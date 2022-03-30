هايسنس ترتقي بصناعة التكنولوجيا إلى مستوى عالٍ جديد، وتصدر بشكل مشترك أحدث أرقام الصناعة الرئيسية مع جي أف كي وإبسوس

شنغداو، الصين، 30 آذار/مارس 2022 / PRNewswire / — في 29 آذار/مارس، كشفت شركة هايسنس النقاب عن أحدث تقرير تم الإعلان عنه بالاشتراك مع جي أف كي وإبسوس في المؤتمر الصحفي لأرقام العلامات التجارية الرئيسية لهايسنس 2021. وأظهرت الأرقام الرئيسية أن الطلب العالمي للمستهلكين على الأجهزة المنزلية قد سجل رقماً قياسياً في العام 2021 بسبب تأثير الوباء، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 13٪ على أساس سنوي في سوق الأجهزة المنزلية، في حين نمت مبيعات الأجهزة المنزلية لدى هايسنس بأكثر من 30٪. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف الوعي بالعلامة التجارية لشركة هايسنس من بين الأعلى في العديد من الفئات في جميع أنحاء العالم وأظهر بقوة المكانة الريادية التنافسية للشركة في صناعة التكنولوجيا العالمية.

مبيعات هايسنس والوعي بالعلامة التجارية تتصدر السوق العالمية

وفقًا لـ جي أف كي، في العام 2021، قام 16 ٪ من المستهلكين بترقية أجهزتهم المنزلية، مما أدى إلى زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية العالمية بنسبة 13 ٪ وزيادة مبيعات أجهزة التلفزيون بنسبة 6 ٪، لتصل إلى معدلات نمو قياسية عالية. وفي الوقت نفسه، تجاوز نمو سوق هايسنس خارج جمهورية الصين الشعبية بنسبة 30٪، بـ 8٪ من حصة السوق في صناعة التلفزيون. علاوة على ذلك، يعتقد نوربرت هيرزوغ، رئيس الرؤى الاستراتيجية العالمية في جي أف كي أس إي، أن التميز أصبح اتجاهًا للسوق الاستهلاكية.

في السنوات الأخيرة، واصلت هايسنس التركيز على الصناعات المتميزة واستراتيجيات العولمة، ونجحت في تقديم منتجات مؤهلة وخدمات ممتازة للمستهلكين العالميين، ما أدى إلى تحقيق هايسنس نجاحًا أكبر على صعيد المبيعات والوعي بالعلامة التجارية.

وفقًا لبيانات أبحاث إبسوس للفترة بين 2019-2021، فقد نمت حصة العلامة التجارية لشركة هايسنس بنسبة 54٪ في غضون ثلاث سنوات، كما احتل الوعي بالعلامة التجارية لشركة هايسنس في الأعمال التجارية “إلى الأعمال” مثل المدينة الذكية والنقل والرعاية الصحية المرتبة الأولى في الصناعة. وهذا يعني أن الوعي بالعلامة التجارية العالمية لشركة هايسنس قد حقق نموًا هائلاً بينما أدى بشكل فعال إلى زيادة المبيعات. في العام 2021، نمت مبيعات أجهزة تلفزيون هايسنس في الولايات المتحدة والمكسيك وأسواق أوروبا الغربية الرئيسية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بأكثر من 30٪ على أساس سنوي، كما نمت مبيعات أجهزة تلفزيون هايسنس في الأسواق الخارجية خارج جمهورية الصين الشعبية بنسبة 279٪ سنويا.

العولمة وتطوير تقنية متميزة يحققان نجاح العلامة التجارية

قال نائب رئيس التسويق الدولي لشركة هايسنس جيري ليو: “لم يتغير تفاني هايسنس تجاه التكنولوجيا على مر السنين؛ نحن نصر باستمرار على البحث والتطوير لابتكار منتجات متميزة للمستهلكين العالميين.” من خلال الجهود المستمرة في مجال العلامات التجارية والمنتجات المتميزة، تتوقع هايسنس أن يحقق منتجها الرائد تلفزيون أوليد نموًا في المبيعات بنسبة تزيد عن 40٪ على أساس سنوي؛ كما ستتضاعف مبيعات تلفزيون الليزر.

فيما يتعلق بتخطيط الأعمال، ستنشئ هايسنس ما يقرب من 100 متجر رائد على مستوى العالم؛ سيتم بناء المزيد من مراكز البحث والتطوير في الولايات المتحدة واليابان، مما يزيد الاستثمار في التنمية الشاملة لتحقيق إنتاج وتوزيع وتخطيط المبيعات بصورة أفضل.

في المستقبل، ستواصل هايسنس البحث والتطوير في التكنولوجيا لتقديم منتج متميز ونمط حياة راقيا للمستهلكين، وتصبح علامة تجارية تكنولوجية جديرة بالثقة في جميع أنحاء العالم.

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