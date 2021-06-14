هيتاشي فانتارا وريدنجتون الخليج:حلول التخزين يجب أن تلبي تحديات اليوم وأهداف الأعمال التجارية بالمستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يونيو 2021 /PRNewswire/ — وفقًا لاستطلاع ماكنزي العالمي الأخير للمسؤولين التنفيذيين، قامت الشركات بتسريع رقمنة تعاملات العملاء وسلسلة التوزيع وعملياتها الداخلية لمدة ثلاث إلى أربع سنوات.بالإضافة إلى ذلك، فقد تسارعت حصة المنتجات الرقمية أو الممكّنة رقميًا في حافظاتها بسبع سنوات.

ونتيجة لذلك، أصبح تخزين البيانات مكونًا رئيسيًا للأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم.واحدة من الاتجاهات الحالية في سوق تخزين البيانات واتي تحظى بشعبية واسعة وبطلب كبير بسبب ارتفاع قدرة التخزين من حيث تيرابايت وبيتابايت للبيانات الضخمة التي تنتجها المنظمات.

وطبقاً لتقرير صدر مؤخراً عن IndustryARC، فإن من المتوقع أن يصل سوق تخزين البيانات إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026، وأن ينمو بمعدل قدره 32.3% في الفترة من عام 2021 إلى عام 2026 بسبب الزيادة السريعة في تطورات بيانات المستهلكين والآلات.سيكون السوق مدفوعًا بتزايد الحاجة إلى الهواتف الذكية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، وبرامج التخزين على الإنترنت لدى المؤسسات الصغيرة والكبيرة.ومن المتوقع أن تنمو سوق تخزين البيانات بسبب الاعتماد الكبير لتكنولوجيا التخزين السحابي وأجهزة تخزين البيانات الخارجية “.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة مماثلة في الطلب على منتجات تكنولوجيا التخزين.وفقًا لسانجاي نيثاني، المدير العام – لشركة Hitachi Vantara،في لشرق الأوسط وأفريقيا “كانت مهمة هيتاشي منذ إنشائها في عام 1910 تطوير أحدث التقنيات للبنى التحتية الاجتماعية وتحسين جودة المعيشة والمساهمة في المجتمع.ونهدف إلى تقديم حلول تساعد على حل تحدياتنا العالمية المتنامية في سوق سريع التغيّر لأن ذلك سيقرب الشركة من العملاء ويتماشى مع احتياجات المجتمع.في الشرق الأوسط، نواصل الاستثمار في الموارد والجهود ونتبع نفس الاستراتيجية، لنبقى قريبين من عملائنا وشركائنا القيمين “.

Hitachi Vantara storage solutions هي المعيار الذهبي لتخزين البيانات عالية الأداء وتثق بها المؤسسات المالية العليا ومجلة فورتشن لأفضل 500 شركة.تُظهر بيانات IDC أن عمالة المعرفة العادية تقضي ساعتين ونصف الساعة يوميًا، أي ما يقرب من 30٪ من وقتها، في البحث عن المعلومات.نظرًا لأن 80 ٪ من بيانات الشركة غير منظمة وتنمو بنسبة تزيد عن 50 ٪ سنويًا ، فهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل المؤسسات بحاجة إلى بنية تخزين الكائنات سريعة وقوية.تعد بنية تخزين الكائنات من هيتاشي للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة باستخدام خوارزميات البيانات الوصفية بمثابة USP لحلول تخزين البيانات الخاصة بها.

بعضًا من الأسباب الرئيسية التي تجعل المنظمات تفضل حلول هيتاشي فانتارا:

1.تسليم المشروع المُعجل

انتقل إلى السوق بشكل أسرع باستخدام تخزين البيانات الحديث الذي يزيد من الكفاءة التشغيلية، ويسرع من اعتماد عمليات تجارية جديدة، ويحسن تجارب العملاء.

2.حماية بياناتك بثقة تامة.

حافظوا على حماية بياناتكم على النحو الواجب بالبرامجيات والخدمات التي تكفل استمرار توافرها والتقيد بمتطلبات الامتثال.

3.تعزيز مواردك

قم بقيادة مرونة الأعمال على المدى الطويل من خلال تخزين البيانات القابل للتطوير الذي يساعد في الحفاظ على تكاليف الإدارة تحت السيطرة مع دعم مجموعة متنوعة من أنواع البيانات وأعباء العمل.

4.موثوقية “الضبط والنسيان”

تستغرق القليل من الوقت والمال على الصيانة، التحديث، والتدريب على المهارات، مع العلم أن العمليات الذكية والإبلاغ الموثوق بها سوف تبقيك ومركز البيانات الخاص بك في مستوى السرعة.

5.بناء مؤسسة للمستقبل

الحصول على سمات ووظائف شبيهة بالمؤسسات على أساس احتياجات وموارد اليوم.مع إمكانات المقياس الخطي، ستحصل على القيمة الكاملة لاستثمارك.

وتتوفر حلول هيتاشي فانتارا لمنتصف المدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال موزعها الرسمي، ريدنغتون الخليج FZE ومقره دبي.

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شركة هيتاشي فانتارا

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هاتف: 2962 501 55 (0) 971+

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