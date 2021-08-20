هايسنس تحقق إنجازًا جديدًا في مجال التقنية التلفزيونية بحصولها على جائزة رابطة التصوير والصوت الأوروبية

تشينغداو، الصين، 20 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — حصل تلفزيون TV 65U8GQ من إنتاج شركة هايسنس وهو الأفضل في فئته على جائزة رابطة التصوير والصوت الأوروبية (EISA) كأفضل منتج بين عائلة رابطة التصوير والصوت الأوروبية (EISA FAMILY) في فئة عرض الفيديو لكل نظام منزلي، والذي كان موضع تقدير كبير بسبب تقنيته ذات الخصائص والتنوع والقيمة العالية مقابل المال. بالإضافة إلى ذلك، عرّف طراز التلفزيون هذا على أنه ممتاز لكل من محبي السينما وألعاب الفيديو، وبالتالي يثبت نفسه كحل مثالي لتلبية كلا الاحتياجين.

وتمثل رابطة التصوير والصوت الأوروبية وسائل الإعلام المتخصصة عبر المجال الكامل للإلكترونيات الاستهلاكية. فهي الجمعية الوحيدة التي تضم 61 مجلة متخصصة في 29 دولة عالمية وقد احتفلت بأفضل المنتجات لأكثر من 40 عامًا؛ وتشير جوائزها إلى اتجاهات التنمية في الصناعة. تعتبر هذه الجائزة تقديراً لالتزام Hisense بالتكنولوجيا والجودة والتصميم والأداء.

تلفزيون ULED TV من هايسنس بجودة مذهلة

Hisense 65U8GQ هو تلفزيون من طراز ULED TV مقاس 65 بوصة مع تعتيم محلي كامل للوحة Quantum Dot؛ كما يأتي مزودًا بنظام تشغيل ذكي مبهر سهل الاستخدام VIDAA U5 يقوم بتنفيذ وظيفة التحكم الصوتي Alexa و Google Assistant لتحسين تجربة التلفزيون.

وقد صرحت لجنة تحكيم رابطة التصوير والصوت الأوروبية: “سيتمكن عشاق السينما من الاستمتاع بالعرض السينمائي لمحتوى بدقة التصوير بالمدى الديناميكي العالي 4K في كل من Dolby Vision و HDR10+، فإن التلفزيون مثير للإعجاب حقًا، ومتوفر بسعر مغر”.

التفاني في الابتكار التكنولوجي يحقق الاعتراف وزيادة المبيعات

لقد أُشيد بالتزام شركة هايسنس المستمر بالتكنولوجيا وتطوير المنتجات والاعتراف به من خلال الفوز المتتالي بالجوائز والتقدير من منظمات التقييم ذات المستوى العالمي.

وفي عام 2021، حصل تلفزيون هايسنس على درجة 88 من التصنيف التاريخي العالي لمنظمة Weka Media Video من منظمة التقييم الألمانية الأكثر نفوذاً والمرموقة، ودرجة عالية 94 خاصة في أداء جودة الصورة.

ارتفعت في الفترة من يناير إلى يوليو 2021 إيرادات المبيعات العالمية لتلفزيون ULED TV U7 و U8 بنسبة 86% على أساس سنوي، وارتفع حجم المبيعات بنسبة 57% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، احتل إنتاج أجهزة التلفزيون لدى هايسنس جروب (هايسنس وتوشيبا)، في النصف الأول من عام 2021، المرتبة الأولى في اليابان، واحتلت أجهزة تلفزيون هايسنس المرتبة الثانية في أستراليا من حيث حجم المبيعات.

من أجهزة تلفزيون ULED TV إلى أجهزة تلفزيون الليزر (Laser TV) وغيرها من المنتجات، تواصل شركة هايسنس الالتزام بالابتكار التكنولوجي والتركيز على العملاء، وتصر على استخدام تقنية متطورة لإنتاج منتجات عالية الجودة في جميع أنحاء العالم. من الآن فصاعدًا، تهدف شركة هايسنس إلى زيادة تعزيز سمعة العلامة التجارية وقدرتها التنافسية من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=OpTl5NeIcPU

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1598102/EISA_FAMILY_TV. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1598103/EISA_Award.jpg