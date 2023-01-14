‫وحدات الطاقة الشمسية ذات التوصيل المتغاير بقدرة 700 وات ذروة من Risen Energy تبدأ عصر الإنتاج الضخم

نينغبو، الصين، 13 يناير 2023 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة Risen Energy ، الشركة الرائدة في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية في الصين، أن الشركة بدأت في إنتاج وحدات الطاقة الشمسية ذات التوصيل المتغاير بتقنية Hyper-ion بكميات كبيرة، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في شنغهاي يوم 24 ديسمبر. ألقى سونغ ييفنغ، مدير الإنتاج في Risen Energy ، كلمة رئيسية حول التحديات والتقدم في التصنيع باستخدام تكنولوجيا التوصيل المتغاير ( HJT ). وخلال كلمته، قدم خطة الشركة لإنتاج وحدات الطاقة الشمسية ذات التوصيل المتغاير بتقنية Hyper-ion بكميات كبيرة وشدد على التركيز على إعادة تشكيل النظام الإيكولوجي لإنتاج وحدات التوصيل المتغاير من النوع n مع تقليل التكاليف وانبعاثات الكربون باعتبارها جوهر خطة التطوير.

كما كشفت Risen Energy أيضًا عن وجود خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لخلايا ووحدات الطاقة الشمسية ذات التوصيل المتغاير بتقنية Hyper-ion إلى 5 جيجاوات بحلول النصف الأول من عام 2023، ثم مضاعفتها ثلاث مرات إلى 15 جيجاوات في الأشهر الستة التالية.

منذ عام 2019، استثمرت Risen Energy بكثافة في البحث والتطوير فيما يتعلق بالمواد والمعدات والتكنولوجيا والعمليات المتعلقة بتقنية التوصيل المتغاير. وقد سمح هذا الاستثمار للشركة بأخذ زمام المبادرة في إطلاق العنان لمزايا تقنية التوصيل المتغاير من النوع n والابتكار على طريق البحث عن إمكانيات جديدة من شأنها أن تساعد قطاع الطاقة الشمسية على تحقيق التحول التكنولوجي.

أطلقت Risen Energy أيضًا مشروعات تطويرية مستهدفة لمواد التعبئة والتغليف الخاصة، وتصميم خاص لعملية منع المياه، وحلول مكافحة التوهين، والتي مهدت الطريق للإنتاج الضخم لوحدات التوصيل المتغاير بتقنية Hyper-ion . وعلاوة على ذلك فإن تقنية Hyper-link الحاصلة على براءة اختراع تتيح لشركة Risen Energy التوصيل البيني للخلايا الرقيقة للغاية مع استهلاك منخفض للفضة، مما يقلل التكاليف مع ضمان موثوقية إخراج الطاقة والمنتج.

وبفضل هذه الابتكارات التكنولوجية، يصل إخراج الطاقة لوحدات التوصيل المتغاير بتقنية Hyper-ion المقدمة من Risen Energy إلى 710 وات ذروة، بكفاءة تتجاوز 22.5%، علمًا بأنها معتمدة من TUV SÜD . تتميز هذه الوحدات أيضًا بمعامل درجة حرارة مستقر للغاية وقدرة ثنائية عالية تصل إلى 85% ± 5%، كما تتميز بقدرتها على الحفاظ على إنتاج الطاقة بنسبة أعلى من 90% بعد 30 عامًا من الاستخدام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة مدعومة أيضًا بتقنية الخلية الرقيقة للغاية بمقاس 100 ميكرومتر الرائدة في الصناعة المقدمة من Risen Energy والتي تتميز أيضًا بقدرتها على معالجة درجات الحرارة المنخفضة، مما ينتج عنه قيمة بصمة كربونية أقل من 400 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط، وهي قيمة أقل بكثير من متوسط السوق.

وعند مقارنتها بالإطار المعدني التقليدي، يتميز إطار سبيكة وحدات التوصيل المتغاير بتقنية Hyper-ion بقوة عالية بشكل استثنائي مع زيادة القدرة على مقاومة تمزق المواد الفولاذية بنسبة 20%. وبوضع البيئة في الاعتبار، نجد أن Risen Energy خفضت أيضًا من انبعاثات الكربون المتضمنة في تصنيع الإطار.

سيُقام مؤتمر “انطلاق عصر التوصيل المتغاير” في الساعة 10:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا يوم 31 يناير 2023، ورابط التسجيل المجاني هو https://www.bigmarker.com/pv- magazine-events/pv-magazine- Webinar-Kicking-off-the- heterojunction-era?utm_bmcr_ source=pvi .

نبذة عن Risen Energy

Risen Energy هي شركة رائدة وعالمية من الطراز الأول حاصلة على أعلى تصنيف ائتماني “ AAA ” في مجال منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الأداء ومزود لحلول الأعمال الشاملة لتوليد الطاقة. تعمل الشركة، التي تأسست في عام 1986 وتم إدراجها في البورصة علانية في عام 2010، على خلق قيمة لعملائها العالميين. يحيط الابتكار التجاري التقني، المدعوم بالجودة والدعم البارزين، حلول أعمال الطاقة الشمسية الكهروضوئية الإجمالية لدى شركة Risen Energy والتي تعد من أقوى الحلول وأكثرها فعالية من حيث التكلفة في الصناعة. ومن خلال التواجد في السوق المحلي، وحالة القدرة المصرفية المالية القوية، نحن ملتزمون وقادرون على بناء علاقات تعاون إستراتيجية متبادلة المنفعة مع شركائنا، حيث نستفيد معًا من القيمة المتزايدة للطاقة الخضراء.