‫هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي، يزور مصنع GWM في البرازيل، وحصول التكنولوجيا الهجينة المخصصة (DHT) لِـL.E.M.O.N على ثناء كبير

باودينغ، الصين، 25 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — في 5 يوليوز/تموز بتوقيت البرازيل، قام هاميلتون موراو، نائب رئيس البرازيل، بزيارة مصنع GWM في البرازيل في إيراسيمابوليس وتحدث بشكل كبير عن التكنولوجيا الهجينة المخصصة ( DHT ) لِـ L.E.M.O.N

كما حضرت نيليتا ميشيل، عمدة إيراسيمابوليس، هذه الزيارة. في الموقع، قدم الخبراء الفنيون تقنيات الطاقة الذكية والجديدة الرائدة من GWM للزوار، وخاصة شركة . DHT بعد ذلك، قدم فريق GWM بالبرازيل مقدمة شاملة لتخطيط الاستثمار والتخطيط العام لـ GWM في البرازيل.

“لقد دخلنا عصر اقتصاد المعرفة. لذا، فإن التقدم التكنولوجي هو ما سيأخذ رواجًا من حيث زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد، والبرازيل بحاجة إلى التحرك في هذا الاتجاه. سيؤدي ذلك إلى خلق وظائف جيدة وجلب المزيد من الابتكار. لقد رأيت اليوم المستقبل هنا”، هذا ما قال موراو.

في ذلك اليوم، اختبر أيضًا النموذج الأولي لِـ HAVAL H6 المجهز بمجموعة نقل الحركة بالتكنولوجيا الهجينة المخصصة ( DHT ) لِـ L.E.M.O.N ، وقدم تعليقات إيجابية على السيارة.

قال موراو: “السيارة رائعة. لكنها ليست مشكلة الكهرباء فقط. النقطة المهمة هي أن التكنولوجيا المضمنة فيها هي أحدث التقنيات. هناك ما هو أكثر بكثير من المحرك هناك”.

قبل هذا النشاط ، عقدت GWM أول صالون إعلامي للتكنولوجيا الهجينة المخصصة ( DHT ) لِـ L.E.M.O.N عبر البث المباشر. أظهرت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية حماسًا واهتمامًا كبيرين لهذه التكنولوجيا.

علقت TAKATA Car Xperience ، وهي أحد وسائل الإعلام البرازيلية المتخصصة في مراجعة السيارات، قائلة: “ GWM هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الخاصة في الصين ولديها أفضل السيارات الهجينة والكهربائية في العالم”.

منصة L.E.M.O.N … هو نظام هجين يعمل بالبنزين والكهرباء متعدد الأوضاع ومتكامل للغاية وعالي الكفاءة. من خلال اعتماد تقنية هجينة ثنائية المحرك مع محرك هجين فعال، تحافظ هذه التكنولوجيا على التوازن الأمثل بين الكفاءة والأداء عند السرعات وفي السيناريوهات.

يمكن للمركبة المجهزة بهذه التقنية، مثل طراز HAVAL H6 الذي تم إطلاقه في سوق تايلاند، إجراء تبديل ذكي قائم على السيناريو، والذي لا يحقق استهلاكًا منخفضًا للوقود فحسب، بل يحقق أيضًا أداءً عاليًا. في ظروف التشغيل الحضرية، يمكن للنظام التبديل بذكاء بين وضع الدفع ووضع السلسلة، مما قد ينتج عنه كفاءة في استهلاك الطاقة. كما أنه في ظروف العمل عالية السرعة، سيعمل المحرك ومحرك القيادة والمولد معًا عند التحميل الكامل لتشغيل السيارة بكفاءة.

يمكن أن تغطي هذه الطرازات مجموعة متنوعة من مشاهد التنقل – مما قد يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود وقوة أقوى وتجربة قيادة أكثر راحة للمستخدمين.

حاليًا، احتفلت HAVAL H6 المجهزة بالتكنولوجيا الهجينة المخصصة ( DHT ) لِـ L.E.M.O.N بالفعل بحجم مبيعات ملحوظ في بعض الأسواق. وفقًا لـ Ai iT ، منفذ إعلامي تايلاندي، احتل حجم مبيعات HAVAL H6 HEV المرتبة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة NEV لمدة ستة أشهر متتالية في النصف الأول من عام 2022 في سوق تايلاند.

في المستقبل القريب، من المتوقع أن تلتقي الطرازات المجهزة بهذه التكنولوجيا بالمزيد من المستهلكين العالميين في العديد من الأسواق، مما يوفر لهم تجربة قيادة جديدة تمامًا تأتي من شركة. DHT