة؛ ففي دولة الإمارات تم اختيار هدى المطروشي، وهي أول إماراتية تعمل ميكانيكية سيارات، وتنجح في تمهيد الطريق أمام النساء في مجال يسيطر عليه الرجال، وليطلق اسمها على آيسكريم الشكولاته البلجيكية. وفي الكويت؛ سمّي آيسكريم الفراولة والكريمة باسم دي. جي بونيتا وهي أول امرأة تعمل كمنسقة موسيقى “دي. جي” في الكويت، وذلك تقديراً لدورها في تخطي العوائق لتجعل صوتها مسموعاً في العالم. وفي قطر؛ بات آيسكريم الفانيلا يحمل اسم حنان، وهي من أوليات القطريات مقدمات البرامج التليفزيونية، وتسهم من خلال أدائها الواثق والأنيق في تمهيد الطريق أمام الاجيال المقبلة للتعبير عن نفسها. أما في المملكة العربية السعودية فيظهر اسم الدكتورة دينا الطيب، وهي أول سعودية تنهي بنجاح مشاركتها في مسابقة “أيرونمان”، على آيسكريم الكراميل المملح.

ويعكس شعار حملة هاجن- داز “Don’t Hold Back” قيمة المثابرة، وهي إحدى القيم الرئيسية التي تنبني عليها علامتنا التجارية، وتمثل إلهاماً للناس حول العالم ليعيشوا ويستمتعوا بكل ما في الحياة، وهي ذاتها القيمة التي غرسها مؤسسا هاجن- داز، روبن وروز ماتوس.

وقالت ميشيل أودلاند، مديرة علامة هاجن- داز التجارية العالمية: “نحن في هاجن- داز نعتقد بأن العالم يحتاج لأن يعرف عن هؤلاء النساء المميزات في كافة مناحي الحياة، واللاتي يقمن بكسر الحواجز، وتحويل التحديات إلى انتصارات، واللاتي اخترن السير في طرق غير مألوفة ليجسدن المعنى الحقيقي لحملة “نساء مثابرات”.

وأضافت: “تهدف حملتنا إلى تكريم هذه النماذج النسوية الرائعة التي نجحت في إحداث تأثير في نفوس النساء حول العالم بمن فيهن أنا نفسي، وبما يحفزنا ويلهمنا لمواصلة السعي لتحقيق أحلامنا والتغلب على العقبات التي تقف أمام نجاحنا الجماعي”.

من جانبه، قال أزفر يول إسلام، مدير التسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا: “ستحظى النساء اللواتي يقمن بزيارتنا يوم 8 مارس بمغرفة آيسكريم مجانية من واحدة من النكهات الأربع المميزة والتي أعيد تسميتها في المنطقة”.

وتتمحور احتفالات هاجن- داز بيوم المرأة العالمي للعام الجاري عبر حملتها ‘Women Who Don’t Hold Back’ “نساء مثابرات” حول إعادة تسمية نكهات الايسكريم المميزة لديها، وتشجيع النساء على ترشيح نساء أخريات لمشاركة قصص نجاحهن، فضلاً عن منح مغرفة أيسكريم مجانية.

للمزيد من المعلومات حول الحملة، وقصص نجاح هؤلا النساء الملهمات والمثابرات، يرجى متابعة:

#WomenWhoDontHoldBack

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Photo: https://mma.prnewswire.com/ media/1762019/Haagen_Dazs_ International_Womens_Day.jpg