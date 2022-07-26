‫هواوي تطلق حل SOCC، لحماية المعاملات المستقرة في الصناعة المالية 

سنغافورة، 26 يوليو 2022 / PRNewswire / — في الآونة الأخيرة، في قمة هواوي للتمويل الذكي 2022، أصدرت هواوي أول حل لتنسيق اتصالات التخزين البصريات ( SOCC ) في الصناعة. يستفيد هذا الحل من مزايا أجهزة التخزين ومنتجات الإرسال البصري لمنع فشل المعاملات المالية الناجم عن توتر الشبكة، مما يضمن معاملات مالية مستقرة وموثوقة.

زمن انتقال رابط المعاملة له تأثير مباشر على تجربة العملاء. ولهذا السبب، تفرض السلطات التنظيمية المالية متطلبات صارمة بشأن زمن انتقال وصلة المعاملات ومعدل نجاحها.

وللحد من تأثير توتر الشبكة على المعاملات المالية، يتيح حل SOCC من هواوي المصافحة المباشرة من خلال قناة SOCC بين جهاز الإرسال البصري DCI المالي الرائد في الصناعة OptiXtrans DC908 والتخزين المحمول بالكامل OceanStor Dorado . في هذا الحل، يتم استخدام الشبكة البصرية للكشف عن أخطاء الارتباط. عندما يتجاوز اهتزاز الارتباط الحد الأدنى، يقوم OptiXtrans DC908 بإخطار OceanStor Dorado بتبديل قنوات الإدخال/الإخراج في غضون ثانيتين (أقل من 120 ثانية السابقة)، مما يقلل بشكل كبير من مدة الاستثناء للمعاملات المالية ويضمن عدم فشل المعاملات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل حل Huawei SOCC على تحسين وقت تبديل الوصلة البصرية من 50 مللي ثانية إلى 5 مللي ثانية لتقليل تجميد إطار الخدمات المالية الرقمية الناجم عن أخطاء الشبكة بشكل كبير. وبفضل تقنية SOCC المبتكرة، تعمل هواوي على تحسين أداء الحماية من جوانب روابط الإدخال/الإخراج للتخزين والروابط البصرية، وبالتالي ضمان موثوقية أعلى للشبكة.

تم تصميم حل SOCC من Huawei للصناعة المالية لحل مشكلة فقدان الخدمة الناجم عن تبديل الروابط وضمان المعاملات المالية المستقرة. وبفضل التقنيات والقدرات المبتكرة الرائدة، ستواصل هواوي بناء منتجات وحلول ممتازة للصناعة المالية وتمكين التمويل الأخضر والرقمي والذكي.

نبذة عن مؤتمر هواوي للتمويل الذكي

يعد مؤتمر هواوي للتمويل الذكي ( HiFS ) حدثًا سنويًا رائدًا تنظمه هواوي في الصناعة المالية العالمية. يبدأ مؤتمر هواوي للتمويل الذكي 2022 من 20 إلى 22 يوليو في سنغافورة. تحت عنوان “تشكيل تمويل أكثر ذكاءً وصديقا للبيئة”، يجمع مؤتمر هواوي للتمويل الذكي HiFS لسنة 2022 بين الشخصيات البارزة وقادة الرأي الرئيسيين والخبراء الأكاديميين والممارسين المبتكرين في الصناعة المالية العالمية لمناقشة كيفية تشكيل التمويل الأخضر والرقمي في ضوء اتجاه التنمية المستقبلية من الصناعة المالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/ special_topic/Industry/ finance/2022-finance-summit